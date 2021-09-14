власть

Миллиарды на развитие

14 сентября 2021 /

В регионе зарегистрировано еще 4 резидента АЗРФ. По этому показателю мы лидеры среди арктических регионов. Общий объем инвестиций, сообщил губернатор Андрей Чибис, составит 91 млрд рублей. Более 7 млрд уже вложено.

Парк имени села

Сейчас Териберку (на фото вверху) посещают около сорока тысяч туристов в год. Но, по мнению экспертов, их количество может быть удвоено. В окрестностях села встречается более полутора тысяч видов растений и лишайников, включая 17 видов краснокнижных. Есть два птичьих базара.

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление о создании здесь природного парка. Его площадь составляет около 2,5 тысячи гектаров.

— Это решение позволит как развивать село, так и сохранять природу, — отметил глава региона.

Работа по созданию нового природного парка, отметила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, велась с октября прошлого года. Териберка – одно из немногих мест, где можно побывать непосредственно на побережье Северного Ледовитого океана. В 2009 году здесь был снят режим регламентированного посещения для иностранных граждан.

С середины текущего года транспортное обслуживание населения находится в ведении региональной власти. Положительный эффект, отметил Андрей Чибис, уже есть. Так, зарплата водителей и кондукторов поднялась на 9 процентов по сравнению с прошлым годом. Ключевой задачей остается обновление подвижного состава.

— Мы получили от федерального правительства дополнительное финансирование за эффективную работу региональной команды по социально-экономическому развитию. И я принял решение 200 миллионов рублей, которые мы получили, направить на общественный транспорт, — сообщил губернатор.

Это позволит дополнительно закупить 19 автобусов и 10 троллейбусов. А всего будет закуплено 85 единиц техники, что позволит обновить 11 процентов автопарка. Благодаря поддержке федерального правительства регион также получит 22 машины скорой помощи и 9 школьных автобусов.

Даешь пять!

— Понятно, что по решению родительских комитетов могут быть какие-то исключения. Но давайте возьмем за правило, что у нас со второй четверти вводится пятидневная учебная неделя, — сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

Это позволит разгрузить детей, дать им время для занятий спортом, посещения кружков и секций дополнительного образования. Зарплата учителей, которые получали дополнительные деньги за работу в субботу, особо подчеркнул глава региона, не должна при этом уменьшиться.

Об обновлении культурных общественных пространств региона, а проще говоря – дворцов и домов культуры, школ искусств, библиотек и музеев, доложила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Большинство этих объектов, отметила она, созданы еще в советское время и требуют модернизации. При этом для многих населенных пунктов – это основные коммуникативные площадки. Так что их обновление ощутимо повышает качество жизни местного населения.

В регионе действует 291 учреждение культуры. В прошлом году на обновление 28 таких объектов был затрачен миллиард рублей. В текущем году на эти цели запланировано 1,3 миллиарда. Будут модернизированы 32 учреждения – в том числе 15 домов культуры, 8 школ искусств и 7 библиотек.

Достраивается Культурно-досуговый центр в Минькино, обновляются Центр развития досуга и культуры и Национальный культурный центр в Ловозерском районе, Центр культуры и досуга в ЗАТО Видяево, Кировский городской Дворец культуры и так далее.

В Мурманске завершается ремонт здания областного драматического театра, идет ремонт фасада Дворца культуры моряков. В прошлом году в регионе создано пять виртуальных концертных залов, в этом году отрыто еще два. Работа продолжится.

Стабильная эпидемиологическая ситуация позволила на прошлой неделе свернуть еще 135 коек, выделенных для больных новой коронавирусной инфекцией. Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, к обычному ритму работы также вернули дневные стационары. В ряде отделений клиник региона возобновлены плановые госпитализации.

Для больных ковид-19 сейчас задействованы 1106 коек, 939 из которых – с подачей кислорода, 124 оснащены системой ИВЛ. Свободно около трети из них.

Вакцинировано свыше 238 тысяч человек. Это более 51 процента от плана, который определен как 80 процентов взрослого населения.

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