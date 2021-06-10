Горячо-Холодно?

Где на территории страны формируются условия для засухи? В каких регионах ждать климатических аномалий? Да и вообще: каким будет нынешнее лето? На эти вопросы ответил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В мае на 90 процентах территории нашей страны температура была выше нормы. Пока подтверждается прогноз о теплом летнем сезоне, — обнадежил журналистов Роман Менделевич.

Теплее обычного на 6–7 градусов, уточнил он, было на Урале и в Западной Сибири, в Поволжье – на 5 градусов, в Москве – примерно на полтора. Теплым оказался май и в большинстве северных регионов нашей страны.

Что касается осадков, то их дефицит отмечался в ряде республик Северного Кавказа. Там выпало от 55 до 70 процентов от нормы. Еще большую тревогу вызывает ситуация в Уральском федеральном округе. В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях этот показатель составляет от 16 до 50 процентов. В Курганской области, к примеру, за май вообще на землю пролилось всего три миллиметра живительной влаги.

— Эти регионы будут находиться под пристальным вниманием специалистов. Если ситуация не изменится, с середины июня можно будет констатировать условия для возникновения засухи. Пока мы об этом не говорим, но внимательно анализируем, — пояснил Вильфанд.

Проблемными также являются Омская, Новосибирская и Кемеровская области, а также Алтайский край.

Теперь о прогнозе на лето. Июнь почти везде начался с холодной погоды. К примеру, в столице температура в первый день лета была на 5 градусов ниже нормы. И это много. Но ничего критичного, успокоил москвичей, а заодно и всех россиян Роман Вильфанд, не происходит. На июнь в целом по прогнозу нет ни одного региона, где температура окажется ниже нормы.

Более того, опять же – по прогнозу, в большинстве регионов страны лето будет жарче обычного. И такая тенденция по всему миру. Компенсационный механизм: если где-то тепло, то где-то должно быть прохладно – не работает. Это подтверждают результаты исследований всех ведущих гидрометеорологических центров мира.

— Более того, очень высока вероятность того, что средняя температура на планете в ближайшие пять лет повысится, причем весьма существенно, — продолжил Вильфанд.

Уже в этом году среднегодовая глобальная температура, вероятно, будет минимум на один градус выше доиндустриального уровня. А один год из следующих пяти лет превысит этот уровень минимум на полтора градуса. Доиндустриальным считается температурный режим между 1850 и 1900 годами. Это реперный период для метеорологов.

При этом наиболее высокая скорость потепления наблюдается в высоких широтах. Все это говорит о том, что нужно прилагать более интенсивные усилия по декарбонизации производства. Климатическая повестка становится все напряженнее.

Это о температуре. Что касается осадков, то прогнозировать их количество на длительный срок метеорологи, увы, пока не умеют.

Вернемся к нынешнему лету. Как складывается ситуация на отечественных курортах?

— У каждого свое представление о том, когда наступает купальный сезон, — подчеркнул Роман Вильфанд. — Врачи говорят, что для этого температура воды должна быть равной или превышать 22 градуса. Такой температурный фон прогнозируется на Черноморском побережье Краснодарского края к середине июня. В Крыму – на неделю позже. Ну а наиболее теплым традиционно является Азовское море. Там купальный сезон начнется уже в первой декаде июня.

А что же в Мурманской области? Тут, понятно, речь не о купальном сезоне, а, как говорится, вообще. Будет ли тепло, профессор? Отвечая на наш вопрос, Роман Менделевич сообщил следующее: