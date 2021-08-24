На линейку — становись!

Новый учебный год, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании, в Мурманской области начнется в очном формате. Однако эпидемическая обстановка требует соблюдения определенных мер предосторожности.

«Точек роста» прибавится

Так, уточнил глава региона, 1 сентября на торжественных линейках, если они пройдут на улице, можно будет собрать лишь первые и одиннадцатые классы. Причем не более пяти. Родители и родственники смогут присутствовать без ограничений, но в защитных масках.

Если провести линейки на улице не позволит погода, мероприятия пройдут по классам. При этом присутствовать на них смогут лишь по одному родственнику от каждого ученика. Тоже, естественно, в защитных масках.

Что касается студентов высших и средних специальных учебных заведений, то заселиться в общежития смогут привитые от ковид-19, а также те, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов.

В этом году, сообщила министр образования и науки Ольга Дзюба, в регионе будут работать 162 организации общего образования. За парты сядут более 82 тысяч детей, в том числе почти 9 тысяч первоклассников. Более 45 тысяч ребят обеспечат одноразовым горячим питанием, более 30 тысяч – двухразовым.

К уже действующим в регионе 29 центрам цифрового, естественнонаучного и технического образования «Точка роста» добавятся еще 12 в восьми муниципальных образованиях – ЗАТО Александровск и Островной, Кольском, Ковдорском, Терском и Печенгском районах, а также Мончегорске и Оленегорске.

Детскую тему продолжил министр труда и социального развития Сергей Мякишев. Он доложил о мерах поддержки семей с детьми школьного возраста.

С 2011 года в регионе выплачивается единовременное пособие родителям первоклассников. В текущем году его размер составил чуть более 4700 рублей. Пособие дается одному из родителей. При этом уровень дохода в семье должен быть менее 28 тысяч 716 рублей на человека.

Последнее ограничение касается семей с одним ребенком. Многодетным пособие выплачивается независимо от уровня доходов. Обратиться за ним можно до 31 октября через портал «Госуслуги», лично обратившись в МФЦ или направив письмо по почте в центр социальной поддержки населения. На сегодня, уточнил Мякишев, право на выплату получили 446 семей, деньги уже перечислены 373 из них.

Кроме того, в этом году согласно указу президента Пенсионный фонд перечисляет единовременную федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей на всех детей школьного возраста. Обратиться за ней до 1 ноября можно все через тот же портал «Госуслуги» или лично в территориальное отделение Пенсионного фонда. На текущий момент поступило почти 76 тысяч заявлений, 74,5 тысячи семей уже получили выплату.

Фестиваль стал международным

— Териберка – это классический пример, когда село, которое могло просто прекратить свое существование, сегодня очень активно развивается, привлекая огромное количество людей, — отметил губернатор Андрей Чибис, подводя итоги состоявшегося в рыбацком селе фестиваля.

В этом году он приобрел статус международного и прошел в рамках председательства нашей страны в Арктическом совете. За два дня Териберку посетили более пяти тысяч человек. А трансляция мероприятий фестиваля в социальных сетях собрала 24 тысячи просмотров. Гостей кормили два десятка предприятий общественного питания. Свои работы предложили им сорок мастеров сувенирной продукции.

Губернатор также встретился с местными жителями. По итогам разговора подготовлен перечень поручений. Важно, подчеркнул Андрей Чибис, чтобы жизнь местных жителей также была комфортной.

Программу перевода домов Ленинского округа областного центра на закрытую систему горячего водоснабжения представила на оперативном совещании генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт» Алла Истомина.

Провести эту работу необходимо для улучшения качества воды, а также снижения потерь тепла и, как следствие, расхода топлива на котельных. Программа рассчитана на пять лет. В текущем году переоборудуют 29 многоквартирных домов. Дальнейшие планы таковы: 2022 год – 100, 2023 – 109, 2024 – 103 и 2025 год – 115 многоквартирных домов.

Положение дел с заболеваемостью ковид-19 первый заместитель министра здравоохранения Инга Анискова оценила как стабильное. Для больных коронавирусной инфекцией развернуто 1409 коек, 1006 из которых обеспечены кислородом, а 123 оснащены аппаратами ИВЛ. Свободна почти треть коечного фонда.

На догоспитальном этапе с заболевшими работают 22 бригады скорой медицинской помощи и 30 амбулаторных патронажных бригад.

В регионе действуют 49 прививочных бригад. Вакцинировано более 214 тысяч желающих, что составляет 62 процента от плановых показателей.