В зеленой бейсболке…

В России проходит сельскохозяйственная микроперепись. Такие мероприятия во всем мире уже стали неотъемлемой частью экономической статистики.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН рекомендует проводить сельхозпереписи не реже одного раза в 5–10 лет. В Австралии и Новой Зеландии они проходят ежегодно, в Германии и Голландии – раз в четыре года, в США и Канаде – каждые пять лет.

Последняя Всероссийская сельскохозяйственная перепись проведена в 2016 году. В нашей стране тогда было 36 тысяч сельскохозяйственных организаций, из них 67 процентов – малые предприятия. Для актуализации сведений в аграрном секторе с 1 по 30 августа проводится сельскохозяйственная микроперепись – первая в истории страны.

Она позволит получить актуальный информационный срез о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве, уточнить сведения по категориям сельхозпроизводителей, которые в межпереписной период наблюдаются выборочно или по которым наблюдение не проводится. Собранная информация необходима для реализации эффективной аграрной политики в стране.

Микроперепись проходит по всей России. В нашей области, уточняет Мурманскстат, она охватит 6,7 тысячи объектов, из которых более 90 процентов – личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан.

Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели должны заполнить электронные формы переписных листов (через систему web-сбора Росстата) или их бумажные бланки. Формы отчетности размещены на сайте Росстата https://rosstat.gov.ru в разделе Переписи и обследования/Всероссийские сельскохозяйственные переписи/Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года.

Переписчики посетят некоммерческие товарищества, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан. При этом некоммерческие товарищества обследуют в сплошном порядке, их в регионе около шестисот. Сведения от этой категории респондентов предоставит уполномоченный представитель товарищества.

Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан будут обследованы выборочно. Участниками наблюдения в регионе станут более шести тысяч их владельцев. Наибольшее число объектов, в которых перепись пройдет методом опроса респондентов, находится в Кольском и Кандалакшском районах.

Программа переписи содержит вопросы, касающиеся использования земли, поголовья сельскохозяйственных животных, целей производства продукции. Организации дополнительно спросят об их производственной инфраструктуре, использовании целевых кредитов и бюджетных субсидий.

Переписчик будет иметь при себе именное удостоверение, действительное при наличии паспорта, зеленую бейсболку и такого же цвета сигнальный жилет или дождевик с логотипом переписи.

Он занесет ответы в планшетный компьютер. Вся информация записывается со слов граждан, документы предъявлять не требуется. Полученные сведения являются конфиденциальными и будут использованы исключительно для формирования официальной статистической информации. Опрос будет проводиться с соблюдением всех действующих противоэпидемических мер.

Участие в переписи является обязательным для юридических лиц и общественной обязанностью физических лиц. Оперативные итоги переписи будут готовы к концу текущего года, окончательные – к концу 2022 года.