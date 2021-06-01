Определились с кандидатами

В Мурманской области, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, подведены итоги праймериз «Единой России». Свой выбор сделали 86 тысяч северян. Это почти 15 процентов от общего числа избирателей региона.

Их выбор позволит партии определить тех кандидатов, которые пойдут на выборы в Государственную думу, областное законодательное собрание и горсовет Мурманска.

Выборы в режиме онлайн

На сентябрьских выборах, продолжил губернатор, 70 процентов избирателей края смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Мурманская область вошла в число семи регионов, где такое голосование будет возможно в дополнение к традиционному. Кстати, оперативное совещание Андрей Владимирович вчера тоже провел дистанционно. Глава региона находился в командировке в Москве.

На совещании также подвели итоги Дней предпринимательства. В этом году, сообщила министр развития Арктики и экономики Татьяна Русскова, они продлились практически полтора месяца – с 15 апреля по 26 мая. Состоялось более двух десятков мероприятий, отклики положительные.

Было сформировано пять направлений: образовательное, инновации в Арктике, прикладные вопросы, выставки-продажи и подведение итогов. В частности, День Арктического инвестора прошел на этот раз в Оленегорске. Он привлек более трех десятков представителей бизнеса из разных муниципалитетов. А 30 апреля состоялся стартап-тур фонда «Сколково». В ТРК «Плазма» была организована выставка местных товаропроизводителей. Ее так и назвали – «Местные».

О планах по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (МКД) доложил заместитель губернатора – министр строительства Владислав Сандурский. В этом году в нашей области отремонтируют 254 МКД. Предусмотрено 514 видов работ. На сегодня заключение контрактов фактически завершено. Работы ведутся на 163 объекте. При этом 66 домов уже отремонтировано.

Победители проекта «Арктик скулс»

Школам-победителям выделяются гранты. Размер каждого может достигать пяти миллионов рублей. На эти цели регион выделил 150 миллионов рублей. Проекты по четырем направлениям представили более 80 учебных заведений из 15 муниципальных образований. Победителей назвала министр образования и науки Ольга Дзюба.

«Общественное школьное пространство» (подана 31 заявка). Победили школа № 5 (Кандалакша), школа № 4 (Терский район), школа № 6 (Кандалакшский район), Мурманский академический лицей, Междуреченская школа, школа № 53 и филиал школы № 27 (обе – Мурманск), школа № 23 (Лиинахамари), Туломская школа, Оленегорская школа-интернат.

«Внутреннее учебное школьное пространство (21 заявка). Победили школа № 288 (Заозерск), школа № 20 (Кандалакшский район), школа № 1 (Кандалакша), школа № 1 (Ковдор), школа № 4 (Апатиты), школа № 36 (Мурманск), школа № 266 (ЗАТО Александровск), гимназия № 1 (Полярные Зори), Молочненская школа, гимназии № 1 и № 3 (обе – Мурманск), школа № 22 (Оленегорск), Ловозерская и Верхнетуломская школы, школа № 1 (Видяево), школа № 16 (Мурманск).

«Спортивное школьное пространство» (14 заявок). Победили прогимназия № 61 (Мурманск), Кольская школа № 2, школа № 56 (Мурманск), основная школа села Варзуга, Мурмашинская школа, школа № 14 (Апатиты), школа № 4 (Мурманск), Североморский кадетский корпус, школа № 3 (Никель), Пушновская средняя школа.

«Современное пространство школьной столовой» (16 заявок). Победил школа № 9 (Кандалакша), школа № 3 (Ковдор), прогимназия № 40 (Мурманск), школа № 11 (Кандалакшский район), гимназия № 1 (Североморск), школа № 5 (Мончегорск), Зверосовхозская школа, школа № 58 и гимназия № 8 (обе – Мурманск), школа № 13 (Высокий), школа № 1 (Мончегорск), гимназия ЗАТО Александровск.

Поскольку в последней номинации из предполагавшихся двух десятков грантов выделено только двенадцать, губернатор Андрей Чибис предложил перераспределить оставшиеся 25 миллионов рублей на другие проекты. Конкретно – на спортзалы в школе № 4 поселка Енский и школе № 1 из Полярного. И общественные пространства в школе № 10 из Кандалакши, Урагубскской школе, школе № 3 из Алакуртти, гимназии № 1 из Апатитов, лицее имени Сизова в Мончегорске и лицее № 2 в Мурманске.

Самокат напрокат

В Мурманске запускают самый северный прокат электросамокатов. Он станет приятным дополнением к уже действующему прокату велосипедов. Уже сегодня на проспекте Ленина, возле домов 49 и 69 заработают две точки проката на 20 электросамокатов. Их число будет расти день ото дня. Общее число самодвижущихся машин планируется довести до 150 штук.

— Уверен, что они будут очень востребованы, как и велосипеды, — отметил губернатор Андрей Чибис.

Для больных ковид-19 оборудована 421 койка. Более 20 процентов коечного фонда свободно. О ситуации с коронавирусом доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

На догоспитальном этапе, сообщил он, работают 13 бригад скорой медицинской помощи и 11 амбулаторных патронажных бригад. В 20 муниципалитетах действуют 28 прививочных бригад. В выходные дни в областном центре были организованы три выездных пункта: возле делового центра «Меридиан», на парковке у ТЦ «Мурманск Молл» и на третьем этаже ТЦ «Волна». В них было привито 110 человек. Планируется также открыть передвижной пункт в ТРК «Плазма». В целом по области уже привито почти 93 тысячи человек, что составляет более 27 процентов от плана.

О ходе уборки после зимы доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков. Чистку дорог и улиц вели 249 единиц техники и 416 дорожных рабочих, собран 2361 кубический метр мусора. Во дворах работало 99 единиц техники и 2463 сотрудника управляющих организаций, собрано 2884 куба мусора.

— Лидером по уборке территорий остается Кольский район, — отметил министр.