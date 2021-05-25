В ошейниках только девушки!

Стартовала экспедиция «Хозяин Арктики – 2021» по авиаучету белого медведя. Миграцию белобрысых отслеживают по гендерному принципу.

Соглашение о медвежьей переписи Росприроднадзор, центр «Арктические инициативы» и экологический фонд «Чистые моря» подписали еще в прошлом году. В августе совместно с учеными Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН имени Северцова фонд «Чистые моря» провел тестовые авиаучеты вдоль побережья Карского и Баренцева морей. В этом году проект продолжен. Накануне начала работ в мультимедийном пресс-центре «Россия Сегодня» прошла пресс-конференция.

Блондин из Красной книги

Экспедиция «Хозяин Арктики – 2021» состоит из двух этапов. С середины мая из аэропорта Тикси самолет L-410 будет отправляться на поиски краснокнижных гигантов по десяти маршрутам, каждый – не менее тысячи километров. Всякий раз почти шесть часов без перерыва ученые будут высматривать белых медведей. Предстоит исследовать малоизученные акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.

Второй этап стартует 10 июня из Архангельска. На судне «Михаил Сомов» исследователям предстоит дойти до архипелага Земля Франца-Иосифа, с помощью вертолета найти медведей, надеть на самок спутниковые ошейники и взять биологические пробы.

— Уже давно, фактически после распада Советского Союза регулярный авиаучет белых медведей не проводился. В прошлом году нам удалось объединить усилия федеральных органов, научного сообщества, экологов и облететь западный сектор Арктики, посмотреть карско-баренцевоморскую популяцию. В этом году задачи стоят более масштабные, — рассказал генеральный директор экологического фонда «Чистые моря» Василий Богословский.

На этот раз ученые, продолжил он, будут использовать более мощный самолет и более современное оборудование, включая тепловизоры. Основной аэродром базирования – Тикси. А с точки зрения формирования научной базы изучение миграции белого медведя необходимо вести постоянно.

Белые ходоки

Заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков подчеркнул, что главная и единственная задача этого проекта – экологическая.

Впрочем, председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко с ним не согласился. Для местных властей изучение миграции белых медведей – вопрос насущный, даже жизненный. Хищники проходят до тысячи километров на юг, удаляясь от моря, посещают рабочие поселки.

Так, в ночь на 11 мая один из них забрел в Джебарики-Хая. Животное заметили у одного из частных домов. А в конце апреля этого же медведя видели в 120 километрах от поселка Хандыга.

Вспоминая культовый сериал «Игра престолов», так и хочется сказать: ледяная стена пала и белые ходоки двинулись на юг. И что делать с такими визитерами – никто не знает. Хищник, напомним, занесен в Красную книгу. А значит, за его убийство можно, как выражается народ, присесть. И присесть надолго.

— Хотя он не с доброй новостью зашел, — весьма дипломатично по отношению к медвежьим замыслам высказался Андрей Тарасенко.

Можно сказать прямее: для мишки и нерпа, и вахтовик – всего лишь ценный источник белка. И замысел у него один: пообедать. А закончить дни свои в качестве основного блюда у медведя на пиру никто не хочет. Так что все сидят по домам и боятся нос на улицу высунуть.

Нужно искать золотую середину: и прекрасного редкого зверя уберечь, и самим выжить. Ученые, надеется председатель правительства Якутии, выяснят, что гонит хищников на юг. Ведь кормовая база в морях вроде бы для них имеется. Рыбы, по оценке специалистов, становится все больше. Может, охотников на нее нынче многовато?

— Состояние популяции белого медведя в известной степени индикатор состояния экосистемы всей Арктики. В мире примерно 25 тысяч белых медведей. Это экспертная оценка. Точные исследования давно не проводились, — сообщил академик РАН, начальник экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации Вячеслав Рожнов.

Три тысячи особей, как посчитали, живут на Чукотке. А по оценке было две тысячи. Столько же (около трех тысяч) – в Баренцевом и Карском морях. Сколько в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море – пока точно не известно. Эта популяция вообще наименее изучена.

Попробуй – окольцуй!

О втором этапе экспедиции рассказал старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН имени Северцова Илья Мордвинцев. Тут у журналистов возникло много вопросов. И первый из них – почему именно этот район?

Земля Франца-Иосифа, пояснил ученый, – место постоянного обитания хозяев Арктики. Больше всего ученых волнует изменение климата. Глобальное потепление наступает. И не все особи успевают уходить весной на лед. Они остаются на островах на все лето. Достаточной кормовой базы для мишек там нет. Поэтому они вынуждены голодать вплоть до полного истощения и гибели. Ученые, пометив животных, хотят уточнить, когда они уходят с островов и уходят ли вообще.

— А почему ошейники надевают только на медведиц? — не без некоторого напряжения поинтересовалась у ученых-мужчин одна из журналисток.

Как оказалось, гендерный шовинизм здесь ни при чем. Хотя, конечно, тут как посмотреть… В общем, мишки-мальчишки отмазались от кольцевания по одной простой причине: объем шеи у них больше объема головы. Так что ошейники надевать бесполезно. Они их тут же стряхнут. Девичьи выи оказались изящнее. За что блондиночки и поплатились. Короче, такова она, бабья доля. Мужики, как обычно, выкрутились. В данном случае – из ошейников.

— Не опасно ли обездвиживание для здоровья дамочек? — последовал еще один феминистский вопрос.

Подобран новый состав препарата, со знанием дела пояснили ученые мужи. Он абсолютно безвреден, даже в период лактации. Раньше животных просто обездвиживали, но они при этом все видели и чувствовали. Короче, сплошной стресс. Теперь будут просто спать. В составе экспедиции опытный ветеринар. Так что во время сна будет вестись постоянный контроль за частотой сердечных сокращений и оксигенацией организма медведицы.

— Можно ли использовать не самолеты и вертолеты, а спутники с камерами высокого разрешения, чтобы не ставить ошейники и не пугать зверюшек в принципе? — спросили журналисты.

Уже сейчас, пояснил Вячеслав Рожнов, спутники умеют различать белого медведя в Арктике. Так что в обозримой перспективе, наверное, им и будет это поручено.