Из Петербурга — с «Новым Мурманском»

Главным для нашей области итогом Петербургского международного экономического форума губернатор Андрей Чибис назвал презентацию проекта «Новый Мурманск».

Итоги состоявшегося на прошлой неделе мероприятия глава региона подвел на оперативном совещании. Подписаны соглашения, направленные на практическую реализацию проекта. Объем инвестиций составит 15,5 миллиарда рублей. Стройку планируют начать уже в будущем году. Завершат все работы через пять лет.

Реновация территории возле морского вокзала качественно изменит городскую среду в областном центре. А также, подчеркнул Андрей Чибис, обеспечит работой более трех тысяч человек.

Рыбалка – дело нервное?

Вероятно, да. Особенно, если ты любитель. На этот раз рыбаки психанули по поводу ограничения лицензионного лова семги на реке Кола. О том, как обстоят дела на самом деле, доложил губернатору министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергей Абаринов.

На реках Кола и Кица, напомнил он, действуют четыре рыболовных участка. Часть ежегодной квоты выделяется на научную работу, вторая – на любительское рыболовство и третья – на разведение малька.

В этом году полярный филиал ВНИРО установил вылов семги в объеме 2,27 тонны, что на полторы тонны меньше прошлогодних показателей. Квоту, понятно, срезали за счет рыбаков-любителей.

На этом плохие новости заканчиваются. Как сообщил министр, для разведения малька «Главрыбводу» нынче нужно менее полтонны из заявленных полутора. После проведенных переговоров высвободившуюся тонну добавят любителям.

— Хочу отметить, — продолжил Абаринов, — что пока у нас выдано всего около тысячи путевок. И даже имеющаяся на сегодня квота в 405 килограммов освоена менее чем на сорок процентов.

Так что причина тревоги нервных рыбаков-любителей вообще не понятна.

Из воды – да в пламя. Лето только началось, а в Мурманской области уже ликвидировали шесть лесных пожаров. По одному – в Кандалакшском и Ковдорском районах и четыре – в Кольском. О пожароопасной ситуации тоже доложил Сергей Абаринов.

Все возгорания стали следствием беспечного отношения граждан к правилам пребывания в лесах и, к счастью, были успешно потушены в первые сутки. И все равно их общая площадь составила 32 гектара. Плюс ландшафтный пожар площадью более гектара. Он также был оперативно ликвидирован.

Лесоохраной уже зарезервированы более 250 часов пользования авиацией. Утверждены воздушные маршруты патрулирования протяженностью 1900 километров. Подготовлены 57 человек парашютно-десантных пожарных подразделений, сформированы запас средств тушения и парк спецтехники.

ЗАТО с ремонтом!

По программе реновации ЗАТО в Мурманской области отремонтируют 22 многоквартирных дома. Уже сделали 13. Также сданы 104 квартиры из 419, которые планируется привести в божеский вид. Обо всем этом сообщил заместитель губернатора – министр строительства Владислав Сандурский.

В целом, продолжил он, из запланированных 26 мероприятий 25 уже реализуются. Также будут демонтированы два неиспользуемых дома в Полярном и шесть – в Гаджиево. На их месте в Гаджиево планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Также предусмотрены ремонты учреждений образования и культуры, благоустройство дворов.

— Все работы идут в графике, — заверил Сандурский.

О летней дорожной кампании доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. Сначала о дорогах местного значения. В 23 муниципальных образованиях запланирован ремонт 110 улиц. Это на треть больше, чем годом ранее. Из средств дорожного фонда на эти цели выделен 661 миллион рублей. Еще 93 миллиона добавят муниципалы. На сегодня работы начаты в 13 муниципальных образованиях на 50 улицах. Кроме того, 155 миллионов в региональном бюджете будут предоставлены Мурманску на исполнение им функций областного центра.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрен ремонт 67 километров дорожного полотна по области и более 16 километров в агломерации «Мурманская». Общий бюджет составляет около полутора миллиардов рублей. Пока освоено лишь 5 процентов этих средств.

Губернатор Андрей Чибис обратил внимание министра на повреждения на дороге в Териберку. Причем на трассе нет никаких предупреждающих об этом знаков, что чревато повреждениями автомобилей и авариями.

Причины плохого состояния дороги известны. В период паводка ее разбили грузовики. Нагрузка на ось была ограничена шестью тоннами. Да только не все соблюдали это требование.

Глава региона потребовал от Гришина в кратчайшие сроки установить на дороге предупреждающие знаки, а также обеспечить весовой контроль за проезжающими по ней грузовиками.

«Бодрое воскресенье»

Бодро воскреснуть к активной жизни северянам поможет новый проект областного минспорта. Его, сообщила глава ведомства Светлана Наумова, планируют запустить уже в июне. На территории спорткомплекса «Долина Уюта» станут проводить бесплатные занятия по бегу, скандинавской ходьбе, йоге и некоторым другим, доступным практически всем видам активности.

Кроме «Бодрого воскресенья» нас этим летом ждут еще более сотни спортивных событий. Так, 14 августа область вместе со всей страной отметит День физкультурника. В этом году его ознаменуют чемпионатом России по мотофристайлу.

И это, сообщила Наумова, не единственное всероссийское соревнование. Уже в июне нас ждет первенство страны по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 23 лет. А в конце августа пройдут кубок и чемпионат России по автомобильному спорту в дисциплине трофи-рейд.

И уже традиционно – о коронавирусе. В Мурманской области для больных ковид-19 развернуто 453 койки. Около четверти из них свободны. На догоспитальном этапе работают 17 бригад скорой медицинской помощи и 11 амбулаторных патронажных бригад. Привито без малого 98 тысяч человек, что составляет около 28 процентов от плановых показателей. Ситуацию обрисовал министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Учитывая наступления лета и сезонную миграцию населения, губернатор Андрей Чибис поручил региональному минздраву увеличить число коек для больных ковид-19.