Как адаптировать российскую статистику к стремительным изменениям в современной экономике? Как с внедрением цифровизации сохранить преемственность данных? Об этом шла речь на коллегии Росстата.

Наглядно и доступно

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, за последние два года была серьезно изменена методология получения данных по 70 направлениям. Новый импульс получили статистика труда и туризма. Существенно расширен круг обследуемых видов сервисов в статистике услуг. Появились абсолютно новые направления – статистика цифровых технологий, статистика групп предприятий.

— Для решения всех наших задач необходима безоговорочная цифровизация. Сегодня в Росстате создана одна из самых мощных в стране информационных систем, половина форм статнаблюдений переведена в электронный вид, в следующем году завершим эту работу, — подчеркнул Малков.

Примером успешного внедрения новаций служит флагманский проект Росстата – первая цифровая перепись населения. Одним из прорывов в повышении качества и скорости предоставления данных стал запуск специально разработанной для переписи BI-платформы – цифровой системы отображения регулярных статданных.

Новация состоит в наглядности и доступности сопоставления данных предстоящей переписи не только с показателями предыдущих, но и с новыми результатами самых разных регулярных статистических исследований. Внесенные сегодня в BI-платформу данные содержат актуальные демографические показатели, статистику предприятий, потребительских цен, торговли. Информация будет постоянно обновляться. Сама платформа – это первый шаг к доступной статистике: работать с ней сможет даже непродвинутый пользователь.

Если общедоступный профиль BI-платформы только начал работу, то внутренний, предназначенный для сотрудников ведомства, работает уже с прошлого года. В нем содержатся данные по подбору помещений для переписи, обучению и комплектованию персонала, адресам маршрутов – все, что создаст беспрецедентно безопасные условия для работы переписчиков.

Паспорта для муниципалитетов

— Раньше все данные Росстат публиковал в виде таблиц. Сейчас мы стараемся предоставить другие форматы данных – инфографики, презентации – в визуальном и машиночитаемом виде. Объединяет все это аналитическая витрина. Она уже доступна на сайте Росстата. Все текущие данные, в том числе по демографии, будут собираться и отображаться именно в ней. На платформе строятся аналитические графики и карты, любую информацию можно скачать. Здесь можно будет увидеть и данные предстоящей Всероссийской переписи населения, — отметил заместитель главы Росстата Павел Смелов.

Данные предстоящей цифровой переписи дополнят и усилят региональную и муниципальную статистику, в частности цифровые паспорта муниципалитетов, которые в 2021 году планируется создать по всей России. — Все, что будет посчитано в рамках переписи, будет положено в эти паспорта: статистика по уровню образования проживающих, численности, семейной структуре и многим другим демографическим показателям, — пояснил Смелов.

Он также добавил, что перепись раунда 2030 года по планам будет полностью цифровой, очевидно, на основе смешанных источников: электронных административных данных и дополнительной информации, в сборе и анализе которой будет задействован искусственный интеллект. Сегодня он уже применяется в Росстате при расчете индекса цен. В ходе предстоящей переписи будут также апробированы подходы анализа больших данных с применением искусственного интеллекта, в частности данных операторов сотовой связи.

Наша справка

BI-платформа (от business intelligence – бизнес-аналитика, англ.) – это комплекс компьютерных программ для фильтрации, анализа и визуализации больших объемов информации. Такие системы позволяют вести финансовую аналитику, делать расчеты и развивать бизнес крупным компаниям.

Теперь BI-платформа будет использоваться и в переписи населения. Она позволит отслеживать и контролировать все этапы проведения исследования: от подготовки до подведения итогов. Вся информация из регионов будет отображаться на мониторах компьютеров специалистов Росстата в режиме реального времени.