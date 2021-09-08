Европу и Азию свяжет Арктика?

Развитие технологий позволяет перевести часть грузов, идущих через Суэцкий канал, на трассу Севморпути. Это констатировали участники расширенного заседания Общественного совета СМП, прошедшего под девизом «Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут».

Мероприятие состоялось в конце прошлой недели во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.

От Норвегии до Кореи

— Прошлый год ознаменовался сохранением хороших тенденций перевозок по СМП. Эти тенденции носят необратимый характер. И это нас, безусловно, радует. Успешно реализовывались исследовательские программы, которые расширяли наши знания. Характерная черта использования Севморпути – международное сотрудничество. Имеются все предпосылки, чтобы СМП переходил от магистрали, необходимой для решения национальных задач, к своей международной роли, — отметил председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк.

— Мы идем даже с опережением поставленных сроков и целевых показателей. В прошлом году вместо плановых 29 миллионов тонн перевезли практически 33 миллиона и нарастили объем транзита до 1,3 миллиона тонн, — добавил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Он также отметил важность создания международных альянсов для развития СМП. Чтобы объединить усилия российских и иностранных компаний независимо от формы собственности.

В ходе заседания «Росатом» представил концепцию Большого Северного морском пути. Это коридор от границы с Норвегией на западе до Корейского полуострова на востоке. Поставленная президентом задача довести грузооборот СМП до 80 миллионов тонн в 2024 году будет выполнена. Но к этому добавляется ряд задач в рамках Большого СМП: после 2035 года выйти на грузооборот до 250 миллионов тонн.

Перспективы международных транзитных перевозок неразрывно связаны с контейнерными грузами. Для решения этой задачи понадобятся дополнительные портовые мощности. Так что Севморпуть – не только морской маршрут, но и береговая инфраструктура, которая требует серьезного развития. В частности, необходимо построить два контейнерных терминала – в Мурманске и Приморском крае для обеспечения контейнерного транзита.

— Северный морской путь – международный транспортный коридор. Перевозка по нему должна быть не подвигом, а сервисом. СМП связывает регионы России от Сахалина до Мурманска и Петербурга. Именно так мы смотрим на перспективы его развития, — подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Короче, быстрее, экологичнее

Если раньше, уточнил специальный представитель по вопросам развития Арктики госкорпорации «Росатом», заместитель председателя Госкомиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов, Севморпуть рассматривался как внутрироссийский морской путь от архипелага Новая Земля до Берингова пролива, то Большой СМП – маршрут от Мурманска до Владивостока и далее.

Прогноз грузопотока по нему следующий: 2024 год – 80 миллионов тонн, 2030 год – 150 миллионов, включая 30 миллионов международного транзита. Важнейшая составляющая – круглогодичная навигация. По данным Росгидромета за последние десятилетия многолетний лед зимой заменяется однолетним. А это упрощает судоходство.

— Однозначный вызов – строительство нового арктического флота. Речь об инженерных решениях и проблеме загруженности самих верфей, — отметил Панов.

Отдельная задача – экологическая безопасность. Наконец-то утилизирована плавтехбаза «Лепсе». Сейчас поставлена задача по реабилитации акватории арктических морей. В частности, идет разработка технологических решений подъема атомных подводных лодок К-27 и К-159. Первая была затоплена в 1982 году в Карском море у северо-восточного побережья архипелага Новая Земля. Вторая затонула в 2003 году вблизи острова Кильдин во время буксировки из Гремихи на судоремонтный завод «Нерпа» для утилизации.

Уже в этом году стартует программа пилотных экологических исследований СМП. Модернизируются системы аварийных служб и Росгидромета.

— Само использование Севморпути приведет к экологическим выгодам. Этот маршрут короче других. Он является жизнеспособной альтернативой Суэцкому каналу, — подчеркнул главный исполнительный директор одного из крупнейших портовых операторов «DP World» Султан Ахмед Бин Сулайем (ОАЭ).

Севморпуть короче маршрута через Суэц на четыре тысячи морских миль, выгода по времени составляет две недели. А значит, значительно сокращаются выбросы углекислого газа от работы судовых двигателей. Султан Ахмед Бин Сулайем также выразил интерес к двум транзитным хабам – Мурманску и Владивостоку.

— «DP World» верит в силу российской экономики. Поэтому мы готовы инвестировать два миллиарда долларов совместно с Российским фондом прямых инвестиций, — сообщил он.

Навигация – круглый год

— В истории Севморпути ледоколы всегда играли важную роль. Сотрудничество финских и российских судостроителей привело, в частности, к строительству двух атомных ледоколов на финских верфях. Мы гордимся этим партнерством. И готовы оказывать наши услуги в дальнейшем, — сообщил управляющий директор «Aker Arctic Technology Inc» Реко-Антти Суоянен.

Сегодня компания создает газовозы, которые могут самостоятельно двигаться во льдах. Очередная технологическая веха – использование сжиженного природного газа (СПГ) в качестве топлива, что весьма экологично. Кроме газовозов финны разрабатывают и контейнеровозы, которые также могут эксплуатироваться в арктических условиях.

Работы танкерам-газовозам – и финским, и российским на трассе Севморпути хватит. В 2018 году, напомнил заместитель председателя правления, директор по морским операциям, судоходству и логистике, ПАО «Новатэк» Евгений Амбросов, запущен проект «Ямал СПГ». Объем поставок составляет 19 миллионов тон сжиженного природного газа в 31 страну. Это пять процентов от мирового производства СПГ. Первая линия еще одного проекта – «Арктик СПГ 2» будет запущена в 2023 году. За ней последуют еще две – в 2024 и 2025 годах. Мощность каждой – 7 миллионов тонн.

Компания решила создать на Камчатке порт по перевалке СПГ мощностью 20–22 миллиона тонн. Там будет создаваться запас газа для его дальнейшей перевозки судами без ледового класса в порты юго-восточной Азии. Более короткое плечо газовозов ледового класса позволит экономить средства. Общий объем инвестиций в этот проект составляют 88 миллиардов рублей. Три четверти из них – частные инвестиции. Одну четверть составят государственные средства, которые будут потрачены на создание инфраструктуры. Работы уже ведутся.

На верфи «Звезда» в Приморском крае заказаны 15 новых газовозов ледового класса Arc7. Они обойдутся более чем в пять миллиардов долларов. С января 2024 года компания планирует начать по Севморпути круглогодичную навигацию. Это будет знаковым событием.