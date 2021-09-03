Бабье лето будет…

Мурманчан прошедшее лето хорошей погодой не побаловало: свинцовые тучи над головой, дождь и холод. Впрочем, все, как всегда. Чего нельзя сказать о других регионах. Где-то наблюдалась аномальная жара. Где-то прошли необычно сильные ливни.

Какой все-таки была погода в России этим летом – типичной или нет? И еще: ждать ли бабьего лета? А если ждать, то когда? На эти и другие вопросы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ответил на пресс-конференции. Она прошла в онлайне на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

— Роман Менделевич, подведем итоги прошедшего лета. Можно ли сказать, что такая погода станет обыденным делом?

— В конце первой декады августа вышел шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В этом документе однозначно говорится, что нынешнее потепление связано с антропогенной деятельностью. Относительно этого ведущие ученые мира, а в экспертную группу входят более трехсот человек, пришли к консенсусу.

При этом констатируется, что многие изменения необратимы в течение столетий. Дело в том, что парниковые газы, которые способствуют потеплению климата, являются инертными. Они не входят в химические соединения с другими компонентами атмосферы. И только через тридцать лет, если полностью прекратить их эмиссию, их содержание в атмосфере уменьшится вдвое. Так что до конца столетия потепление неизбежно.

Максимальная задача сформулирована так: к 2050 году сделать эмиссию парниковых газов нулевой. В связи с потеплением экстремальные события в виде сильной засухи или интенсивных дождей будут происходить все чаще, почти каскадно. Мир переходит к новому климату.

Но вернемся к итогам лета в России. На территории практически всей страны наблюдались температуры выше нормы. Это встречается нечасто. Скажем, в Москве прошедшее лето по этому показателю окажется на втором месте или поделит второе-третье места с 1972 годом. Ну а самым жарким было лето 2010 года. Это за период наблюдений с 1879 года!

Невероятно жаркая погода была и за рубежом. Вспомните запад Канады, где зарегистрирована температура 49,6 градуса. Это невероятная жара! А регион находится севернее Москвы. Сейчас проверяется достоверность еще одного рекорда. В Сицилии температурный фон превысил отметку 48,8 градуса. Если данные подтвердятся, это будет самая высокая температура на континенте за всю историю наблюдений.

— Где-то было жарко, а где-то лили дожди. Насколько точно можно предсказать избыточные осадки?

— В Европе предупреждения метеорологов-прогнозистов выпускались за 36 часов до массированных осадков. Сейчас идет разбор полетов: почему службы спасения так поздно на них отреагировали. У нас интенсивные дожди нынешним летом шли в Крыму и Краснодарском крае. Связаны они были с циклоном над Черным морем. Теплые, насыщенные влагой массы устремляются вверх, остывают и дают интенсивные осадки.

— Роман Менделевич, когда ждать бабье лето?

— Никогда ни один профессиональный метеоролог не говорит, когда начнется осень или наступит бабье лето. Назначить такие даты нельзя. Погода изменчива по определению. Всегда бывает переходный период между сезонами. Но календарная осень наступила. В прошлые три года лето не заметило эту условную границу, переступив ее легко и непринужденно. В течение сентября были достаточно высокие температуры. В нынешнем веке такое встречается достаточно часто.

Однако в этом году такая граница будет четко обозначена. На большей части территории нашей страны – от Волги до Тихого океана – температура будет выше нормы. А вот в западной части температурный режим окажется около нормы. Причем первая декада сентября будет даже холодной.

Но расстраиваться не надо. По всем расчетам период бабьего лета будет. Прогнозировать его невозможно. Это период сухой, относительно теплой, ясной погоды после ненастного, дождливого периода. Об этом мы сможем сообщить за несколько дней.

— Есть ли предварительные прогнозы на предстоящую зиму?

— Такой прогноз будет выпущен во второй половине сентября. Твердо и уверенно прогнозировать на долгие сроки невозможно. Сказать, будет ли зима суровой и снежной или мягкой с оттепелями, пока нельзя.

— Насколько активно Росгидромет взаимодействует с зарубежными коллегами?

— Все национальные гидрометеорологические службы, а их в мире 193, объединены во Всемирную метеорологическую организацию (ВМО). Она основана в 1950 году. Обязанностью каждого государства является передача метеонаблюдений по каналам связи. Коллизий, противоречий между национальными службами нет. Происходит интенсивный обмен данными. Росгидромет также находится в двусторонних партнерских отношениях с метеослужбами многих стран – Франции, Китая, Швейцарии, Австралии и многих других. Совместно мы решаем сложнейшие задачи. Прогноз погоды – серьезная физико-математическая задача. Идет теснейший обмен знаниями между национальными службами. Это яркий пример того, как международное сотрудничество способствует развитию всех стран.

— Может ли погода оказывать влияние на самочувствие человека? Как вы относитесь к понятию метеозависимости?

— Нет ни одной публикации, которая характеризовала бы связь между изменением атмосферного давления и самочувствием человека. Очень часто говорят, что на человека влияет геомагнитная активность. Может быть. Но это пока не доказано. Другое дело, что под проливным дождем и на холоде человек может простудиться. И только.