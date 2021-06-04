Две стороны российской Арктики

Развитие Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) требует решения проблем продовольственного обеспечения нынешних и особенно будущих северян. От состава и разнообразия продуктов напрямую зависит качество жизни населения.

Текущей ситуации на рынке пищевой продукции в АЗРФ было посвящено очередное заседание экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

Крайне дальний восток

— Производство пищевой продукции в Арктической зоне имеет много аспектов, — отметил координатор экспертного совета ПОРА Александр Воротников. — Первый – решение проблемы продовольственной безопасности. С этим связан наш здоровый образ жизни. Второй важный момент – развитие экономики территорий, новые рабочие места, особенно когда продукция вывозится за пределы региона.

В настоящее время власти ведут целенаправленную работу по развитию здесь пищевого производства. На это направлена программа «Арктический гектар», различные меры поддержки малого и среднего предпринимательства в АЗРФ.

Ситуация в северных регионах, конечно, сильно разнится. Как разнится и доступность территорий. И Мурманск по этому показателю никак не сравнить с отдаленными районами Чукотки.

В Анабарском районе, рассказал Владимир Ксенофонтов из Якутии, проживает около пяти тысяч человек. Два поселка по две с половиной тысячи. И десять месяцев зимы. Оленье стадо насчитывает 25 тысяч голов. Ведется переработка мяса. Сейчас выстраивается логистика по завозу овощей. Нехватка зелени – большая проблема для местного населения. Много лет думали о постройке теплицы. Такой бизнес мог бы быть крайне важным, но пока воз и ныне там.

Майя Дьяконова в свое время работала в Якутии учительницей. При школе, по ее словам, была теплица. Продавали местному населению до ста килограммов огурцов. Но это в летнее время. Зимой из-за отопления огурчики стали бы золотыми.

— Нигде в другом регионе страны нет таких проблем с транспортной доступностью, как в Якутии. Если есть автозимник, то определенный ассортимент продовольствия есть в магазинах. Пусть что-то будет дорогим, но оно будет. Если нет автозимника, то каких-то продовольственных товаров нет ни за какую цену, — вступила в разговор общественный представитель ПОРА в Якутии, ведущий научный сотрудник Арктического научно-исследовательского центра Академии наук республики Анна Шишигина.

Исследования, продолжила она, показывают, что на севере республики люди редко видят молоко и молочную продукцию, овощи, фрукты и зелень. Вопрос с этим стоит очень остро. В семейном бюджете северян преобладают расходы на продукты питания. Они составляют 29 процентов в общей структуре потребительских расходов. А на Чукотке этот показатель и вовсе превышает 40 процентов.

Совсем не дикий запад

На другом краю Арктической зоны ситуация иная. В Мурманске круглый год можно купить не то что огурцы или помидоры, а и клубнику. Здесь же ведется и добыча рыбы, которую мы поставляем не только в Россию, но и за рубеж.

Впрочем, у наших ближайших соседей есть продукция и куда более экзотичная. Так, подписав соответствующее соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, юбилейным, сотым резидентом АЗРФ стало ООО «Северная мидия».

Карельская компания реализует инвестиционный проект по созданию крупнейшей на Севере России сертифицированной фермы по выращиванию мидий на собственных водных участках Беломорского побережья и уникального эко-курорта.

Выращивать аквакультуру в индустриальных масштабах генеральный директор ООО «Северная мидия» Андрей Кячин намерен, чтобы напрямую поставлять мидии, рыбу и морские водоросли в рестораны Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. Общая площадь водных участков, расположенных в Лоухском районе и предназначенных для этих целей, займет около 267 гектаров.

— Проект большой, — рассказал Кячин. — Мы только в начале пути. Это уникальное место около острова Соностров. Мидию там выращивали давно. Эта акватория несмотря на холодную зиму успевает прогреваться. И мидия успевает размножаться и вырастать. Причем ее там довольно много. В конце шестидесятых – начале семидесятых годов ее там добывали до тысячи тонн, но тогда не было особого спроса.

Растет мидия долго, четыре года. Вырастает до размеров в 7–10 см, а это уже товарная продукция. «Северная мидия» планирует также выращивать ламинарию. Именно выращивать, а не добывать варварским способом, как делают сейчас другие. Компания тесно сотрудничает с Зоологическим институтом РАН.

Добраться до этих мест нелегко. От ближайшего жилья – километров семьдесят. Летом их приходится преодолевать по воде, зимой – на снегоходах. Ну а два месяца в году – весной и осенью – межсезонье. Тогда до Сонострова и вовсе никак не добраться. Что для бизнеса трудности, то для туристов экзотика. Отсюда и планы на курорт. Но курорт экологический, без ущерба для хрупкой природы.