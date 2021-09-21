За восемь месяцев текущего года налогоплательщики региона перечислили в консолидированный бюджет области 65,2 миллиарда рублей. Это, сообщает пресс-служба областного управления ФНС, на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почти половину уплаченной суммы составил налог на прибыль организаций – 31 миллиард рублей. Около 40 процентов поступлений обеспечил налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 25,7 миллиарда. Еще 1,4 миллиарда рублей составили налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, превысив показатели прошлого года более чем на 7 процентов.

В местные бюджеты муниципальных образований Заполярья за отчетный период поступило 12,4 миллиарда рублей. Это на 18 процентов больше, чем за восемь месяцев прошлого года. Более 60 процентов доходов составил НДФЛ. Треть от общей суммы сформирована за счет налогов на совокупный доход. Объем поступлений по ним превысил 4 миллиарда рублей.

Самозанятые граждане региона уплатили за 8 месяцев текущего года 15 миллионов рублей. 63 процента этой суммы остались в бюджете Мурманской области, 37 процентов перечислено в Фонд обязательного медицинского страхования.

В регионе сохраняется и тенденция прироста поступлений по страховым взносам. За январь-август поступления взносов на обязательное социальное страхование составили почти 33 миллиарда рублей. Это превысило уровень аналогичного периода прошлого года на 2,5 миллиарда рублей или на 8 процентов.

В Пенсионный фонд перечислено 24,5 миллиарда рублей. Прирост составил 1,8 миллиарда или 8 процентов.

По страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемым в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступления увеличились более чем на 10 процентов и составили 5,9 миллиарда рублей.

Сумма уплаченных северянами страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством достигла 2,6 миллиарда рублей, превысив показатели прошлого года почти на 3 процента.