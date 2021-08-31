На социальные объекты, подчеркнул на оперативном совещании Андрей Чибис, тепло уже стали давать по всей области. К концу вчерашнего дня по плану должны были подключить 80 процентов из них.

— Пора давать тепло в дома, не дожидаясь нормативных сроков. Я прошу все муниципалитеты пробные топки начать максимально оперативно, — добавил Андрей Чибис.

Пенсионеры и военные получат прибавку

По информации министра энергетики и ЖКХ Алексея Лыженкова, все 840 объектов социальной сферы региона к началу отопительного сезона готовы. Более двухсот на вчерашнее утро уже подключили к теплу. К вечеру понедельника их должно было стать 725.

Коммунальную тему продолжила хорошая новость о расселении аварийного жилфонда. В новую федеральную программу попали дома, которые признаны аварийными на 1 января 20121 года, а не 1 января 2017-го, как было ранее. Это, как отметил Андрей Чибис, позволит региону с помощью федерального бюджета расселить 318 домов. Это дополнительно к уже включенным в программу тремстам.

Кроме того, правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку на предоставление региону инфраструктурного бюджетного кредита для реализации стратегического проекта культурно-делового центра «Новый Мурманск». Он будет располагаться возле морского вокзала областного центра на заброшенной территории бывшего судостроительного завода. Сумма кредита – 3,4 миллиарда рублей.

— Проект получил еще один элемент поддержки. А это не только уникальное для Арктики современное пространство, но и две тысячи новых рабочих мест, — отметил губернатор.

Четыре города Мурманской области стали победителями очередного этапа всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Речь о Полярных Зорях, где продолжится благоустройство бульвара «Северное сияние», Заозерске (площадь по улице Ленинского Комсомола), Коле (Советский проспект) и Кировске (сквер в микрорайоне Кукисвумчорр). Проекты-победители получат федеральное финансирование и будут реализованы в 2022 году.

В целом, как доложила министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова, в этом году в регионе капитально отремонтируют 128 дворовых территорий. Сейчас работы выполнены на 64 процента. А завершить их должны до конца сентября. Также преобразятся 16 общественных пространств. Два объекта уже завершены. В среднем выполнено 70 процентов работ.

240 тысяч мурманских пенсионеров, включая 70 тысяч работающих, в сентябре получат единовременную федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей. Десяткам тысяч военных и сотрудников силовых структур выплатят по 15 тысяч.

— Прошу внимательно следить за реализацией этих новых мер поддержки, чтобы не было никаких сбоев по осуществлению выплат, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Абитуриентов меньше, но они умнее

О реализации в регионе мероприятий национального проекта «Образование» доложила министр образования и науки Ольга Дзюба. С 2019 года, сообщила она, в рамках проекта в регион привлечено около полутора миллиардов рублей, в том числе 384 миллиона в текущем году.

В частности открыта школа в Североморске, начинается строительство двух в Мурманске, идет обновление материальной базы коррекционных школ. На базе строительного и индустриального колледжей открываются восемь мастерских, оборудованных по стандартам «Ворлдскиллс». В текущем году в восьми муниципальных образованиях будут созданы 12 образовательных центров «Точка роста».

В предстоящие годы работа в рамках нацпроекта продолжится. Так, отметила Ольга Дзюба, наша область уже стала победителем ряда конкурсных отборов на предоставление федеральных субсидий.

Итоги приемной кампании в опорных вузах региона подвел заместитель губернатора Юрий Фомин. И в техническом, и в Арктическом университетах, отметил он, в этом году увеличено количество бюджетных мест. Это заставило вузы искать абитуриентов в других регионах. В них будут учиться студенты из 15 российских регионов и четырех стран.

В этом году вузу, сообщила врио ректора МГТУ Светлана Деркач, выделено 970 бюджетных мест. В том числе по программам высшего образования – 590. Средний бал ЕГЭ зачисленных составляет около 64 баллов, что выше, чем в прошлые годы. Наиболее востребованным оказались следующие специальности: информатика и вычислительная техника, прикладная информатика, химия, нефтегазовое дело, судовождение.

Студенты представляют 14 регионов страны. И это не только наши соседи из Карелии, Санкт-Петербурга и Вологодской области, но жители Крыма, Ростовской и Челябинской областей, Краснодарского края. Зарубежные страны представляют граждане Белоруссии, Таджикистана и Египта.

Обучение вуз начнет в смешанном формате: семинары будут проводиться очно, а лекции дистанционно.

Как сообщила ректор МАГУ Ирина Шадрина, с сентября к учебе в вузе приступят 3626 студентов. Университету выделено 386 бюджетных мест, что на 25 больше, чем годом ранее. Конкурс, правда, упал, что, считает ректор, свидетельствует о падение спроса на высшее образование в целом. Зато средний балл в этом году повысился. В общем, их меньше, но они умнее.

И уже традиционно – о коронавирусе. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, отметил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, в регионе стабилизируется. На прошлой неделе свернуто 106 коек. Теперь их осталось 1303 штуки, более трети из которых свободны.

На догоспитальном этапе больных обслуживают 22 бригады скорой медицинской помощи и 30 амбулаторных патронажных бригад. Работают 42 прививочные бригады, вакцинировано более 223 тысяч желающих, что составляет 64 процента от плана.