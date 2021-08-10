Вместо отдыха — больница
В Туапсе госпитализировано 44 ребенка из Мурманской области. Поезд, на котором они приехали в детский лагерь для отдыха, прибыл в Краснодарский край 7 августа.
По результатам первичного осмотра 16 из 107 ребятишек направили в инфекционное отделение местной больницы. Остальных привезли в лагерь, где новый медосмотр выявил еще 28 заболевших.
Напряженно, но стабильно
Таким образом, в больнице вчера находилось 44 ребенка. Об этом заместитель губернатора Юрий Фомин доложил на оперативном совещании в правительстве области.
— Тяжелых случаев нет. Ситуация стабильна, детей скоро начнут выписывать, — уточнил Фомин.
Для родителей пострадавших ребят открыта горячая линия. Выяснением того, чем и как их кормили в поезде, занимаются следственные органы.
Медицинскую тему продолжил еженедельный доклад министра здравоохранения Дмитрия Панычева о положении дел с заболеваемость коронавирусной инфекцией.
— Ситуация остается напряженной, хотя достаточно стабильная, — отметил он.
В Мурманской области развернуто 1409 коек для больных ковид-19, в том числе 1006 – с кислородом, включая 123 с ИВЛ. Более 20 процентов из них свободно. На догоспитальном этапе с инфекцией борются 22 бригады скорой медицинской помощи и 20 амбулаторных патронажных бригад. В регионе работает 47 прививочных бригад. Вакцинировано более 191 тысячи человек, что превышает 55 процентов плановых показателей.
Первого августа стартовала программа «Гектар Арктики». На участие в ней в нашей области уже поступило 1100 заявлений. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. До февраля, уточнил он, получить землю могут только жители региона. Затем – все россияне.
— Главное – не только землю раздать, а простимулировать, чтобы на этих гектарах менялась жизнь – строилось жилье, появлялось свое дело, — подчеркнул глава региона.
Как сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, наибольшей популярностью пользуется земля в Кольском районе – 595 заявлений. Первые пять лет ей можно пользоваться безвозмездно. Затем нужно оформить ее в собственность.
Пользователям программы «Гектар Арктики» доступны все действующие в регионе меры поддержки: губернаторский стартап до миллиона рублей, грант на франшизу, льготные микрозаймы для предпринимателей и так далее.
Сто тонн камчатского краба
Именно столько разрешат выловить в этом году рыболовам-любителям. Программа стартует 16 августа. Определены пять промысловых участков. На каждый из них выделена квота в 20 тонн. Минимальная стоимость путевки составит от 800 до 1000 рублей за одну особь камчатского краба.
— Мы ожидаем, что интерес к этой программе будет достаточно высокий, — отметила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.
Почти 200 миллионов рублей на создание 41 современной мастерской в колледжах получит Мурманская область из федерального бюджета.
— Это принципиально важно, потому что средние специальные учебные заведения готовят кадры для нашей экономики, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.
В 2019 году, напомнил он, было организовано 10 мастерских. В этом году – еще 8. То есть, до конца 2024 года, с учетом полученных средств, их станет уже 59.
Об исполнении в областном центре мероприятий стратегического плана «На Севере – жить!» доложила и.о. главы администрации города Мурманска Валентина Доцник.
Основные направления плана – образование, городское хозяйство, социальная поддержка и культура. В частности, в городе строятся два детских сада (на улицах Достоевского и Капитана Орликовой) и две школы (в Казарменном переулке и на улице Советской). Таких строек, подчеркнула Доцник, не было в Мурманске уже три десятилетия.
Центром досуга и семейного творчества, работающем в Северном проезде, охвачено более пятисот человек. На базе общеобразовательных школ функционируют 24 спортивных клуба, в которых занимаются свыше шести тысяч детей. Введены в эксплуатацию крытый каток «Метеор» на Кольском проспекте и межшкольный стадион на проспекте Героев-североморцев.
Единую социальную электронную карту получили уже более 30 тысяч мурманчан, отнесенных к льготным категориям.
В рамках реновации микрорайона «Больничный городок» ведется проектирование первого многоквартирного дома. В этом году в городе предусмотрено благоустройство 22 дворовых территорий. Будет оборудовано 10 игровых площадок и 4 спортивных.
— Основная задача плана – переломить тенденцию на отъезд людей из Мурманской области. Считаю, что совместная работа муниципальных и региональных органов власти по его реализации будет способствовать ее выполнению, — отметил Валентина Доцник.