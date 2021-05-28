Три способа заявить о себе

В нашей области, сообщает Мурманскстат, продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения (ВПН), основной этап которой пройдет осенью. Точная дата будет названа позже, исходя их эпидемиологической ситуации в стране.

Сейчас Мурманскстат ведет подбор переписных работников и охраняемых помещений для нужд ВПН, решает организационные задачи и вопросы обеспечения безопасности переписчиков.

Банк данных переписного персонала Мурманской области пока укомплектован на 81 процент. Всего планируется привлечь более полутора тысяч переписчиков и 225 контролеров полевого уровня. Подобрано свыше 95 процентов помещений для нужд переписи. В целом их необходимо 225.

В Мурманской области предстоит переписать более 730 тысяч человек, в том числе в городе Мурманске – 283 тысячи. Для максимального охвата населения будут использоваться три способа: традиционный – переписчики пойдут по домам, опрашивая респондентов; цифровой – на портале Госуслуг в сети Интернет все желающие самостоятельно смогут заполнить переписные листы; третий – на стационарных участках – для тех, кто по каким-то причинам не сможет или не захочет воспользоваться первыми двумя.

Стационарные переписные участки, в частности, планируется организовать на базе многофункциональных центров (МФЦ). Уже достигнута предварительная договоренность об их размещении в 11 МФЦ Мурманской области. В ходе переписи в залах ожидания будут работать 46 волонтеров. Также стационарные участки откроются в учреждениях образования, культуры и спорта.

Адреса расположения стационарных переписных участков предполагается разместить на сайтах Мурманскстата и администраций муниципальных образований. Режим их работы будет максимально комфортен для граждан, чтобы все желающие в удобное для них время могли ответить на вопросы переписных листов.

Всероссийская перепись населения, напомним, должна пройти в октябре текущего года. Перенос на осень позволяет оптимально провести ее во всех регионах страны.

К настоящему времени, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, выполнен основной комплекс подготовительных работ – утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картооснова переписи.

В труднодоступных районах перепись уже началась. С начала апреля по середину мая переписано около 140 тысяч человек.