За подписью — в инспекцию

С 1 июля налоговые органы начали выдавать представителям бизнеса и нотариусам квалифицированные электронные подписи (КЭП). Подробнее о новой услуге рассказал начальник отдела информационной безопасности областного управления ФНС Михаил Быстров.

— Михаил Юрьевич, налоговые инспекции теперь являются представителями удостоверяющего центра ФНС России, на которых возложены функции по выпуску КЭП. Для чего нужна такая подпись и обязательно ли получать ее именно в налоговой?

— Электронная подпись имеет широкий спектр применения. Ее можно использовать при взаимодействии с органами государственной власти и контрагентами, для сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности. Электронная подпись, выданная удостоверяющим центром ФНС России, подойдет также для работы на электронных площадках, организации электронного документооборота. По сути, это универсальный инструмент в мире цифрового взаимодействия.

Новую КЭП важно получить до 1 января. Ведь с будущего года согласно законодательству руководитель организации или индивидуальный предприниматель смогут подписывать документы только ей. Получить ее можно не только в налоговой, но и у доверенных лиц. На сегодня ими определены ПАО «Сбербанк России» и АО «Аналитический центр».

— Кто может получить бесплатную КЭП?

— Удостоверяющий центр ФНС России выдает квалифицированные сертификаты только для юридических лиц – коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. При этом от организации требуется личное присутствие лица, действующего от ее имени без доверенности. Квалифицированный сертификат физического лица, а также того, кто планируют действовать от имени юридического лица по доверенности, можно получить в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах.

Стоит отметить, что физические лица могут получить неквалифицированную электронную подпись. Она бесплатно формируется в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Такой подписи достаточно, чтобы получать услуги в личном кабинете на нашем сайте. В том числе направлять декларации по форме 3-НДФЛ в электронном виде, подписывать заявления и запросы.

— У многих предпринимателей есть действующие электронные подписи. Стоит ли им менять их на новые уже сейчас?

— Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов, как я уже упомянул, заканчивается 1 января будущего года. Чтобы обеспечить максимально комфортные условия для перехода налогоплательщиков на новые подписи, услуга по их выдаче оказывается в налоговых инспекциях уже с июля. Безусловно, перевыпустить действующую электронную подпись лучше заранее. Эта услуга оказываться только по предварительной записи на сайте nalog.gov.ru и под конец года может создаться ажиотажный спрос на нее.

— Итак, первый шаг для получения электронной подписи – запись на прием на сайте ФНС России. Что дальше?

— Затем, уже при личном визите нужно предоставить заявление на выпуск КЭП, паспорт и СНИЛС и пройти процедуру идентификации. Заявление на получение КЭП можно направить и из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». В сервисе необходимо выбрать раздел «Жизненные ситуации» – «Нужна квалифицированная электронная подпись». Однако для идентификации и записи ключа электронной подписи все равно придется обратиться в инспекцию лично.

Независимо от способа подачи заявления при посещении инспекции у заявителя также должен быть USB-носитель ключевой информации (так называемый токен) для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.

Хочу еще раз обратить внимание: получить квалифицированный ключ электронной подписи имеет право лично руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, нотариус. Возможность доверить получение КЭП другому лицу не допускается. Обеспечение конфиденциальности ключей, исключение риска их компрометации и использования без ведома владельца – одна из ключевых задач, при оказании этой услуги.

— Куда в Мурманской области можно обратиться для получения бесплатной КЭП?

— В настоящее время на базе налоговых инспекций в нашем регионе работает шесть точек выдачи КЭП УЦ ФНС России – в Мурманске (улица Комсомольская, 2), Кандалакше (улица Горького, 17), Североморске (улица Сгибнева, 13а), Оленегорске (улица Строительная, 55), Коле (проспект Миронова, 13) и Апатитах (улица Строителей, 83).

— Насколько активно идет сейчас выдача электронных подписей?

— На сегодня через налоговые инспекции региона бесплатные КЭП уже получили 67 юридических лиц и 84 индивидуальных предпринимателя. Согласно статистике, новая услуга наиболее востребована предпринимателями Мурманска, Апатитов и Кировска.