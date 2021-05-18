Чем раскрасить зебру?

Пешеходных переходов в регионе более тысячи. Разметка наносится эмалью или более износостойкими спрей-пластиком и холодным пластиком. Пластики дороже краски и требуют более длительного перекрытия проезжей части. Зато не стираются с первыми осенними дождями.

Несмотря на определенный суточный рост числа заболевших, ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается под контролем. Это на оперативном совещании подтвердил губернатор Андрей Чибис. Он также уточнил, что до конца года продлеваются региональные выплаты людям, которые работают в так называемой красной зоне, но не являются медиками и не получают федеральные выплаты. Речь об уборщицах, лифтерах, буфетчицах. Для их материального стимулирования из бюджета области выделено 70 миллионов рублей.

В регионе, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, для больных ковид-19 сейчас развернуто около 400 коек. Четверть из них свободна. На догоспитальном этапе работают 13 бригад скорой медицинской помощи и 8 амбулаторных патронажных бригад. Проведен почти миллион исследований на коронавирус. А 28 прививочных бригад в 20 муниципалитетах уже вакцинировали более 81 тысячи желающих.

Социальную тему продолжил вопрос защиты материнства. Поддержке семей с детьми, отметил губернатор, в регионе уделяется самое пристальное внимание. На эти цели в текущем году заложено более 6,5 миллиарда рублей, в том числе 3,35 миллиарда средств областного бюджета. Предусмотрено 20 различных выплат: 13 из регионального бюджета и 7 из федерального. В общей сложности их получают 65 тысяч семей.

— Отрадно, что у нас растет число многодетных семей. Их уже восемь с половиной тысяч. И эту тенденцию нужно всячески поддерживать. В прошедшую субботу еще три женщины награждены почетным знаком «Материнская слава». А всего у нас такой наградой отмечены девяносто три женщины, — отметил Андрей Чибис.

О ходе весенней уборки городов и поселков региона доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков. В уборке улично-дорожной сети, сообщил он, задействовано 237 единиц техники и 446 дорожных рабочих. Очищено более 6,2 миллиона квадратных метров. Собрано почти три тысячи кубов мусора и свыше четырех тысяч кубов снега.

Уборку дворов вели 108 единиц техники и почти 2,5 тысячи сотрудников управляющих организаций. Убрано более 2,5 миллиона квадратных метров. Собрано более двух тысяч кубометров мусора, вывезено пятьсот кубометров снега. Больше всего претензий к качеству уборки – в Мурманске и ЗАТО Александровск.

За уборкой последуют дорожные работы. Ямочный ремонт в Мурманской области затронет в этом году 58 тысяч квадратных метров дорог. В том числе 6 тысяч – федеральных, 12 тысяч – региональных и 40 тысяч – местных. Пока, как сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, выполнено без малого 20 процентов запланированных работ. С 13 мая начали работу асфальтобетонные заводы, мощность которых позволяет закрыть всю потребность региона в горячем асфальте.

Юлия Полиэктова также доложила о планах по нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах. Их в регионе более тысячи. Разметка наносится эмалью или более износостойкими спрей-пластиком и холодным пластиком.

Пластики дороже краски и требуют более длительного перекрытия проезжей части. Зато не стираются с первыми осенними дождями. На региональных дорогах ими планируют обозначить 20 процентов переходов, на дорогах местного значения – 16 процентов. Уже на этой неделе работы должны начаться.

Губернатор Андрей Чибис поручил проработать меры, чтобы уже в этом году полностью перейти на износоустойчивую разметку пешеходных переходов. Хотя бы в областном центре. В полярную ночь это жизненно необходимо.