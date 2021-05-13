Это был хороший год!

В Мурманске отметили годовщину создания территории опережающего развития «Столица Арктики». Свидетельством о рождении ТОР можно считать постановление Правительства РФ от 12 мая 2020 года № 656.

— Кропотливая работа началась еще в 2019 году. В декабре в Мурманске прошло выездное заседание Госкомиссии по делам Арктики, где и приняли решение о создании территории опережающего развития. А уже 12 мая прошлого года было подписано постановление Правительства России, — напомнил хронику событий губернатор Андрей Чибис.

Его встреча с резидентами ТОР прошла вчера в онлайн-режиме. В ней также принял участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

— ТОР «Столица Арктики» состоялась как преференциальный режим, — отметил министр. — Он успешно соседствует с режимом преференций Арктической зоны Российской Федерации в целом, которая является крупнейшей в мире свободной экономической зоной площадью пять миллионов квадратных километров. Бизнесу такие льготы нужны. А мы со своей стороны продолжим оказывать поддержку каждому проекту, независимо от его размеров.

«Столица Арктики» расположена на территории двух муниципальных образований – областного центра и Кольского района. Однако в перспективе ее ждет расширение.

— 55 миллиардов рублей уже вложенных инвестиций, 600 рабочих мест и почти два миллиарда рублей налоговых поступлений. Это очень хороший результат для года работы, — подвел итоги деятельности ТОР Андрей Чибис.

Якорным инвестором «Столицы Арктики» является ООО «Новатэк-Мурманск». На западном берегу Кольского залива оно возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. В общей сложности проект потребует около 150 миллиардов рублей инвестиций.

А всего резидентов ТОР сейчас восемь. Впрочем, как сообщил Андрей Чибис, в ближайшее время к ним должен присоединиться проект «Новый Мурманск». Он предусматривает обновление застройки возле морского вокзала. В числе других потенциальных резидентов – порт «Лавна» на западном берегу Кольского залива и Африкандское месторождение редкоземов и титана.