Чем опасен лишний градус

Тему глобального потепления, уж простите за игру слов, многие считают перегретой. Однако ученые свидетельствуют: положение дел действительно серьезно.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) на днях опубликовала первый том очередного оценочного доклада, уже шестого по счету. Ученые уверены, что причиной разогрева атмосферы планеты является именно антропогенное воздействие человека.

Результаты проведенных исследований эксперты обсудили на прошедшей в международном мультимедийном пресс-центре информагентства «Россия сегодня» онлайн-конференции.

В центре событий – приполярные районы

— Глобальное потепление неоспоримо, это установленный факт. Более того, мы имеем дело с беспрецедентным за последние две тысячи лет потеплением, которое ускоряется. И доминирующей причиной этого является антропогенное воздействие, — подчеркнул руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии имени Ширшова Сергей Гулев.

Сделаны два расчета изменений климата в течение последних 170 лет – с учетом и без учета выброса климатических активных газов. Выводы неутешительны: современный климат был бы другим без воздействия человека.

Взрывной рост выбросов парниковых газов, продолжил эксперт, начался с конца прошлого века. При этом 92-93 процента избыточного тепла поглощаются поверхностью океана. Его масса обладает огромной инерцией. Но и она не безгранична. Сейчас водная толща накапливает тепло, но затем начнет его возврат в атмосферу.

Каковы же климатические прогнозы? Математические модели в докладе значительно усовершенствованы по сравнению с предыдущими вариантами. Прогностические оценки показывают, что изменения климата затронут все компоненты земной экосистемы. Температура повысится достаточно сильно. И уже к середине нынешнего века Арктика может стать полностью свободной ото льда. Это весьма серьезные сдвиги.

Рост температуры будет наиболее заметен на суше и в высоких широтах, особенно это касается северного полушария. В общем, Мурманск оказывается в самом центре событий. Осадки вырастут в средних и высоких широтах, но уменьшатся в субтропиках.

— На бытовом уровне человеку сложно ощутить и как-то оценить повышение температуры на один или два градуса. Но подобные изменения крайне важны. Они выводят всю климатическую систему из равновесия. Это изменит частоту и интенсивность экстремальных событий. А это более ощутимо, и мы наблюдаем такие события уже сейчас, — пояснил Гулев.

Под экстремальными событиями понимается необычно сильная жара, смерчи, чудовищные ливни и прочие явления природы, на которые нынешнее лето не поскупилось.

Возможности экосистем не беспредельны

Чтобы до 2050 года удержать рост глобальной средней температуры на уровне двух градусов, необходимо уже сейчас резко сократить нынешние выбросы. Без этого атмосфера разогреется на два градуса уже к тридцатому году.

— Концентрация основных парниковых газов сейчас беспрецедентна для последних двух миллионов лет. Концентрация диоксида углерода относительно доиндустриального периода возросла приблизительно в полтора раза, метана – в два с половиной, закиси азота – на четверть. Основной негативный эффект обусловлен, конечно, диоксидом углерода. Современная антропогенная эмиссия составляет около 11 миллиардов тонн элементарного углерода в год. Половина этой величины накапливается в атмосфере, вторая поглощается океаном и наземной экосистемой, — отметил ведущий научный сотрудник кафедры физики атмосферы МГУ имени Ломоносова, главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова Алексей Елисеев.

Но возможности экосистем не беспредельны. В отчете впервые оценены допустимые выбросы парниковых газов. Для потепления на полтора градуса допустима эмиссия около 140 миллиардов тонн элементарного углерода, для двух градусов – 370 миллиардов тонн. И значительную часть из этого мы уже в атмосферу выбросили. В общем, люди еще способны что-то изменить, но времени остается немного.

— Происходящие изменения температуры – не новость. То, что за них в ответе человек, – тоже. Волны жары и засухи будут происходить в дальнейшем все с большей интенсивностью, — вступила в разговор старший научный сотрудник Института океанологии им Ширшова, профессор Альпийского университета Гренобля (Франция) Ольга Золина.

Более того, подобные экстремальные события повлекут за собой целые комплексы бедствий. Скажем, жара и засуха станут причиной пожаров. Человечество, по мнению Золиной, дошло до того предела, когда часть изменений уже необратима. Так, на то, чтобы остановить процесс таяния вечной мерзлоты и арктических льдов, понадобятся сотни лет.

— Есть ли у нас какие-то хорошие новости для человечества? Мои коллеги уверенно сказали мне: таких новостей нет. Единственная хорошая новость заключается в том, что у нас еще есть немного времени, чтобы смягчить последствия, — резюмировал директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов.