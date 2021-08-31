власть

Пора давать тепло!

31 августа 2021 /

На социальные объекты, подчеркнул на оперативном совещании Андрей Чибис, тепло уже стали давать по всей области. К концу вчерашнего дня по плану должны были подключить 80 процентов из них.

— Пора давать тепло в дома, не дожидаясь нормативных сроков. Я прошу все муниципалитеты пробные топки начать максимально оперативно, — добавил Андрей Чибис.

Пенсионеры и военные получат прибавку

По информации министра энергетики и ЖКХ Алексея Лыженкова, все 840 объектов социальной сферы региона к началу отопительного сезона готовы. Более двухсот на вчерашнее утро уже подключили к теплу. К вечеру понедельника их должно было стать 725.

Коммунальную тему продолжила хорошая новость о расселении аварийного жилфонда. В новую федеральную программу попали дома, которые признаны аварийными на 1 января 20121 года, а не 1 января 2017-го, как было ранее. Это, как отметил Андрей Чибис, позволит региону с помощью федерального бюджета расселить 318 домов. Это дополнительно к уже включенным в программу тремстам.

Кроме того, правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку на предоставление региону инфраструктурного бюджетного кредита для реализации стратегического проекта культурно-делового центра «Новый Мурманск». Он будет располагаться возле морского вокзала областного центра на заброшенной территории бывшего судостроительного завода. Сумма кредита – 3,4 миллиарда рублей.

— Проект получил еще один элемент поддержки. А это не только уникальное для Арктики современное пространство, но и две тысячи новых рабочих мест, — отметил губернатор.

Четыре города Мурманской области стали победителями очередного этапа всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Речь о Полярных Зорях, где продолжится благоустройство бульвара «Северное сияние», Заозерске (площадь по улице Ленинского Комсомола), Коле (Советский проспект) и Кировске (сквер в микрорайоне Кукисвумчорр). Проекты-победители получат федеральное финансирование и будут реализованы в 2022 году.

В целом, как доложила министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова, в этом году в регионе капитально отремонтируют 128 дворовых территорий. Сейчас работы выполнены на 64 процента. А завершить их должны до конца сентября. Также преобразятся 16 общественных пространств. Два объекта уже завершены. В среднем выполнено 70 процентов работ.

240 тысяч мурманских пенсионеров, включая 70 тысяч работающих, в сентябре получат единовременную федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей. Десяткам тысяч военных и сотрудников силовых структур выплатят по 15 тысяч.

— Прошу внимательно следить за реализацией этих новых мер поддержки, чтобы не было никаких сбоев по осуществлению выплат, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Абитуриентов меньше, но они умнее

О реализации в регионе мероприятий национального проекта «Образование» доложила министр образования и науки Ольга Дзюба. С 2019 года, сообщила она, в рамках проекта в регион привлечено около полутора миллиардов рублей, в том числе 384 миллиона в текущем году.

В частности открыта школа в Североморске, начинается строительство двух в Мурманске, идет обновление материальной базы коррекционных школ. На базе строительного и индустриального колледжей открываются восемь мастерских, оборудованных по стандартам «Ворлдскиллс». В текущем году в восьми муниципальных образованиях будут созданы 12 образовательных центров «Точка роста».

В предстоящие годы работа в рамках нацпроекта продолжится. Так, отметила Ольга Дзюба, наша область уже стала победителем ряда конкурсных отборов на предоставление федеральных субсидий.

Итоги приемной кампании в опорных вузах региона подвел заместитель губернатора Юрий Фомин. И в техническом, и в Арктическом университетах, отметил он, в этом году увеличено количество бюджетных мест. Это заставило вузы искать абитуриентов в других регионах. В них будут учиться студенты из 15 российских регионов и четырех стран.

В этом году вузу, сообщила врио ректора МГТУ Светлана Деркач, выделено 970 бюджетных мест. В том числе по программам высшего образования – 590. Средний бал ЕГЭ зачисленных составляет около 64 баллов, что выше, чем в прошлые годы. Наиболее востребованным оказались следующие специальности: информатика и вычислительная техника, прикладная информатика, химия, нефтегазовое дело, судовождение.

Студенты представляют 14 регионов страны. И это не только наши соседи из Карелии, Санкт-Петербурга и Вологодской области, но жители Крыма, Ростовской и Челябинской областей, Краснодарского края. Зарубежные страны представляют граждане Белоруссии, Таджикистана и Египта.

Обучение вуз начнет в смешанном формате: семинары будут проводиться очно, а лекции дистанционно.

Как сообщила ректор МАГУ Ирина Шадрина, с сентября к учебе в вузе приступят 3626 студентов. Университету выделено 386 бюджетных мест, что на 25 больше, чем годом ранее. Конкурс, правда, упал, что, считает ректор, свидетельствует о падение спроса на высшее образование в целом. Зато средний балл в этом году повысился. В общем, их меньше, но они умнее.

И уже традиционно – о коронавирусе. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, отметил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, в регионе стабилизируется. На прошлой неделе свернуто 106 коек. Теперь их осталось 1303 штуки, более трети из которых свободны.

На догоспитальном этапе больных обслуживают 22 бригады скорой медицинской помощи и 30 амбулаторных патронажных бригад. Работают 42 прививочные бригады, вакцинировано более 223 тысяч желающих, что составляет 64 процента от плана.

Вам также может понравиться

Опасный китобой со дна залива.

27 января 2017

Пять в одном

5 ноября 2020

По стопам Бойля и Мариотта?

26 апреля 2019