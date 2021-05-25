Брать или не брать?

Программа «Арктический гектар» стартует в августе. При этом, как подчеркнул на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, первые полгода получать землю на территории Мурманской области смогут только жители региона.

Только раз в году

Да, речь о дне рождения. 28 мая нашей области исполняется 83 года. Как отметила заместитель губернатора Елена Дягилева, основные мероприятия пройдут в муниципалитетах в субботу, 29 мая. Их кульминацией должен стать большой концерт «На Севере – жить!», организованный на площади Пять Углов областного центра.

В этот же день состоится первое заседание возрожденного Совета по морской деятельности при правительстве Мурманской области. Его участники обсудят вопросы развития порта, а также текущее состояние и перспективы портовых проектов.

Но вернемся к арктическому гектару. О нем, кстати, «Бумажный городок» уже рассказывал. Упрощенная процедура получения земли, сообщила министр имущественных отношений Виктория Минкина, предусматривает оформление всех бумаг в течение 45 суток. Можно выбрать любой вид использования земли. Исключение – земли лесного фонда. Их можно использовать только в соответствии с требованиями Лесного кодекса.

Земельные участки будут даваться в безвозмездное пользование сроком на 5 лет. Затем они станут оформляться либо в безвозмездную собственность, либо в аренду. На территории региона этими вопросами будут заниматься два министерства – имущественных отношений и природных ресурсов (в части земель лесного фонда).

Больше всего земель будет выделено в Кольском районе. По понятным причинам из программы исключены земли, используемые Минобороны, территории ЗАТО и ТОР, особо охраняемые и приграничные территории.

В этом году в Мурманской области должны быть капитально отремонтированы 225 многоквартирных домов. На это уйдет полтора миллиарда рублей. Тема благоустройства, подчеркнул губернатор, является для властей одним из приоритетов. На эти цели ежегодно выделяется более двух миллиардов рублей. Только в этом году предстоит отремонтировать 249 дворов, поставить 71 детскую спортивную и игровую площадку, реконструировать 16 общественных пространств и реализовать 11 проектов благоустройства в малых городах.

— Это гигантская задача. Главное не просто это сделать, но и обеспечить надлежащее содержание этих объектов, — отметил Андрей Чибис.

Уколют в людном месте

Впервые выездной пункт вакцинации работал 23 мая с 14 до 19 часов на площади около торгового центра «Мурманск молл» на проспекте Ленина.

— Активность населения оставляет желать лучшего, — подвела итоги эксперимента первый заместитель министра здравоохранения Инга Анискова. — Было привито 11 человек.

Но медики не унывают. В следующий раз передвижной пункт планируют открыть на площади Пять Углов 29 мая. Он должен работать с 13 до 18 часов.

Вакцинируют и отдаленку. Так, 21 мая прививочная бригада побывала в Краснощелье, Сосновке и Каневке. На 28 число запланирован рейс вертолета в Чапому, Тетрино. Всего же в области уже привито более 87 тысяч человек.

Для лечения новой коронавирусной инфекции в регионе сейчас развернута 421 койка. При этом 330 коек оснащены подачей кислорода, 52 – системой ИВЛ. В настоящее время свободно около 20 процентов из них. На догоспитальном этапе с больными ковид-19 работают 13 бригад скорой медицинской помощи и 8 амбулаторных патронажных бригад.

А еще в Мурманской области продолжают вывозить снег. На уборке улично-дорожной сети, доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, задействованы 221 единица техники и 437 дорожных рабочих. Очищено более 30 квадратных километров дорожного покрытия, собрано почти 2 тысячи кубических метров мусора, вывезено 2250 кубов снега. Очистку придомовых территорий вели 103 единицы техники и 2471 сотрудник управляющих организаций.

За китайцев обидно

Китайский язык для сдачи ЕГЭ в этом году не выбрал ни один выпускник нашей области. Как, впрочем, и немецкий с испанским. Об особенностях нынешней итоговой аттестации учащихся рассказала министр образования и науки Ольга Дзюба.

Так, девятиклассники должны сдать всего два обязательных предмета – русский и математику. Экзамены по предметам по выбору в этом году проводиться не будут.

С учетом карантинных мер, экзамены пройдут в два дня каждый. Русский язык – 24 и 25 мая, математика – 27 и 28 мая. Резервные дни – 8 и 30 июня (русский язык) и 16 июня и 2 июля (математика). Пересдать можно будет в сентябре.

Для получения аттестата учащимся одиннадцатых классов, которые не планируют поступать в вузы, достаточно сдать два экзамена – русский язык и математика. Остальным – все тот же русский и экзамен по выбору. При этом экзамен по математике базового уровня отменен. Те, кому математика нужна для поступления в вуз, должны сдавать предмет профильного уровня.

Основной экзаменационный период стартует 31 мая – география, литература и химия. Русский язык будут сдавать 3 и 4 июня, математику – 7, обществознание – 15, устную часть английского и немецкого языков и информатику – 24 и 25 июня. Резервный день – 2 июля.

Самые популярные предметы (обязательный русский язык, понятно, вне конкуренции!) – математика и обществознание. За ними следуют физика, биология, информатика и химия.

Те, кому экзамены не сдавать, летом могут поработать. За последние три года на период каникул было трудоустроено более 14 тысяч ребят. Больше всего в прошлом году – почти 6 тысяч. Этим летом планируется обеспечить временной работой 4700 подростков от 14 до 18 лет.

Как доложил министр труда и социального развития Сергей Мякишев, финансирование идет за счет средств работодателей, местного и областного бюджетов. Из областной казны на эти цели выделят без малого 10 миллионов рублей.

Для трудоустройства заинтересованные подростки могут обратиться непосредственно в центр занятости или заполнить заявку на портале «Госуслуги». Для 14 летних потребуется согласие одного из родителей или органов опеки.

И о кадровых изменениях. Светлана Наумова назначена министром спорта региона. Светлана Ивановна в спортивном ведомстве региона человек не новый. До этого она исполняла обязанности министра.

— Человек всем известный, активный, эффективный, — охарактеризовал Наумову Андрей Чибис.

Сергей Гончаров назначен советником губернатора по приграничному сотрудничеству и вопросам международной деятельности. Опыт в этом направлении, отметил Андрей Чибис, у него имеется. Мурманская область – флагман в развитии Арктики. Так что основной задачей нового советника станет сопровождение различных международных мероприятий для отстаивания интересов региона.