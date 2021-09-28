Не на бумаге, а по-настоящему!

Вчера на оперативном совещании Андрей Чибис подвел итоги двух лет работы на посту губернатора. В нынешнюю должность Андрей Владимирович вступил 27 сентября 2019 года.

На инаугурации, напомнил глава региона, он представил масштабную программу «На Севере – жить!». Она рассчитана на десять лет, но ряд показателей уже выполнен.

Идем с опережением

Так, заработная плата в области сегодня на 35 процентов больше среднероссийской. Это при плановом показателе в 30 процентов. Регулярно индексируется зарплата бюджетников, включая тех, кто не входит в майские указы президента. При целевом показателе в две тысячи уже создано 4,5 тысячи новых рабочих мест.

Инвестиционный портфель региона включает 141 проект (целевой показатель программы – 50 инвестпроектов). Должно быть создано почти 25 тысяч рабочих мест.

Реализуются такие масштабные проекты, как прокладка железной дороги за западный берег Кольского залива в рамках развития Мурманского транспортного узла, «Новый Мурманск» и реновация микрорайона «Больничный городок».

Созданы свободная экономическая зона на всей территории Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и территория опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». В Мурманской области зарегистрировано 77 резидентов АЗРФ. По этому показателю мы лидеры. Общий объем инвестиций составит 91 миллиард рублей, 7,5 миллиарда из которых уже фактически вложено. В ТОР сейчас 9 резидентов, которые уже инвестировали 55 миллиардов рублей.

За два года приведены в порядок дворы 650 многоквартирных домов, созданы или модернизированы 80 общественных территорий, построено почти 200 детских игровых и спортивных площадок, отремонтировано 500 километров дорог.

Тему благоустройства продолжил доклад министра градостроительства и благоустройства Марии Гавриловой. В текущем году, сообщила она, в области капитально ремонтируются дворовые территории, прилегающие к 250 многоквартирным домам. В ста из них работы выполнены более чем на 80 процентов, в 44 – более чем на 90, в 45 они завершены.

Работы по благоустройству полностью выполнены на 7 из 17 общественных территорий. Готовность шести превышает 80, трех – 90 процентов.

В регионе также реализуются проекты-победители двух этапов Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах.

Готовность тропы здоровья в Заполярном, сквера Космонавтики в Оленегорске и проекта «Город у Белого моря» в Кандалакше составляет от 50 до 70 процентов.

И о других проектах: благоустройство пешеходной улицы Сафонова и Приморской площади в Североморске (68 процентов), набережная в Гаджиеве (83), благоустройство улицы Дзержинского Апатитах (52), Ленинградская набережная в Мончегорске (второй этап, 59 процентов), благоустройство пустыря у историко-краеведческого музея в Полярном (первый этап, 55 процентов), «Снежный сквер» в Снежногорске (73), городской парк в Кировске (60), общественная территория от Ленина до улицы Кошица в Ковдоре (98 процентов).

Будет установлено 95 детских игровых и спортивных комплексов.

Библиотек ждет перезагрузка

Регулярно ходят в библиотеки 90 процентов школьников до 14 лет (132,9 тысячи человек) и 55 процентов молодежи до 30 лет (125,3 тысячи) Мурманской области. К 2025 году планируется довести этот показатель до 80 процентов. О перезагрузке библиотек региона доложила министр культуры Ольга Обухова.

Библиотеки модернизируются, чтобы стать новыми точками притяжения людей. Кстати, напомнила министр, первая модельная библиотека в России открылась в 2019 году именно в Мурманске. Сегодня таких в регионе уже девять. Еще три откроются до конца года. Регион получил на эти цели 80 миллионов рублей из федерального бюджета. На будущий год поддержано еще 7 наших заявок, на реализацию которых предусмотрено 45 миллионов рублей.

В Мурманской области, сообщила министр спорта Светлана Наумова, действуют 85 школьных спортивных клубов, в которых числятся более 77 тысяч ребят.

Среди школьных спортклубов стартовал Кубок губернатора по самым популярным видам спорта – волейболу, баскетболу, минифутболу и шахматам. Предусмотрено несколько этапов. А среди призов – в том числе и средства на ремонт школьных спортзалов. Весной уже прошли первые соревнования. Ожидается, что на муниципальном этапе в них примут участие 52 клуба из 85.

При обсуждении доклада губернатор Андрей Чибис отметил две важные вещи. Во-первых, необходимо более широкое освещение предстоящих спортивных событий, чтобы привлечь к ним максимальное число участников и болельщиков. Во-вторых, неучастие ряда клубов в соревнованиях дает основание предположить, что существуют они только на бумаге.

— А нам нужно не на бумаге, нам нужно по-настоящему, — резюмировал глава региона.

Ремонт в счет будущего года

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Мурманской области полностью завершены работы на пяти магистралях: Пиренга–Ковдор, Снежногорск–Гаджиево, Мишуково–Снежногорск, Умба–Кандалакша и автодороге на Лотту. В работе мост через реку Умба (53 процента готовности) и путепровод Заполярный–Сальмиярви (45 процентов). Оба объекта должны завершить до 1 ноября.

О ремонтах дорог доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. В рамках опережающего ремонта, продолжил он, в работе уже 43 процента от плана на будущий год. Это автодороги Оленегорск–Ловозеро, Кировск–Коашва, автоподъезд к Кандалакше и другие.

И об агломерации «Мурманская». В Коле все запланированные работы выполнены, отремонтированы 7 автодорог. В областном центре завершен 21 объект. Общий процент выполнения превышает 80 процентов.

Коечный фонд для больных новой коронавирусной инфекцией в Мурманской области за последнюю неделю не изменился и составляет 1039 коек. Как сообщила первый заместитель министра здравоохранения Инга Анискова, 877 коек обеспечены подачей кислорода, 126 оснащены аппаратами ИВЛ. Свободных – 21 процент.

В регионе действуют 49 прививочных бригад. От ковид-19 привились более 250 тысяч желающих. Это 54 процента от плана, который установлен на уровне 80 процентов взрослого населения.

С минувшей субботы, продолжила Анискова, возобновлена работа по выходным мобильных прививочных пунктов в трех торговых центрах Мурманска – «Плазма», «Волна» и «Мурманск-Молл». Уколоться можно с 11 до 19 часов.

В регионе также началась прививочная кампания от сезонного гриппа. Сформировано 70 прививочных бригад, в том числе 28 детских. Привито свыше 25 тысяч желающих, включая 13,5 тысячи детей.