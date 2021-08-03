Что течет из крана?

Ленинский округ Мурманска переводят на закрытую систему горячего водоснабжения. Один дом уже прошел подобную модернизацию. На этой неделе работы начнутся еще в 29 зданиях.

Это позволит улучшить качество воды. В ближайшие несколько лет планируется завершить работу во всем округе. Информация прозвучала на оперативном совещании, которое провел заместитель губернатора Юрий Сердечкин.

В Североморске, сообщил он, начинается замена восьми лифтов в пяти многоквартирных домах. Установка новых подъемников была запланирована на будущий год. Однако план текущего года (12 лифтов в 5 МКД) уже выполнен. И на достигнутом решили не останавливаться.

На прошлой неделе начала работу областная комиссия по подготовке к зиме. Специалисты уже побывали в Териберке и Туманном, а также в Пушном, Мокрой Кице, Лопарской и Минькино. Об этом доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

В областном бюджете предусмотрены субсидии муниципальным образованиям в объеме 91,2 миллиона рублей. Деньги пойдут на капитальные ремонты коммунальной инфраструктуры. Дополнительно выделено 82 миллиона рублей на капитальный ремонт теплосети в Североморске. Идут подготовительные работы.

На конец июля запас мазута в регионе составлял 82 процента от норматива, угля – 67 процентов. Паспорт готовности к зиме пока получили 5,5 процента многоквартирных домов.

— Это выше, чем на данный период прошлого года, — подчеркнул министр.

В этом году в областном бюджете впервые предусмотрены средства для грантов на реализацию проектов и программ в сфере физической культуры и спорта.

В конкурсе, сообщила министр спорта Светлана Наумова, который прошел с 15 июня по 15 июля, приняли участие некоммерческие организации и физические лица. Номинаций четыре: организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства, организация мероприятий семейного спорта, физкультурно-оздоровительная работа с лицами старшего поколения, а также создание и развитие школьных и студенческих спортивных лиг.

Максимальный размер гранта составил 300 тысяч рублей на проект и 400 тысяч на программу. Общая сумма поддержки – 2,7 миллиона рублей. Конкурс выявил семь победителей: три организации и четыре физических лица. Их проекты и программы направлены на развитие мотоциклетного спорта, пейнтбола, скандинавской ходьбы, скалолазания и других видов спорта.

Если спортивные гранты уже распределены, то конкурс на поддержку проектов в сфере туризма еще продолжается. Как рассказал председатель комитета по туризму Александр Елисеев, такая поддержка действует в Мурманской области с 2011 года. За это время успешно реализовано 95 проектов. В прошлом году подано 133 заявки, 28 победителей получили средства на реализацию своих идей.

В этом году заявки на получение субсидии принимаются до 6 августа. К участию в конкурсе приглашаются как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Их проекты должны соответствовать одному из двух направлений – развитие инфраструктуры (помощь до миллиона рублей) и оборудование для туризма (до 500 тысяч рублей).

И о коронавирусе.

— Эпидситуация остается достаточно напряженной, но с тенденцией к стабилизации, — доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Для больных новой коронавирусной инфекцией в регионе выделено 1402 койки. И более 20 процентов из них остаются свободными.

Работают 47 прививочных бригад. Уже вакцинировано свыше 178 тысяч человек, что составляет более 51 процента от плана.