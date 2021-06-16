Здравствуй, удаленка!

Эпидемиологическая ситуация в регионе заметно ухудшилась. В последнее время ежедневно выявляется около семи десятков заболевших ковид-19. В связи с этим власти вводят дополнительные ограничения. О них губернатор Андрей Чибис сообщил на оперативном совещании.

Прививка для переболевших

С пятницы, уточнил глава региона, предприятия общепита смогут работать лишь с 6 до 23 часов. А к будущему понедельнику бюджетные организации должны перевести 30 процентов сотрудников на дистанционную работу. Такая же рекомендация дана частному бизнесу. Кроме того, работодателям предлагают установить дифференцированное начало рабочего дня, растянув его с 9 до 11 часов. Общественный транспорт должен обеспечить загрузку подвижного состава не более чем на две трети от вместимости. Также будут проводиться рейды для проверки соблюдения давно действующего масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах.

— Ситуация ухудшается. И важно соблюдать ограничения, — подчеркнул губернатор. — Пока они минимальные.

В связи с ухудшением ситуации, доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, на прошлой неделе дополнительно развернуто 228 коек для больных ковид-19. Теперь их 680. Около 16 процентов свободно. На догоспитальном этапе работают 18 бригад скорой медицинской помощи и 14 амбулаторных патронажных бригад.

В 20 муниципальных образованиях действуют 28 прививочных бригад. Плюс две мобильные бригады в областном центре. Уже привито более 101 тысячи человек, что составляет без малого 30 процентов от плана. Поскольку вирус мутирует, медики приступают к вакцинации тех, кто уже переболел ковид-19.

Накаляется ситуация и с лесными пожарами. Только за субботу и воскресенье в лесах области выявили девять очагов возгорания. Обидно, что виной всему стал пресловутый человеческий фактор, проще говоря, непотушенные костры.

— Гибнут леса, гибнут животные и таким безалаберным поведением создается угроза гибели людей, — подчеркнул Андрей Чибис.

С начала сезона, уточнил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергей Абаринов, в регионе произошло 26 лесных пожаров. Огнем было охвачено 740 гектаров. На прошлой неделе крупные очаги возгорания зафиксировали в Кольском и Ковдорском районах.

Губернатор поручил муниципалитетам усилить рейды в лесах на подведомственных территориях. А в местах массового отдыха – оборудовать площадки, где граждане смогут разжигать костры без угрозы для себя и природы.

Кожаный мяч поддержат рублем

Почти 88 миллионов рублей выделено в текущем году на гранты и субсидии некоммерческим организациям, которые реализуют в регионе проекты в сфере физической культуры и спорта.

Грантовая поддержка, отметила министр спорт Светлана Наумова, будет оказана впервые. На нее предусмотрено 2,7 миллиона. Проекты должны быть связаны с привлечением к занятиям физкультурой семей с детьми, пожилых граждан и ряда других категорий граждан.

На субсидии, на которые выделено 85 миллионов рублей, могут рассчитывать те, кто занимается развитием баскетбола, хоккея с мячом и хоккея.

О ходе уборки улиц и дворов традиционно доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков. Улично-дорожную сеть, сообщил он, чистили 238 единиц техники и 415 дорожных рабочих. Убрано чуть менее восьми квадратных километров, с которых собрано две тысячи кубов мусора.

На придомовых территориях трудились 95 единиц техники и две тысячи сотрудников управляющих организаций. Они расчистили более трех квадратных километров, собрав свыше двух с половиной тысяч кубометров мусора.

Где эта улица, где этот дом?

От уборки перейдем к ремонтам. Этим летом, по словам министра транспорта Артема Гришина, предстоит отремонтировать 121 улицу, что на 51 больше, чем годом ранее. Площадь ремонтов составит 377 тысяч квадратных метров. Прошлогодние показатели будут превышены более чем на сто тысяч квадратов. В том числе в областном центре отремонтируют 29 улиц (7 из них – капитально) общей площадью чуть менее 90 тысяч квадратных метров.

На 15 июня, продолжи Гришин, отремонтированы девять улиц в трех муниципальных образованиях. Сейчас работы ведутся в 11 муниципалитетах на 56 улицах. Все должно завершиться до сентября. В лидерах пока Мончегорск, Зеленоборский, Кильдинстрой и Кольский район, где выполнено более половины запланированных объемов работ.

И о ремонтах домов. В этом году, сообщил первый заместитель министра строительства Алексей Грачиков, капитальный ремонт будет проведен в 254 многоквартирных домах на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. В 163 домах работы начаты, причем в 75 – уже завершены.

Программа реновации закрытых административно-территориальных образований предусматривает ремонт 22 многоквартирных домов. Сдано 13, оставшиеся 9 находятся в работе.