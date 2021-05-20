Как сделать Севморпуть зеленым?

Северный морской путь (СМП) – важнейший фактор успешного освоения арктических ресурсов и развития Арктической зоны России.

Что нужно для его успешного и, главное, безопасного для природы функционирования, эксперты обсудили на очередном заседании дискуссионного клуба Лаборатории устойчивого развития ПОРА.

На чей век льда хватит

Севморпуть служит основным транспортным коридором для перемещения грузов в арктических регионах России. Помимо водного пространства, непосредственно относящегося к акватории СМП, к нему примыкает обширная территория нашей страны с крупными реками. Эти магистрали составляют единую систему водных путей, соединенных на Севере.

— Главная задача Севморпути, — подчеркнул советник руководителя Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев, — состоит в том, чтобы связать территории. Чтобы из Салехарда в Мурманск можно было попасть не только через Москву.

В целом доклад ученого был посвящен экологическим проблемам развития СМП и освоения арктических территорий. Ведь Крайний Север – это еще и разработка месторождений минеральных ресурсов, а также вывоз добытого сырья. Все это ведет к значительным рискам в плане экологии. Основные из них – загрязнение воды и воздуха, деградация экосистем.

Основные усилия по освоению СМП, продолжил Маслобоев, будут направлены на его восточную часть. На перспективу в Европу планируется перевозить до 30 миллионов тонн грузов в год, а в Азиатско-Тихоокеанский регион – 70 миллионов тонн.

Судов арктического класса у нас сейчас около полусотни. И этого явно недостаточно. Основными их владельцами являются Росатомфлот, Совкомфлот, Норникель и Росморпорт.

Дальнейшее неизбежное увеличение числа судов приведет к резкому росту неблагоприятного экологического воздействия на природу Арктики. В их энергообеспечении предстоит замена мазута на метан. Это российское предложение. В мире упор сейчас делается на водородную энергетику. В любом случае топливная революция произойдет не завтра.

Разрушение льда, связанное с глобальным потеплением климата и ростом ледокольных проводок, приведет к волновой эрозии, которая будет разрушать береговую инфраструктуру. В числе других опасностей смягчения климата – появление опасных инфекционных заболеваний, связанных, в частности, с оттаиванием находящихся сейчас в вечной мерзлоте оленьих могильников, а также цветение моря за счет чрезмерного развития сине-зеленых водорослей.

Но идет ли потепление? Заместитель директора по науке Мурманского морского биологического института Денис Моисеев считает, что все не так однозначно.

— Мы отслеживаем ледовую обстановку по трассе Севморпути, пока лед никуда не исчезает, — отметил он.

Некоторые ученые, утверждают, что в последнее время, напротив, начался период похолодания климата. Скорость Гольфстрима замедлилась, что также может привести к понижению средних температур в западной части российской Арктики. Есть и такая точка зрения.

Второй Суэц нам не нужен

Борьба за Арктику, включая ее экологические аспекты, как подчеркнул член общественного совета госкорпорации «Росатом» Сергей Жаворонкин, идет постоянно. В нее вовлечена и общественность в лице компетентных неправительственных организаций, а также населения северных регионов.

При этом такие проекты Росатома, как ликвидация ядерного наследия холодной войны, утилизация судов атомно-технологического обслуживания и отслуживших свой век атомных ледоколов, а также вопросы обращения с отработанным ядерным топливом не вызывают протестов. А вот продление ресурса энергоблоков Кольской АЭС, повышение их мощности и планы строительства замещающих мощностей станции воспринимаются людьми неоднозначно.

В равной степени тревожат их и масштабные проекты по добыче углеводородов, развитие горнорудной промышленности и вырубка лесов.

— Сегодня важно не то, сколько миллионов тонн мы перевезем по Севморпути, а то, насколько безопасно это будет сделано, — подчеркнул Сергей Жаворонкин.

Экология СМП и Арктики, вступил в разговор координатор экспертного совета ПОРА Александр Воротников, – это огромная проблема для России. Севморпуть должен стать зеленым. Сейчас перевозчики и грузовладельцы большинства стран заявляют о том, что наша страна нарушает экологические нормы в Арктике. А значит, таким маршрутом они пользоваться не будут.

Впрочем, по мнению директора информационно-аналитического центра ПОРА в Санкт-Петербурге Игоря Павловского, как говорится, и бог с ними. По его мнению, ошибочно считать Севморпуть просто транспортной артерией. А идею превратить его во второй Суэцкий канал Павловский назвал никому не нужной, да и просто безумной.

СМП, считает он, должен остаться нашим внутренним транспортным коридором. Его следует объединить с навигацией по сибирским рекам, создав единый бассейн для перевозок.