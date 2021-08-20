Подготовка к зиме идет в темпе

Судя по прогнозу, отметил губернатор Андрей Чибис, нам надо тепло в начале сентября уже включить. Это требует очень четкой, ритмичной, слаженной работы.

В прошлом году, продолжил глава региона, более чем на 30 процентов удалось снизить количество технологических нарушений. Принципиально и в этом году минимизировать риски возникновения аварий.

Подробно о подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Областная комиссия по подготовке к зиме, сообщил он, работает с 27 июля. Проинспектировано 18 объектов тепло- и водоснабжения в пяти муниципальных образованиях – Кольском и Ловозерском районах, Ревде, Печенгском муниципальном и Заозерском городском округах. Сейчас комиссия приступает к работе на юге области.

Предстоит подготовить к зиме 7713 единиц жилищного фонда, 118 котельных и свыше 11 тысяч километров инженерных сетей. На 1 августа готовность жилфонда составляла 64 процента, котельных – 58, сетевого хозяйства – 60 процентов. Запасы мазута достигли 80 процентов, угля – 59 процентов от норматива. Поставки топлива в регион продолжаются.

— Подготовка к зиме идет активными темпами. Принципиально важно, что нам удалось найти дополнительные ресурсы – и нашу инициативу поддержала областная дума – по выделению дополнительно 3,8 миллиарда рублей на закупку топлива с учетом того, что оно, к сожалению, подорожало. Это позволит нам сдержать тарифы на тепло и пройти зиму безболезненно, — прокомментировал журналистам итоги рассмотрения первого вопроса губернатор Андрей Чибис.

Затем правительство утвердило Стратегию цифровой трансформации региона.

— Мы ведем цифровизацию по всем направлениям. Прежде всего, это «Умный регион». В рамках этого проекта мы двигаемся по многим направлениям. Это уникальная единая цифровая платформа, где есть, например, данные по всем контрактам, стройкам, объектам, что позволяет радикально усилить контроль по соблюдению всех нюансов. Такой мониторинг позволяет быстро реагировать на возникающие сложные ситуации, — сообщил Андрей Чибис. — Отдельное направление – вопросы безопасности. В рамках проекта «Умный регион» мы разворачиваем систему видеонаблюдения с видеоаналитикой. Это не только видеокамеры в общественных местах, но и видеодомофоны. Первым городом, который будет ими обеспечен до конца года, станет Мурманск, следующим – Кировск.

Региональную стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления представила министр цифрового развития Зинаида Середа.

За два года работы, сообщила она, многое уже удалось реализовать. Так, с помощью портала «Наш Север» отработано более 21 тысячи обращений жителей, проведено 67 голосований. Сейчас на портале уже свыше 30 тысяч пользователей.

— Интерес людей – это, пожалуй, лучший показатель того, что инструмент действительно работает, — подчеркнула Зинаида Середа.

Также, продолжила она, контролируется работа 186 маршрутов общественного транспорта. По итогам прошлого года на их оптимизации удалось сэкономить почти 20 миллионов рублей.

До 2024 года цифровая трансформация охватит 175 показателей по 91 проекту в 11 отраслях. Кроме обязательных направлений – «Образование», «Здравоохранение», «Городская среда», «Транспорт», «Государственное управление» и «Социальная сфера», в нее дополнительно включены «Энергетика», «Экология», «Промышленность», «Безопасность» и «Туризм».