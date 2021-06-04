Территория смелых людей

Арктика сегодня – настоящая территория драйва. Принципиально важно, что это не просто слова и призывы, а набор конкретных решений со стороны государства…

С такими словами губернатор Андрей Чибис обратился к участникам сессии «Новый раунд развития Арктики: вызовы и возможности». Мероприятие вчера прошло в Петербурге в рамках деловой программы международного экономического форума (ПМЭФ-21).

— Мы получили уникальные преференции в Арктической зоне Российской Федерации и на территории опережающего развития «Столица Арктики», — продолжил губернатор.

Волна интереса

В Арктике сосредоточено около 40 процентов мировых запасов редкоземельных металлов, 30 процентов алмазов, 20 процентов платины и водных биоресурсов, 10 процентов никеля и титана. Включение этих ресурсов в глобальный хозяйственный оборот продиктовано объективной экономической логикой, а также глобальными климатическими изменениями.

В России разработан пакет стратегических документов, формирующих экономическую повестку развития арктических регионов на ближайшие десятилетия. Государство последовательно и прагматично насыщает ее реальным содержанием – новыми инфраструктурными и индустриальными проектами.

Реализуется беспрецедентная программа строительства атомных ледоколов нового поколения. Разработана система преференций для инвесторов, включающая налоговые льготы, упрощенные административные режимы, субсидии на строительство инфраструктуры.

Какие проекты уже реализуются в Арктике? Чем привлекает инвесторов Крайний Север? С какими трудностями сталкиваются местные предприниматели? Насколько эффективен предложенный государством комплекс мер поддержки? Как сохранить уникальную арктическую экосистему? На эти вопросы искали ответы участники дискуссии.

— Во всем мире наблюдается новая волна интереса к Северу. Китай недавно объявил себя околополярной державой. А из стран, которые стремятся стать наблюдателями в Арктическом совете, выстроилась в очередь, — подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Министр выделил три основных арктических вектора: экономика, люди и экология. Рекордные 33 миллиона тонн грузов провели по Севморпути. Россия близка здесь к круглогодичной навигации. Это об экономике. Люди – это туризм. В Арктике побывал миллион человек. И эту цифру, по мнению Чекункова, можно увеличить кратно. Экология – перевод судов на сжиженный природный газ. Мы также лидеры в развитии технологий мирного атома. Взять хотя бы первую в мире плавучую АТЭС «Академик Ломоносов», установленную на Чукотке.

Это был удачный год

— Роль Минпромторга в развитии Арктики очень важна, — отметил заместитель министра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных. — Ключевые направления – производство оборудования и технологий для освоения шельфа: разработка комплексов морской сейсморазведки и оборудования для сжижения природного газа, а также компонентов для подводной добычи. Второй блок – транспортное обеспечение. Мы планируем построить 15 судов-газовозов для проекта «Арктик-СПГ», по 5 единиц, начиная с 2023 года. Плюс 12 танкеров на двухтопливных силовых установках дизель-СПГ. Добавьте к этому группировку новых атомных ледоколов. Головной уже передан Атомфлоту, еще три передадут до 2026 года, а ледокол «Лидер» – до конца 2027 года.

— Несмотря на пандемию, прошлый год дал нам колоссальный рост инвестиций. Он был для нас успешным, — продолжил Андрей Чибис. — Помимо новых проектов и инвестиций, мы имеем соглашения с инвесторами о социальном партнерстве. Дополнительные деньги идут на здравоохранение, образование, развитие наших городов и поселков. Принципиально важно, что Арктика – территория смелых людей. Они энергичные, мобильные, с сильным характером. И сегодняшнее возрождение интереса к Арктике возрождает их самосознание.

— За полярным кругом живет более 60 тысяч наших работников. Мы несем социальную ответственность, — взял слово вице-президент по федеральным и региональным программам, ПАО «ГМК Норильский никель» Андрей Грачев. — Вместе с государством построили новую взлетно-посадочную полосу в Норильске. В рамках государственно-частного партнерства проводим переселение граждан с Севера в районы с более благоприятным климатом. Мы также вложились в оптоволоконную линию связи. Провели тысячу километров от Нового Уренгоя. Обеспечили 180 тысяч норильчан и 20 тысяч жителей Дудинки Интернетом, который не хуже, чем в Питере или Москве. Перспективное направления – изменение облика Норильска. Программа реновации предусматривает расходы в объеме 120 миллиардов рублей, 70 процентов из которых заплатит компания.

Новая реальность

— Сегодня к нашему городу приковано внимание мирового сообщества, — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на торжественном открытии ПМЭФ-21, которое также состоялось вчера. — За время пандемии мы впервые проводим столь масштабное публичное мероприятие. Никакая конференц-связь не способна заменить живое общение. Мы все соскучились по нему, и я очень рад, что сегодня мы здесь вместе. В мире накопилось большое количество важных политических и экономических вопросов, которые невозможно решать удаленно. И сегодняшнее событие говорит о том, что вместе мы способны преодолеть все трудности.

— Основной вызов, с которым столкнется мировая экономика, – это структурные изменения, масштабы которых мы пока не можем оценить, — подчеркнул первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. — Инфляционная волна – признак не только ослабления денежно-кредитной политики, но и структурных изменений, которые проявляются вследствие резкого ослабления контактов между людьми, снижения трансграничного потока товаров, капиталов и рабочей силы. Это тот вызов, на который нам придется обратить самое пристальное внимание.

— Сегодняшние встречи проходят в беспрецедентно сложное время, — отметил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. — Все достижения мирового сообщества могут быть обращены вспять. Мы стоим перед глобальными вызовами: ковид-19, экономические сложности, потепление климата.

Тем важнее в таких условиях международное общение, которое происходит в эти дни на форуме. В его деловой программе широко представлена арктическая повестка. Помимо сессии «Новый раунд развития Арктики: вызовы и возможности», пройдет заседание Арктического экономического совета, состоится обсуждение программы председательства России в Арктическом совете.

Форум проходит со 2 по 5 июня. Тема этого года: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия также состоятся форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор».