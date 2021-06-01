Север крайний, восток дальний

«Мурманская область – лидер по числу резидентов АЗРФ. На сегодня у нас 41 резидент с общим объемом инвестиций 81,5 миллиарда рублей. Будет создано более 1400 рабочих мест», — сказал губернатор Андрей Чибис.

В пятницу глава региона выступил на итоговом заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ввиду празднования дня рождения Мурманской области ее глава участвовал в коллегии по видеоконференцсвязи.

Проект «Новый Мурманск», сообщил губернатора, представят в Петербурге. На этой неделе там пройдет международный экономический форум. После редевелопмента прибрежная зона областного центра возле морского вокзала должна превратиться в современный культурно-деловой центр.

Территория опережающего развития «Столица Арктики» должна пополниться еще тремя резидентами. Сейчас их восемь, и они уже вложили 55 миллиардов рублей. Только налогов от этих проектов регион получил почти два миллиарда рублей.

— Развитие порта, его трансформация в мультимодальный хаб, судоремонт, развитие городской инфраструктуры Мурманска, рыбохозяйственный комплекс, Центр по строительству крупнотоннажных сооружений «Новатэк», энергетика и реновация населенных пунктов, где живут военнослужащие, – это те ключевые направления развития, которые для нас сегодня необходимы, — отметил Андрей Чибис.

— Здесь создается новая экономика, новые глобальные транспортные артерии, строятся предприятия мирового уровня. Миссия нашего министерства – переход от снижения численности населения Дальнего Востока и Арктики к ее устойчивому росту за счет развития экономики и улучшения условий жизни, — подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

В числе главных задач он назвал повышение эффективности инвестиций, поддержку бизнеса, создание новых рабочих мест и увеличение доходов людей.

Аквавосток и лесвосток – для инвесторов разработаны два цифровых сервиса. Первый – для тех, кто хочет вложить деньги в аквакультуру. Второй, как нетрудно догадаться, предназначен для интересующихся лесной отраслью. Идет работа над созданием современной платформы для прогнозирования экономики регионов. Так называемый цифровой госплан позволит создавать цифровые двойники целых отраслей экономики. В частности, будет оптимизирована система северного завоза.

— Недавно зарегистрирован сотый резидент АЗРФ, общий объем финансирования проектов превысил 215 миллиардов рублей, будет создано более шести тысяч новых рабочих мест, — сказал Чекунков.

В Севморпути министр видит альтернативу Суэцкому каналу. Студеный путь на целую неделю короче, а значит, дешевле. К 2024 году необходимо довести его грузооборот до 80 миллионов тонн в год.

— Действующие налоговые льготы пользуются спросом. Объем инвестиций по соглашениям, заключенным корпорацией развития с более чем 2600 инвесторами с 2015 по 2020 год составляет порядка 5 триллионов рублей. Из них 1,2 триллиона уже инвестированы. Отрадно, что 36 процентов новых рабочих мест создано субъектами малого и среднего предпринимательства, — сообщил и.о. генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. КРДВА, напомним, обеспечивает комплексную поддержку инвесторов.

— Мы предъявляем самые жесткие требования к эффективности работы министерства. Потому что от этого зависит качество жизни миллионов граждан России в Арктике и на Дальнем Востоке. И мы прекрасно видим, что можно и нужно делать лучше, — подвел итоги разговору заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.