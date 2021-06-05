Дешевле и чище

О преимуществах российского газа президент Владимир Путин напомнил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

— Мы наблюдаем позитивные тенденции в мировой экономике. Можно с уверенностью говорить, что она возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП будет максимальным с семидесятых годов прошлого века, — заявил Владимир Путин.

Но восстановление мировой экономики, уточнил президент, происходит неравномерно. Это чревато увеличением разрыва в уровне жизни как внутри отдельных стран, так и между ними. А это порождает серьезные политические риски для современного мира.

Форум – первое глобальное деловое мероприятие со времени начала пандемии. На ее последствиях глава государства остановился отдельно. Лишь около десяти процентов жителей планеты вакцинировались. Сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине, потому что в их странах нет технологий для ее производства или денег для ее закупки у развитых стран. У России, напомнил Владимир Путин, имеется четыре собственных вакцины. При этом «Спутник V» зарегистрирована уже в 66 странах.

— У каждого гражданина России есть возможность сделать прививку. Мы помогаем нашим зарубежным партнерам разворачивать производство вакцин на их территориях, — подчеркнул президент.

Глава государства также поставил перед бизнесом и властью задачу отработать схему вакцинации людей, приезжающих на работу в Россию из-за рубежа.

И снова об экономике.

— Рад сообщить, что именно сегодня успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», — сказал Владимир Путин.

Работы по строительству второй нитки, продолжил он, в настоящее время продолжаются. Они будут закончены через полтора-два месяца.

— Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. С немецкой стороны труба подошла, с российской – тоже. Нужно их приподнять и сварить. Все. Но прокладка сама завершена, — добавил глава государства.

Затем Владимир Путин сформулировал приоритеты внутренней экономической повестки России.

— Благодаря современным, оперативным мерам российская экономика, рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан, — подчеркнул он.

Президент поручил запустить программу поддержки молодежной занятости. К 2024 году прозрачные, предсказуемые и комфортные режимы для инвесторов должны быть созданы в каждом регионе страны. Расчищаются регуляторные барьеры. В частности, отменяются те строительные нормы и правила, которые не являются жизненно необходимыми.

Новым инструментом для развития регионов станет программа инфраструктурных кредитов. За два с половиной года их объем должен составить не менее 500 миллиардов рублей. В приоритетном порядке кредиты должны направляться на проекты по улучшению городской среды и повышению качества жизни россиян.

Льготная ипотека продляется на год, до июля будущего года. Ставку, правда, поднимут с 6,5 до 7 процентов для всех регионов.

Президент также озвучил ряд новых мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Уделил он внимание и климатической повестке. Россия, отметил Путин, не стоит в стороне от декарбонизации экономики.

В режиме видеоконференцсвязи на пленарном заседании выступили эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц. Оба отметили значимость столь представительного международного форума.

Перейдя к прениям, участники заседания, в частности, обсудили перспективы эксплуатации газопровода «Северный поток – 2». Американский сланцевый газ, отметил Владимир Путин, добывается варварским с точки зрения экологии способом и на четверть дороже нашего.