Почти 32 миллиарда!

За 4 месяца текущего года в консолидированный бюджет Мурманской области перечислено 31,7 млрд рублей. Объем налоговых поступлений вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26% процентов или на 6,5 млрд.

Более половины всех поступлений приходится на налог на прибыль организаций. Его сумма выросла в 1,6 раза или на 6,2 миллиарда рублей.

Вторым бюджетообразующим налогом стал налог на доходы физических лиц. Его объем составил почти 37 процентов от общей суммы поступлений с приростом по отношению к показателям прошлого года более чем на 10 процентов или на 1,1 миллиарда рублей.

Налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами поступило 635 миллионов рублей, что на 4 процента или на 23 миллиона выше уровня поступлений аналогичного периода 2020 года.

Бюджеты муниципальных образований Кольского края за тот же период получили 6,3 миллиарда рублей. Это 20 процентов от общей суммы поступлений в консолидированный бюджет региона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 14 процентов или 767 миллионов рублей.

Налога на доходы физических лиц перечислено 3,4 миллиарда рублей. Его доля составляет 55 процентов в общем объеме поступлений в бюджеты городов и районов региона. На второй позиции находятся налоги на совокупный доход – поступления составили 2,5 миллиарда рублей.