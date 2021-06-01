Мерзлота оказалась не вечной…

Удалось добиться сокращения на 34 процента вредных выбросов в атмосферу региона. В конце прошлого года закрыт устаревший плавильный цех в Никеле. Причем ни один человек, который хотел работать, не остался не у дел.

— Для нас это очень важный фактор. Мы всех трудоустроили, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис, выступая на заседании круглого стола «Арктика: актуальные экологические вопросы».

Не кочегары мы!

Круглый стол прошел в рамках IX Невского международного экологического конгресса. Форум проводится в Петербурге с 2008 года. Мурманский губернатор принял в нем участие в режиме видеоконференции

— Благодаря утвержденной президентом стратегии, уникальным налоговым режимам в Арктике идет активное экономическое развитие. Запуская новые проекты, мы большое внимание уделяем тому, чтобы они были максимально экологически чистыми, — отметил Андрей Чибис.

Вложив 35 миллиардов рублей в рамках реализации регионального специального инвестиционного проекта, компания «Норникель» модернизировала цех электролиза в Мончегорске. Договор о модернизации производства и снижении антропогенной нагрузки на природу заключен также с Ковдорским ГОКом.

Второй блок в экологической стратегии, продолжил губернатор, – рекультивация свалок и мусорных полигонов. Одновременно с этим активно идет уборка несанкционированных свалок. Здесь власти помогают волонтеры. Еще одна задача – очистка Кольского залива от затонувших судов. Их накопилось на дне больше сотни.

Ключевая для Мурманской области тема – переход на другие виды топлива. Пока же мазутные и угольные кочегарки остаются главными загрязнителями воздуха и верхних слоев грунта на территории региона.

— Мы надеемся, что будет принято решение о переходе нашей области на газ. Это радикально снизит вредные выбросы в атмосферу и сократит коммунальные платежи для населения, — подчеркнул Андрей Чибис.

В масштабах всей Арктической зоны страны наиболее важный вопрос – таяние вечной мерзлоты. Как оказалось, ничто не вечно, даже мерзлота. Теперь ее чаще скромно называют многолетней. Климат начал стремительно теплеть, и мерзлота поплыла…

— 65 процентов территории нашей страны находится в зоне многолетней мерзлоты. Это 11 миллионов квадратных километров. Ее деградация, по некоторым подсчетам, оказывается причиной 23 процентов отказов технических систем и 29 процентов потерь при добыче углеводородов. Вероятный ущерб от деградации мерзлоты к 2050 году составит не менее пяти триллионов рублей, — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Министр сообщил, что будет создана система мониторинга многолетней мерзлоты. Ее планируют развернуть на базе Росгидромета в два этапа. В период с 2022 по 2024 год разработают методы и технологии мониторинга. После этого начнется практическое внедрение.

Двойник северного завоза

— Важнейшими задачами, — подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, — являются обеспечение экологической безопасности и поддержка коренных малочисленных народов Севера. А основные угрозы – риски, связанные с выбросами метана и углекислого газа. 70 процентов инфраструктуры российской Арктики находятся в зоне потенциального риска. Поддержка научных исследований также является приоритетной задачей.

Что касается последнего тезиса, то скоро у северного завоза, сообщил министр, появится цифровой двойник. Цифровая модель объединит в единую систему всех участников процесса: 25 регионов, более 300 судов, грузы объемом свыше 3 миллионов тонн ежегодно. Система позволит оценивать ресурсные и логистические ограничения и на основе этого оптимизировать логистику и бюджетные расходы. Напомним, объем средств, выделяемых на северный завоз, превышает 110 миллиардов рублей.

Проект направлен на решение наиболее острых проблем северного завоза, которые зачастую приводят к срыву поставок и росту цен на продукцию. Речь о неэффективной логистике и отсутствии статистики в режиме реального времени.

— Цифровой двойник позволит существенно снизить издержки регионов на осуществление северного завоза за счет оптимизации логистики, повысить надежность поставок и качество жизни северян. Пилотным регионом для тестирования цифровой модели станет Якутия, — рассказал Алексей Чекунков.

Кроме того, Минвостокразвития разработало систему «Арктиклабс». Это своеобразный цифровой «госплан», позволяющий детально моделировать экономику арктических регионов, анализировать транспортные связи, производство, добычу полезных ископаемых и другие параметры.

И еще: 20 мая, напомнил министр, к нашей стране перешло председательство в Арктическом совете. Минвостокразвития ответственно за подготовку и реализацию соответствующего плана мероприятий. План утвержден, в нем 116 мероприятий по десяти тематическим направлениям. Причем 11 мероприятий непосредственно посвящены экологии и проблемам изменения климата.