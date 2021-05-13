Блокировать угрозы государству и обществу

Весь вчерашний день в Мурманске работали глава Совета безопасности России Николай Патрушев и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан.

Перевести оборонку на мирные рельсы

Главным пунктом насыщенной повестки стало выездное совещание секретаря Совбеза РФ в СЗФО. Основное внимание на нем уделили дополнительным мерам по профилактике распространения на территории округа экстремистских и террористических проявлений.

Кроме Николая Патрушева и Александра Гуцана в совещании приняли участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, главы регионов округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Секретарь Совбеза регулярно проводит выездные совещания во всех федеральных округах по актуальным вопросам безопасности. Что касается СЗФО, предыдущее такое мероприятие состоялось в июне прошлого года. Из-за пандемии оно прошло в режиме видеоконференции.

Итоги выполнения данных тогда поручений подвели вчера. На Северо-Западе, как отметил Николай Патрушев, 70 процентов гражданской продукции среди предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) приходится на судостроительную отрасль. Тогда как оборонные заводы в других сферах сталкиваются с существенными проблемами в процессе перепрофилирования.

Однако проведенная за последнее время работа позволила увеличить до 17 процентов долю продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК Северо-Западного округа. Способствовать переводу оборонки на мирные рельсы должны и 72 инжиниринговых центра, которые создаются на базе частных компаний и вузовской науки.

В числе основных тем прошлого совещания была также безопасность на воде. Секретарь Совбеза тогда заявил, что риски незаконного вмешательства в деятельность водного транспорта на Северо-Западе России усиливаются. Поэтому необходимо ужесточить контроль обеспечения безопасности на таких объектах. Вчера, в числе прочего, Николай Патрушев отметил важность выполнения программы перехода отрасли на отечественное оборудование и программное обеспечение.

Тревожная хроника последних лет

— Выявление, предупреждение и пресечение деятельности террористических и экстремистских организаций, а также отдельных лиц, своевременное пресечение попыток совершения ими актов терроризма было и остается нашей важнейшей задачей, — сказал Патрушев, перейдя к текущей повестке.

В 2017 году, напомнил он печальную хронику последних лет, был совершен теракт в петербургском метро. Годом позже прогремел взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области. В 2019 году на территории СЗФО было предотвращено три теракта. В 2020 году предотвращен теракт в одном из торговых центров Мурманска. И ситуация продолжает оставаться непростой.

— В прошлом году количество зарегистрированных преступлений террористического характера в округе выросло на 28 процентов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, а также Калининградской области, где в марте текущего года предотвращен теракт на электроподстанции. Складывающаяся оперативная обстановка свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер на этом направлении, — подчеркнул Николай Патрушев.

— События последнего времени показывают, что одной из основных угроз государственной и общественной безопасности в России в целом и в СЗФО в частности значится деятельность различных террористических и экстремистских организаций. Целью такой деятельности является нанесение максимального ущерба гражданскому миру, социальной и политической стабильности в нашем обществе, дестабилизация работы органов государственной власти, — отметил в своем выступлении Александр Гуцан.

К числу таких организаций полпред отнес радикальные националистические группировки, ряд иностранных неправительственных структур, а также частные компании, спонсирующие терроризм. Угроза совершения терактов, увы, остается актуальной.

Участники совещания рассмотрели конкретные предложения по профилактике терроризма и экстремизма, а также дали оценку тем мерам, которые уже были включены в проект решения.

Героям – цветы, детям – бассейн

До начала совещания Николай Патрушев, Александр Гуцан и сопровождающие их лица возложили цветы к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Во второй половине дня они посетили спортивный комплекс «Гольфстрим» с плавательным бассейном в Коле. Он построен в рамках партийного проекта «Единой России», федеральной и областной госпрограмм по развитию физической культуры и спорта.

— Мы рады, что в таком небольшом городе появился этот объект. Посмотрели, искренне порадовались. В ближайший год построим комплекс с бассейном в Заозерске, где его очень ждут, — поделился с журналистами губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Новый спорткомплекс – гордость колян. Его строительство началось в июле прошлого года. На сегодня здание полностью возведено и готово к работе. Комплекс построен с применением современных технологий, готовые конструкции собирались прямо на стройплощадке.

— Мне довелось заниматься строительством спортивных объектов. И я обратил внимание на сроки. Они очень сжатые, и при этом объект сделан качественно. Приятно, что конструкции готовили на месте. Думаю, этот комплекс будет способствовать тому, что местные ребята добьются серьезных результатов в плавании, — прокомментировал Николай Патрушев.

При возведении спортивного сооружения учтены климатические условия Крайнего Севера. В частности, использованы панели, утепленные специальным изоляционным материалом. Кроме того, предусмотрена собственная система отопления здания и подогрева воды, что позволит эксплуатировать бассейн круглогодично, вне зависимости от графиков отключения ТЭЦ.

В плавательном бассейне две чаши. Одна – для самых маленьких посетителей. Вторая на пять дорожек по 25 метров. Интересный факт: вместо традиционной облицовки плиткой, которую по мере эксплуатации нужно менять, чаши полностью выполнены из нержавеющей стали.

— Если честно, это первая металлическая чаша бассейна, которую я увидел, — признался Александр Гуцан. — Думаю, что этот опыт будет использован на территории нашего округа.