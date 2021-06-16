Инфляция бьет выше цели

В конце прошлой недели совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 процента) до 5,5 процента годовых. Денежно-кредитную политику регулятора обосновала на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Российская экономика, отметила она, вернется к докризисному уровню уже в этом квартале. Выпуск в большинстве базовых отраслей сейчас превысил показатели конца 2019 года. Россия входит в группу стран, которые первыми достигнут допандемического уровня производства.

— Меняется структура спроса, что связано с изменениями в образе жизни людей. Например, в условиях удаленной работы резко возросли потребности в средствах телекоммуникаций. Рост спроса на недвижимость также отчасти связан со стремлением обеспечить комфорт при работе из дома. А рост онлайн заказов требует гораздо большего количества упаковочных материалов, — продолжила Набиуллина.

Спрос динамично растет. Люди активно покупают бытовую технику, стройматериалы, мебель. Объемы продаж автомобилей в последние месяцы превышают уровень 2018 года, который был лучшим с 2014-го. Существенно увеличились и продажи квартир. Для финансирования столь крупных покупок россияне используют средства, сэкономленные из-за ограничений внешнего туризма, а также активно берут кредиты.

В силу этого инфляция значительно ускорилась. Она вызывает все больше беспокойства.

— В мае годовые темпы роста цен достигли 6 процентов, что значительно выше целевого уровня. Текущее инфляционное давление повысилось. Так, средний помесячный рост цен с марта по май достиг максимума с января 2016 года, — подчеркнула глава Центробанка.

Проинфляционное влияние спроса стало преобладающим. В ожидании роста цен потребители готовы покупать раньше, чем планировали. Растут и цены, и объемы продаж, а это значит, мы имеем дело с инфляцией спроса.

— Сильнее всего рост цен бьет по наименее защищенным гражданам. Семьи с низкими доходами тратят на товары первой необходимости все большую часть средств. Высокая инфляция усиливает неравенство, снижает социальную защищенность. Поэтому наша главная задача – сбить инфляционные ожидания, — сообщила Эльвира Набиуллина.

По оценкам Центробанка, по итогам года инфляция будет выше, чем прогнозировали в апреле, но ниже текущего уровня. Ожидается, что возвращение ее к цели в 4 процента произойдет лишь во второй половине будущего года.

— Инфляционное давление заметно усилилось. Это требует от нас продолжения активных действий для обеспечения ценовой стабильности. Мы видим необходимость повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, — резюмировала Набиуллина.