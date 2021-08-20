Как прожили шесть месяцев?

Мурманскстат подвел оперативные итоги социально-экономического положения Мурманской области в первом полугодии. Индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103,3 процента.

Ввод жилья почти утроился

Добыча полезных ископаемых в целом выросла на 4,5 процента. Увеличилось производство апатитового (+1,2 процента), железорудного (+3,7) и никелевых (в 2,6 раза) концентратов. А вот производство нефелинового, кобальтовых, ниобиевых и танталовых, а также концентратов металлов платиновой группы сократилось.

Объем продукции обрабатывающих производств вырос на 2,4 процента. Так, увеличилось производство сплавов на основе первичного алюминия (+29,1 процента). В то же время сократилось производство рафинированной необработанной меди (–57,8 процента), никелевого штейна, агломератов оксидов никеля и прочих промежуточных продуктов металлургии никеля (–38,3), первичного алюминия (–19,5 процента).

Производство пара и горячей воды выросло на 7,3 процента, электроэнергии – практически не изменилось. Объем производства в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений вырос на 8,4 процента.

Объем строительных работ в январе–июне по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на 12,8 процента. В основном это связано с увеличением объема работ на объектах Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка.

За отчетный период в регионе введено в эксплуатацию 30,2 тысячи квадратных метров жилых помещений. Это в 2,8 раза больше, чем в январе–июне 2020 года.

А вот индекс производства продукции сельского хозяйства не дотянул до прошлогодних показателей. По предварительным данным он составил 92,5 процента. При этом производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 5,6 процента, молока – осталось на уровне аналогичного периода 2020 года, яиц – сократилось на 97,2 процента, что связано с сокращением среднегодового поголовья кур-несушек.

Зарплата стала весомей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе–мае составила 72 тысячи 740 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6 процента. Реальный размер среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на одного работника (с учетом индекса потребительских цен) вырос на 3,6 процента.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в первом полугодии снизился на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажа непродовольственных товаров сократилась на 4,6 процента, продуктов (включая напитки) и табачных изделий – на 3 процента ровно. А вот оборот общественного питания в сопоставимых ценах увеличился почти на треть (+28,9 процента).

Объем платных услуг, оказанных населению, в январе–июне текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 8,1 процента.

Подешевели огурцы и помидоры

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в июне 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 103,9 процента. В том числе на продовольственные товары – 103,7, непродовольственные – 104,2, услуги – 103,5 процента.

Из продовольствия значительно подорожали свекла (в 2,3 раза), морковь (почти вдвое), картофель (+74,1 процента), белокочанная капуста (+59,0), репчатый лук (+33,7 процента).

Также возросли цены на яйца (+9,4 процента), мясо- и рыбопродукты (соответственно +5,6 и +3,9), консервы фруктово-ягодные (+3,9), макароны и крупы (+3,8), сыр, чай, кофе, какао (+3,0), кондитерские изделия и безалкогольные напитки (+2,9), хлеб и хлебобулочные изделия (+2,7 процента).

Вместе с тем подешевели апельсины (–27,4 процента), свежие огурцы и помидоры (соответственно –17,1 и –15,3), подсолнечное масло (–3,2), сахар-песок (–1,3 процента).

Среди промтоваров наибольший прирост цен отмечен на строительные материалы (+28,1 процента), теле- и радиотовары (+13,1), велосипеды (+13,0), легковые автомобили (+4,1 процента). Из услуг наиболее подорожали проезд в поездах дальнего следования (+45,1 процента) и экскурсионные услуги (+16,1).

По данным выборочного обследования рабочей силы, уровень общей безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда в I квартале 2021 года составил 7,4 процента от численности населения в возрасте 15 лет и старше, входящего в состав рабочей силы (экономически активного населения). В I квартале прошлого года он составлял 6,6 процента.

На 1 июня в области проживало 729,7 тысячи человек. С начала года численность населения сократилась на 3,2 тысячи человек. В январе–мае в области родилось 2408 человек, что на 8,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число умерших выросло на 16,9 процента и составило 4359 человек.