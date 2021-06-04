Плечом к плечу в борьбе за чистоту

Вопреки поговорке, чисто – не там, где не мусорят, а там, где убирают. Об успешных проектах, реализованных в Мурманской области экологическими волонтерами, рассказали участники заседания дискуссионного клуба Лаборатории устойчивого развития ПОРА.

От банкира до детсадовца

В Мурманском отделении ПАО «Сбербанк» работает около 1200 человек. И каждый десятый из них достаточно активно участвуют в волонтерском движении.

— Для Сбербанка эта тема актуальна. Помимо обычных, житейских вещей, начиная от помощи пожилым людям и заканчивая различным экологическими мероприятиями, мы пытаемся развивать это направление в работе с партнерами. Чтобы наши клиенты обращали внимание на экологическую безопасность своего бизнеса, — рассказал управляющий отделением Сергей Филиппов.

Мурманский филиал АО «Ситиматик» оказывает услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

— Обращение с ТКО – наша профессия. Волонтерское движение создает почву для воспитания экологического сознания у людей. А это очень важно. Потому что организация раздельного сбора мусора на большой территории возможна только в случае, если есть некий общественный договор, когда подавляющее большинство людей понимает, зачем это нужно, и привыкает это делать. И волонтеры показывают в этом пример, — обозначил смычку профессионалов и добровольцев представляющий «Ситиматик» Виталий Измайлов.

Центр экологических инициатив «Чистая Арктика», раскрыл секрет успеха Илья Посохов, создает волонтерские отряды даже в детских садах. Ну а основной состав, конечно, молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет.

— Мы начали свою работу в 2018 году. Занимаемся экологическим просвещением граждан, популяризацией эковолонтерства. На сегодня проведено более 300 мероприятий. В том числе более 40 субботников. Стартовал важный проект «Батарейка, сдавайся!» Было открыто 11 пунктов приема у населения отработавших свой срок источников питания. Одним из самых значимых наших проектов стала международная акция «Сад памяти» в 2020 году, посвященная 75-летию Победы. В ней участвовали более 500 волонтеров, которые высадили свыше тысячи деревьев вдоль трассы, где когда-то проходили ожесточенные бои, — сообщил Илья.

Квизы, квесты и субботники

— В 2019 году Мурманская область стала одним из двух десятков пилотных регионов для организации научно-образовательного общественного проекта «Экологический патруль». Партнерами выступили морской торговый порт и региональное министерство природных ресурсов. В конкурсе приняли участие 28 экологических проектов. Из них были выбраны 14 победителей из семи муниципальных образований, — поделился Антон Бояринов из Центра дополнительного образования «Лапландия».

Экологический волонтерский международный проект «Чистые игры» впервые появился в 2014 году в Питере. «Лапландия» присоединилась к нему в 2018 году, провела игру на Семеновском озере. Это командные соревнования по уборке территории. Практическая польза сочетается здесь с экологическим просвещением. Участникам рассказывают, как правильно сортировать мусор, почему важно следить за состоянием окружающей среды.

— Основной вид нашей деятельности – организация субботников на труднодоступных территориях Мурманской области. В прошлом году нашей работе, конечно, помешала пандемия. Удалось провести лишь несколько субботников в кировско-апатитском районе, — сообщил директор Центра экологической активности «Уборочка51» Иван Канцарин из Апатитов.

Чтобы не терять время, активисты разработали программу экологических квизов: полностью написали сценарий, создали базу вопросов. Подобный формат общения сейчас весьма модный.

— Все началось в 2016 году с однодневной акции по уборке территории парка, — рассказала куратор корпоративного волонтерского движения «Комбинат добра» компании «Норникель» Ольга Горчакова. — И в прошлом году у нас уже было 450 волонтеров. Основное событие – экомарафон «Понеслось». Сотрудники нашей компании, жители города формируют команды, придумывают свои проекты и затем реализуют их при финансовой и информационной поддержке «Норникеля». Большую работу мы проводим в наших заповедниках – «Пасвике» и Лапландском. Высаживаем деревья в городе и на промышленных площадках компании, очищаем берега наших прекрасных озер.

Общественное экологическое движение «Природа и молодежь» существует уже более двух десятков лет.

— Мы работаем с молодежью от 16 до 30 лет. У нас несколько основных направлений работы. Прежде всего – экологическое просвещение. Проводим уроки, лекции, вебинары для школьников старших классов и студентов вузов. А еще у нас есть проект «Зеленая мастерская»: как из вторсырья сделать то, что может пригодиться. Проводим также квизы, квесты и другие игровые мероприятия, — сообщила руководитель проектов ПиМ Дарья Матвеенкова.