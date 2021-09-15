Дать отпор кибермошенникам

О совместной работе по повышению финансовой грамотности северян в сфере киберпространства договорились отделение Банка России по Мурманской области и Центр управления регионом (ЦУР).

В планах – проведение опросов жителей о том, умеют ли они распознавать мошенников, информационное просвещение, в том числе на платформах ЦУР, а также обучающие вебинары для представителей малого и среднего бизнеса.

— Жители Мурманской области все активнее совершают покупки в онлайне. Это увеличивает риск встречи с киберпреступниками. Нашей главной задачей сегодня становится предостережение и обучение граждан безопасному поведению в сети, в том числе при оплате в интернете. Для этого нужно взаимодействие всех заинтересованных сторон, которые работают над повышением финансовой грамотности населения. Совместная работа с ЦУР, который отвечает за обратную связь с северянами, позволит нам выйти на новую аудиторию и новые площадки, — пояснил управляющий отделением Банка России по Мурманской области Андрей Климов.

Банк России, продолжил он, в вопросах кибербезопасности активно взаимодействует с правоохранительными органами. Тут есть определенные успехи, хотя поймать таких преступников и доказать их вину совсем не просто.

Поэтому профилактика подобных преступлений в виде информирования граждан будет очень полезна. Ведь, как показывает практика, жертвами злоумышленников становятся люди совершенно разного возраста, включая молодежь, а не только пожилые граждане, как думают некоторые.

Есть встречный интерес к такой работе у Центра управления регионом. По словам руководителя ЦУР Алексея Медведева, на интернет-портал «Наш Север» поступают вопросы, связанные в том числе с финансовым мошенничеством. Одновременно с развитием технологий появляются новые виды обмана. Ответ, как им противостоять, должен быть максимально авторитетным. А где же такой получить, как не в Банке России?

— Центр управления регионом активно работает в социальных сетях. Периодически мы сталкиваемся с вопросами северян, как им поступить в той или иной конкретной ситуации, когда они столкнулись с кибермошенниками в интернете. Необходимо получать консультации по этим вопросам наиболее компетентной структуры на территории области, а это Банк России. Поэтому мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество и максимально информативную кампанию для жителей нашего региона, — уточнил Алексей Медведев.

Во время встречи, которая прошла в Центре управления регионом, Андрей Климов познакомился с работой и оснащением ЦУР, а также спецификой обработки обращений граждан.

Центр управления регионом Мурманской области создан в ноябре прошлого года по поручению президента России. Это единый пункт мониторинга, в который поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона, формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию. Тем самым ЦУР обеспечивает качественно новую обратную связь с жителями области по волнующим их вопросам.