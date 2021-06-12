ПТБ «Лепсе» больше не опасна

Вчера теплоход «Серебрянка» доставил в Мурманск, на специальную накопительную площадку ФГУП «Атомфлот» 19 отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), находившихся в кессонах плавучей технической базы (ПТБ) «Лепсе». Они были транспортированы в контейнерах ТУК-18.

Таким образом, уточняет отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», завершился финальный этап работ по выгрузке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с «Лепсе», которые проводились на площадке судоремонтного завода «Нерпа» (филиал АО «ЦС «Звездочка»). Работы по выгрузке и транспортировке 19 ОТВС были реализованы за счет средств федерального бюджета.

Далее специалистам ФГУП «Атомфлот» предстоит выгрузить контейнеры. После выгрузки ОЯТ и отправки его на переработку окончательно сформированная носовая блок-упаковка плавтехбазы «Лепсе», как и ранее кормовая, будет транспортироваться в пункт долговременного хранения реакторных отсеков «Сайда-Губа» в 2022 году.

— История утилизации плавтехбазы «Лепсе» завершается без нанесения ущерба здоровью людей и экологии. Высокие компетенции специалистов Росатомфлота позволили эффективно решить ответственную задачу. Для обеспечения работ по утилизации ПТБ «Лепсе» приходилось специально разрабатывать технологии и оборудование, принимать нестандартные решения, — отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Напомним, что в июле 2020 года на территории филиала АО «ЦС «Звездочка» судоремонтного завода «Нерпа» были завершены работы по выгрузке основного массива ОЯТ ПТБ «Лепсе». Всего было вырезано и выгружено 620 ОТВС.

О том, как все это было, читайте здесь.