К врачу — на спецавтобусе

Здравоохранение остается, уж простите за игру слов, болезненной темой для Ковдора. По результатам поездки туда губернатор Андрей Чибис принял ряд решений, призванных улучшить ситуацию. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании.

Квартиры и доплаты «Еврохима»

Так, должен быть организован специальный медицинский рейс микроавтобуса по маршруту Ковдор–Мончегорск. Он будет возить людей, которых направили на консультации к узким специалистам, а также доноров. В Мончегорской больнице должен быть выделен день, когда там станут принимать жителей Ковдора.

Кроме того, необходимо подготовить и меблировать в Ковдоре 10-15 квартир для медработников. Привлеченные врачи станут также получать специальные доплаты за счет компании «Еврохим». Точные параметры такой поддержки уточнят в течение ближайших двух недель.

Еще одна задача – строительство в городе инфекционного отделения. Нужен, подчеркнул Андрей Чибис, готовый проект, который можно реализовать в кратчайшие сроки. Есть договоренность, что софинансирование стройки обеспечит «Еврохим».

Еще одна хорошая новость, которая касается уже всей области: с сентября на пять процентов повысят зарплату ряду категорий работников социальной сферы. На эти цели пойдет более 280 миллионов рублей. Речь о лаборантах, дворниках, водителях, поварах и других категориях, которые непосредственно не попадают под указы президента по повышению уровня заработной платы в социальной сфере. Таких в регионе насчитывается 26 тысяч человек.

Ярмарка «Наша рыба» стала мобильной. Первый выезд прошел в Колу в минувшую субботу. Реализовано более 1,3 тонны продукции. Следующим городом станет Североморск, куда ярмарка приедет 28 августа. При этом каждую субботу она, как и прежде, работает в Мурманске.

— Прошу министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства совместно с нашими рыбопромышленниками оценить еще раз внимательно необходимое количество рыбной продукции по сниженным ценам с учетом расширения географии «Нашей рыбы», — подчеркнул губернатор.

Молодежь займется делом

О поддержке молодежного предпринимательства доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова. В регионе, напомнила она, действуют образовательные федеральные и региональные программы, которые охватывают молодых людей, начиная со школьного возраста.

Одна из важнейших – федеральная программа «Азбука предпринимателя», где учат основам бизнес-планирования, включая прохождение всего пути от идеи до реального проекта.

Инновационную идею можно реализовать при поддержке регионального бизнес-инкубатора. Одна из успешных практик – инновационный ваучер. Успешно защитив проект, можно получить до 250 тысяч рублей на свою инновационную идею. С 2019 по 2021 год ваучер уже получили девять победителей.

Кроме того, молодые люди, естественно, могут рассчитывать на общие для всех возрастов меры поддержки бизнеса. Речь, например, о губернаторском стартапе. Кстати, из 143 поданных на него заявок 77 – от людей в возрасте до 35 лет. Новая мера поддержки – грант на приобретение франшизы. В прошлом году профинансированы три проекта-победителя.

Тему продолжил председатель областного комитета молодежной политики Егор Хаценко. Он доложил о поддержке в регионе молодежных инициатив. Разработан пакет грантов. Выбрано несколько номинаций в рамках двух основных направлений – социально значимые молодежные инициативы и развитие добровольческого движения.

С 8 июля по 7 августа прошел сбор заявок. Их было подано 38 – 23 и 15 по каждому направлению соответственно. В ближайшее время будут определены победители, которым перечислят средства. На эти цели выделено 12 миллионов рублей из бюджета области. Лимит поддержки составляет 400 тысяч рублей на проект и миллион на программу. Деньги можно потратить на аренду помещений, оплату транспортных расходов, издательских услуг и тому подобное.

Отдельная мера поддержки – стипендия губернатора одаренным детям и учащейся молодежи. Ходатайства о ее назначении принимаются до 20 сентября. 125 стипендиатов в пяти номинациях получат по 37 тысяч рублей, шесть – по 100 тысяч.

Очередь в детсад ликвидируют

Кандалакшский район отчитался о реализации стратегического плана «На Севере – жить». За три года, сообщил глава муниципального образования Михаил Павлов, более 50 семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий. На эти цели направлено свыше 20 миллионов рублей. В Алакуртти в этом году сдадут детский сад на 75 мест. Это единственный населенный пункт района, где еще есть очередь в детсад. Теперь проблема будет решена.

Футбольный стадион дворца спорта «Металлург» уже модернизирован. На это выделено 40 миллионов рублей из бюджета области. Работы на стадионе «Локомотив» пока продолжаются.

В будущем году в Кандалакше завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более трех тысяч квадратных метров. В районе уже обустроено более десятка спортплощадок. Теперь такая есть практически возле каждой школы. Да и спортзалы в учебных заведениях отремонтированы.

Началась работа по обновлению двух молодежных клубов. На их ремонт выделено более пяти миллионов рублей. Будут благоустроены 30 придомовых территорий.

Впрочем, не везде еще такой порядок, как в Кандалакше. В Мурманской области, сообщила министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова, составлено свыше пяти тысяч протоколов о нарушении требований правил благоустройства. Это данные с начала 2020 года. К административной ответственности привлечено 4904 физических и юридических лица.

Основными нарушениями, уточнила министр, являются пришедшие в негодность и брошенные владельцами транспортные средства, парковка автомобилей на газонах и детских площадках, нескошенная трава, несанкционированные свалки, некачественная уборка дворовых и иных территорий и тому подобное.

В регионе работают 49 прививочных бригад, вакцинировано 204 тысячи человек, что составляет 58,5 процента от плана. О положении дел с коронавирусной инфекцией доложила и.о. министра здравоохранения Инга Анискова.

Ситуация, по ее словам, имеет тенденцию к стабилизации. Для ковидных больных выделено 1409 коек, 1006 из которых имеют возможность подачи кислорода, а 123 оснащены аппаратами ИВЛ. Около 20 процентов коек свободно. На догоспитальном этапе помощь пациентам оказывают 22 бригады скорой медицинской помощи и 30 амбулаторных патронажных бригад.