Инвесторы пополнят казну

В Мурманской области, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, реализуется 141 инвестиционный проект. Общий объем вложений превышает 650 миллиардов рублей. Будет создано почти 25 тысяч новых рабочих мест.

Бонусы для добровольцев

Налоговые поступления от инвесторов, доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, за десять лет составят 257 миллиардов рублей. Важно и то, что 60 процентов проектов представляют малый бизнес. В количественном плане по отраслям лидирует туризм – 38 проектов. За ним идут энергетика и ЖКХ, социальная сфера, транспорт и логистика.

Говоря об объемах инвестиций, следует отметить комплекс по перевалке угля в Лавне. На этапе строительства проект создаст 1200 рабочих мест, а в период эксплуатации – 656. Ввод его в эксплуатацию ожидается в декабре 2023 года.

Один из важнейших проектов, продолжила Ольга Кузнецова, – контейнерный терминал. Он будет построен до конца 2025 года. Проект создаст 700 новых рабочих мест и привлечет почти 35 миллиардов рублей инвестиций. Мурманский хаб будет синхронизирован с аналогичным на Дальнем Востоке, что позволит создать фидерную линию по перевозке контейнерных грузов.

В числе других важнейших проектов Ольга Кузнецова назвала Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, освоение месторождения платиноидов «Федорова тундра», модернизацию порта Витино на берегу Белого моря, строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Мурманска с перспективой реконструкции взлетно-посадочной полосы и ряд других.

От инвесторов – к волонтерам. Их число в Мурманской области, сообщил председатель областного комитета молодежной политики Егор Хаценко, демонстрирует устойчивый рост. Только на портале dobro.ru зарегистрировано 250 организаций, осуществляющих деятельность в сфере волонтерства, около 1500 человек прошли соответствующее обучение.

Дополнительным стимулом для добровольцев должна стать Единая карта жителя Мурманской области. Ее можно будет привязать к личному кабинету на портале dobro.ru, что позволит получать определенные бонусы в зависимости учтенных часов волонтерской деятельности.

Программа, уточнил Егор Хаценко, предусматривает четыре уровня в зависимости от набранных баллов. Максимальный (от 120 баллов) даст право на 10-процентную скидку в партнерской сети, бесплатное посещение учреждений культуры и спортивных мероприятий, 15-процентную скидку на посещение бассейна и так далее. Система должна быть запущена 5 декабря.

Кровельные страдания

Тема ремонтов домов и благоустройства территорий, отметил губернатор Андрей Чибис, является одной из важнейших для людей. 15 сентября, уточнил глава региона, закончен первый этап ремонтов во дворах Мурманска.

В соответствии с планом капитального ремонта сдано уже 136 многоквартирных домов. Это более половины от тех, что предстоит привести в порядок в этом году. В 28 домах Мурманска и Кандалакши заменены бойлеры. На сто процентов выполнен годовой план по реновации ЗАТО.

В целом завершена реконструкция областного драматического театра. Сейчас там идет наладка оборудования. И до конца текущего года, выразил уверенность губернатор, северяне увидят там первое представление.

Подробнее о ходе ремонтов доложил и.о. министра строительства Алексей Грачиков. По внутридомовым системам объем запланированных работ не дотягивает до 55 процентов. По крышам процент готовности составляет менее 46 процентов. По фасадам выполнено 36 процентов запланированных работ.

Губернатор выразил недовольство столь скромными показателями на конец сентября. Особенно это касается крыш. Как можно планировать основную часть кровельных работ на осень? Дожди же пойдут! Работа Фонда капитального ремонта будет обсуждена отдельно, причем в деталях, резюмировал Андрей Чибис.

Ситуацию в регионе с эпидемией ковид-19 министр здравоохранения Дмитрий Панычев назвал стабильной. На прошлой неделе, доложил он, свернули еще 67 коек, ранее мобилизованных для больных коронавирусной инфекцией. Теперь их осталось 1039. В том числе 877 оснащены системой подачи кислорода, 126 – аппаратами ИВЛ. Свободно более 23 процентов коечного фонда.

В регионе проведено свыше 1,2 миллиона ПЦР-тестов. Привито более 244 тысяч желающих, что составляет около 53 процентов от плана, который, напомним, равен 80 процентам взрослого населения.