Дорого — сердито

Пандемия и, как следствие, локдауны стали причиной, по которой многие россияне, особенно молодежь, открыли для себя курорты Крыма и Краснодарского края.

Да что там Адлер или, скажем, Ялта – говорят, уже чуть ли не каждый десятый знает, где находятся Череповец и Кызыл! И это, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, уже прогресс. Накануне летнего сезона Майя Арчиловна провела пресс-конференцию. Так суждено ли отпускным планам россиян сбыться?

— Майские праздники были успешными?

— Они прошли прекрасно. Причем даже нельзя сказать, что на удивление. Потому что тот взлет спроса, который мы наблюдали, никого уже не удивил. Особенно, конечно, порадовали отечественные курорты. Крым продемонстрировал рост в 70 процентов, курорты Краснодарского края в среднем – 50 процентов. Это феноменальный успех! Но позитивная динамика наблюдалась практически во всех регионах. В Приволжском федеральном округе, на Северо-Западе, в Сибири. Понятно, что внутренний туризм у нас переживает практически бум. И мы предполагаем, что летом сохранится примерно такая же картина.

— Туристы вернутся в дорогой Крым, когда вновь отроются дешевые зарубежные курорты?

— Когда регион видит высокий спрос, цены растут. Как только спрос снижается, цены падают. Да, какая-то часть россиян, скорее всего, вновь предпочтет открывшиеся зарубежные курорты. Но, по нашим оценкам, 20 процентов – это возвратные туристы. При условии, конечно, что цены будут доступны. Наши курорты вынуждены будут подешеветь.

— Планы россиян на лето уже известны?

— Глубина продаж сейчас очень небольшая. Максимум две-три недели. Это притом, что в 2018 и 2019 годах она была от двух до трех месяцев. Нынешние опасения туристов обоснованы и понятны. Люди боятся ухудшения эпидемиологической ситуации и закрытия тех или иных стран. Или даже регионов, если говорить о внутреннем туризме.

— Что выбирают туристы?

— Отели категории 4 и 5 звезд в России и за рубежом раскупаются в первую очередь. На майские праздники их загрузка на наших курортах составила 95 процентов. А трехзвездочных – 70 процентов. На лето тоже выбирают дорогие объекты размещения. Несмотря на рост цен. Сегодня средняя стоимость отдыха однозначно выше, чем в 2019 или даже в 2020 году. Но повышение стоимости не оказывает существенного влияния на спрос. Из этого мы делаем вывод, что наиболее активно сейчас путешествуют обеспеченные люди, с доходом средним и выше среднего.

— Жалоб на предоставляемые туристические услуги много?

— Если говорить о жалобах на соотношение цены и качества, то такие претензии были всегда. Сказать, что их стало больше, мы не можем. Во многих местах инфраструктура и сервис пока далеки от совершенства. Но есть и потребители, которые оказались приятно удивлены доброжелательностью местного населения. В Краснодаре, например.

— Какие зарубежные направления будут открыты этим летом?

— В нынешней ситуации прогнозы – дело неблагодарное и даже опасное. По Турции ведутся переговоры. В конце мая, возможно, будет более внятная информация о сроках возобновления нормального туристического авиасообщения с этой страной. Что касается Болгарии, Черногории и Хорватии, в них летают грузопассажирские рейсы. Туда также можно добраться с пересадками через третьи страны. Как правило, в роли транзита выступают Польша, Латвия и Сербия.

— Как насчет Италии, Испании и Португалии?

— Португалия, кроме Мадейры, не принимает российских туристов. В Испании и Италии сейчас начался процесс снятия ограничений, допуска иностранных граждан, но пока это не касается россиян. Однако возможно, что Италия в течение этого летнего сезона все же откроется. Впрочем, и сейчас обеспеченные туристы имеют возможность добраться до этих европейских стран. Да и не только до этих, а и до Германии, например.

— Назовите три направления, где россияне смогут отдохнуть этим летом недорого?

— Недорого, я вам точно могут сказать, будет в сентябре. Назвать можно те же Краснодарский край и Крым, Калининград.