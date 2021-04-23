Во имя заполярных пасек

На очередном заседании областная дума приняла изменения в несколько областных нормативно-правовых актов. Соответствующие законопроекты были внесены в региональный парламент губернатором.

Необходимость корректировки связана с приведением региональных норм в соответствие с федеральным законодательством. Депутаты также заслушали отчет областного омбудсмена об итогах его работы за прошлый год.

Когда книга – памятник

Первым в повестке дня значился закон «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области». Как сообщила министр имущественных отношений Виктория Минкина, речь в поправках, в частности, идет о процедуре изъятия земель для государственных нужд в целях комплексного развития территорий. На практике, подчеркнула Минкина, отвечая на вопрос депутатов, решений об изъятии земель в нашем регионе пока не было.

Подкорректирован и еще один региональный закон – «О мерах по реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства». Изменения, как доложил депутатам заместитель губернатора – министр строительства Владислав Сандурский, исключают проведение аукционов на понижение при строительстве жилья. Такой институт не показал свою эффективность. Есть и другие корректировки.

Затем парламент внес изменения в закон, регулирующий полномочия органов региональной власти в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Изменения коснулись и закона о развитии сельского хозяйства. Председатель областного комитета по ветеринарии Алексей Касаткин напомнил, что вступает в силу федеральный закон о пчеловодстве. Он наделяет новыми полномочиями региональные органы власти. В частности, они будут оформлять документацию по ветеринарному благополучию пасек. А пасеки на территории региона имеются – в Алакуртти и Умбе.

Уточнение понятия «книжные памятники» потребовало корректировки областного закона о библиотечном деле. Как сообщила министр культуры Ольга Обухова, теперь при соблюдении определенных условий такими артефактами могут быть признаны не только собственно книги, но и другие тексты.

Корректировки федерального транспортного законодательства разграничили полномочия между федеральными и региональными органами власти. На субъект, в частности, возлагаются обязанности требовать подтверждения пассажиром права проезда, включая льготный и бесплатный, а также провоза ручной клади и багажа. Соответствующие изменения внесены в областной закон об организации транспортного обслуживания населения. Их представил депутатам министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин.

Просто вышли погулять

После небольшого перерыва дума заслушала доклад уполномоченного по правам человека в Мурманской области. Михаил Шилов рассказал о результатах своей работы за 2020 год.

Главная задача омбудсмена, подчеркнул он, остается неизменной: это эффективное реагирование на возникающие у людей проблемы. В прошлом году, напомнил Шилов, вводилось много ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции. Это потребовало новых методов работы, дистанционного взаимодействия.

Но даже в столь непростых условиях за год удалось рассмотреть почти 900 обращений граждан. Они касались различных аспектов гражданского, уголовного, жилищного, административного, семейного права.

В прошлом году уполномоченный также подписал пять соглашений о сотрудничестве с различными органами власти. В Ловозерском районе и ЗАТО Видяево прошли выездные приемы.

Затем Михаил Шилов ответил на вопросы парламентариев. Так, депутат Михаил Ильиных (фракция «Единая Россия») поинтересовался: кто те граждане, что выходят нынче на несанкционированные митинги.

— В большинстве своем – это молодые люди 25–30 лет. Их очень задевает тема коррупции, — ответил Шилов. — Но сказать что-то конкретное, что не устраивает их в жизни, они не могут. Люди просто вышли погулять.

Депутат Александр Шестак (фракция «Единая Россия») попросил назвать конкретные случаи, когда омбудсмен кому-то помог.

Около 70 человек, сказал Михаил Шилов, удалось вернуть из-за рубежа. Речь в основном о людях, которые оказались вдали от родины в силу ограничений, введенных в связи с пандемией.

По итогам обсуждения депутаты приняли доклад омбудсмена к сведению, отметив, что институт уполномоченного по правам человека в регионе состоялся.

В ходе заседания областная дума также рассмотрела ряд других вопросов.