Весне — дорогу!

Ход весенней уборки власти рассмотрели на оперативном совещании. Как доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, улицы и тротуары убирали 241 единица техники и 453 дорожных рабочих.

Очищено более шести миллионов квадратных метров дорожного покрытия, собрано почти три тысяч кубов мусора. А еще вывезено 4162 кубометров… снега. С остатками зимы расправлялись в основном в Кировске.

Впрочем, весне расчищали не только дорогу. На уборке придомовых территорий было задействовано 116 единиц техники и 2480 сотрудников управляющих организаций. Очищено более 2,3 миллиона квадратных метров дворов, собрано свыше двух тысяч кубометров мусора.

В такой чистый регион, как говорится, грех не приехать. Уже в прошлом году Мурманскую область посетили более 350 тысяч туристов. И это, подчеркнул губернатор Андрей Чибис, очень хороший показатель. Большинство гостей – россияне. Рост внутреннего турпотока фактически смог компенсировать связанное с пандемией сокращение иностранных визитеров

— Спрос на самую близкую к двум столицам Арктику растет, — отметил губернатор. Главный вопрос – развитие инфраструктуры. Этому должна способствовать запускаемая сейчас программа «Арктический гектар».

О туристическом потенциале региона напомнил председатель областного комитета по туризму Александр Елисеев. Среди основных летних направлений он отметил полуострова Рыбачий и Средний, Териберку, Сейдозеро, Терский берег и другие места.

— Мы работаем над развитием новых направлений, повышаем качество предоставляемых услуг. В регионе уже насчитывается пятьдесят туроператоров, — сообщил Елисеев.

Туристы едут к нам, дети северян – на юг. В период летних каникул в здравницах Краснодарского края и Крыма отдохнут почти пять тысяч наших ребят. Около семи тысяч детей будут охвачены организованными формами отдыха на территории области.

На детский отдых из областного бюджета выделено более 286 миллионов рублей. Свыше 146 миллионов из них, уточнила министр образования и науки Ольга Дзюба, предусмотрены на организацию отдыха детей из неблагополучных семей. Им путевки оплатят полностью. Для остальных категорий родительская плата составит 25 процентов. Все это касается южного отдыха. На территории региона все дети от 6 до 18 лет будут отдыхать бесплатно.

Кроме того, более четырех тысяч старшеклассников, отметил губернатор, смогут временно трудоустроиться на период летних каникул. Такая возможность, уточнил он, очень востребована и полезна.

Вернуться дети должны в теплые школы. К осени во всех школах областного центра должны быть установлены утепленные окна. Соответствующее поручение дал на оперативном совещании Андрей Чибис. На оценку потребности в новом остеклении заместителю губернатора Елене Дягилевой и министру образования и науки Ольге Дзюбе отведено две недели. Все работы должны быть выполнены в течение летних каникул.

— О каком качестве образования мы можем говорить, если дети зимой вынуждены сидеть в классах в теплой одежде? — задал риторический вопрос глава региона.

И уже традиционно – о коронавирусе. В регионе, подчеркнул министр здравоохранения Дмитрий Панычев, сохраняется тенденция к стабилизации ситуации с китайской хворобой. На этом фоне уже свернуто три четверти коек, мобилизованных для больных ковид-19 на начало года. Сейчас осталась 381 койка. Свободных – от четверти до трети.

На догоспитальном этапе с больными работают 13 бригад скорой медицинской помощи и 8 амбулаторных патронажных бригад. 1110 человек находятся в обсерваторах, 434 – на самоизоляции. В муниципалитетах трудятся почти три десятка прививочных бригад. Привито более 76 тысяч северян.