Недавно правительство расширило действие госпрограммы «Дальневосточный гектар» на семь регионов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), включая Новую Землю. Цель программы – остановить отток населения и стимулировать развитие территорий.

Предстоящее летом начало реализации программы «Арктический гектар» обсудили на очередном заседании экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

Из Бразилии – в Приамурье

В разговоре приняли участие эксперты, ученые, предприниматели, архитекторы, а также участники программы «Дальневосточный гектар», уже имеющие опыт освоения выделенных земельных участков и реализации своих бизнес-проектов.

Дальневосточный опыт, по мнению модератора мероприятия, координатора экспертного совета Александра Воротникова, можно и нужно учесть. Но также необходимо иметь в виду, что в Арктике правила получения гектара свои. Подход к реализации программы в АЗРФ должен быть системным, выдачу гектара следует четко увязать с мерами поддержки в регионах.

Важно понять, что это новый инструмент для развития предпринимательства в арктической зоне, который может стать очень эффективным. Надо оказать максимальную помощь и властям регионов, и предпринимателям, чтобы программа арктического гектара заработала быстрее и успешнее, чем это было с дальневосточным гектаром, считает эксперт.

— Мы присутствуем при новой форме миграции, — подчеркнул генеральный директор экспертного центра ПОРА Александр Стоцкий. — А законы миграции – это целая научная отрасль. Тут включаются и экономические, и психологические причины – далеко не каждый человек готов к переезду. Мировой опыт миграции населения, в той же Америке позапрошлого века, показывает, что лучше всего получается устроить жизнь на новом месте у тех, кто переехал не временно, а навсегда.

Агрипина Ануфриев-Егорофф – из семьи староверов. В Приамурье она переехала два года назад из Бразилии по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

— Я взяла гектар, когда у меня еще не было гражданства. Мы там запустили сыроварню, потом взяли еще один участок, поближе к городу. Здесь в будущем поставим точку продаж сыров. Проблем нет и не было. Все чиновники вплоть до губернатора оказывали содействие – и организационное, и информационное. Варим пока небольшие партии, но к осени, надеюсь, объемы производства возрастут, — рассказала Агрипина.

Учесть все составляющие

Врач по образованию Наталья Бугаец из Приморского края землю брала специально под туристическую активность. Хотя там пока и нет развитой инфраструктуры. Взяли сразу два десятка гектаров для создания тематического парка, организации мест отдыха.

— Наш проект, помимо рекреационной деятельности, направлен на экологическое просвещение. Учим людей заготавливать и перерабатывать то, что дает лес, без вреда для природы. Проблемы возникли в самом начале. Первый участок получали шесть месяцев, дальше пошло быстрее, — поделилась опытом Наталья. — Никто толком не знал поначалу, что и как делать. Необходимо обучение специалистов в уполномоченных органах и освещение в СМИ. Есть неточности в картах. Какие-то участки существуют на бумаге, но их нет в Росреестре. До полномасштабного запуска проекта надо провести инвентаризацию земли, нужно больше информации и возможность менять предназначение участков. Для бизнес-проектов необходима поддержка стартапов, а не только последующая компенсация затрат. Ведь многие люди начинают с нуля в финансовом плане, и меры первоначальной поддержки были бы очень полезны.

Надо не отдельные участки осваивать, а создавать сразу целые кластеры, считает профессор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Пузанов. Важен и выбор места для размещения участков, и возможность приобретения статуса земель населенного пункта – в таком случае у властей больше обязательств по развитию инфраструктуры.

Заранее следует создавать органы общественного управления для совместного обустройства земельных участков, выбрать юридическую форму хозяйственного объединения собственников, продумать финансирование обустройства и строительства. Необходимо методическое сопровождение, чтобы объединения граждан действовали более эффективно, уверен эксперт.

Надо заранее готовить площадки, встраивать их в существующие экономические цепочки, продолжила начатую Александром Пузановым тему руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина РФ Инна Рыкова. Если людям дают арктический гектар, то их надо к этому готовить. В программе «Дальневосточный гектар», по мнению эксперта, не было системного подхода. В новой программе обязательно надо учесть все составляющие – переезд, помощь на первых этапах освоения, подготовку кадров.