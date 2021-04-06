Не хватает молока и картошки

Вчера ситуацию в Островном обсудили в правительстве области. Как сообщил министр транспорта Артем Гришин, в выходные в ЗАТО были организованы два дополнительных авиарейса. А утром в субботу туда пришла «Клавдия Еланская».

Из подрядчиков – в резиденты

Сейчас теплоход находится в порту Мурманска и уже сегодня должен уйти в обратный рейс.

— В целом ситуация стабильная, держим на контроле, — подчеркнул Гришин.

В администрации ЗАТО по видеоконференцсвязи подтвердили, что в целом продуктов достаточно. Правда, из-за задержки «Еланской», связанной со сложной ледовой обстановкой, часть из них оказалась просроченной. Но часть эта небольшая. Пока ощущается нехватка картофеля и молока. Проблема должна решиться с очередным рейсом «Еланской».

Стабильной, по мнению министра здравоохранения Дмитрия Панычева, остается и ситуация с коронавирусом в регионе. Даже с учетом сокращения числа коек около трети выделенного под ковид-19 фонда остается свободной. Амбулаторную помощь больным коронавирусной инфекцией оказывают 15 бригад скорой помощи и 20 патронажных бригад. В обсерваторах находятся 788 человек, на самоизоляции – 1430. Привито уже более 35 тысяч человек.

Одобрены, сообщил губернатор Андрей Чибис, еще две заявки на статус резидента территории опережающего развития «Столица Арктики». «Арктик Энерджис» создаст центр компетенций в области контроля и управления строительством. Проект обеспечит 1225 новых рабочих мест и привлечет более ста миллионах рублей инвестиций.

Компания «Маммут Мурманск» представляет проект по организации работ по перемещению, транспортировке и подъему тяжеловесных грузов. Это еще 460 рабочих мест. Обе компании являются подрядчиками «Новатэка».

Четыре новых резидента от Мурманской области пополнили Арктическую зону России. Речь об экозаводе по переработке пластика, пекарне в Североморске, логистическом центре в Мурманске и молочно-товарной ферме в Печенгском округе. Эти проекты, как отметил глава региона, ясно показывают, что предоставленные в Арктике льготы позволяют привлечь сюда не только крупный, но и малый бизнес.

В Мурманской области определены даты субботников. По предложению министра энергетики и ЖКХ Алексея Лыженкова, они пройдут 24 апреля, 7 и 22 мая. Пока же коммунальщики борются со снегом и готовятся к паводку. Начиная с осени, из городов и поселков вывезено более 358 тысяч кубических метров снега. Сейчас на улицах работают 422 единицы техники и 480 рабочих. Очистку дворов ведут 261 единица техники и 2423 работника управляющих организаций. Для борьбы с паводком сформировано 35 бригад. В их составе 238 рабочих и 131 транспортное средство.

Комфорт, жилье, гостеприимство

Мурманская область вошла в число лидеров по росту качества городской среды за прошлый год. Рост, зафиксированный Минстроем России, сообщил Андрей Чибис, даже выше, чем планировался в рамках реализации национального проекта. Более других отличились Мурманск, Североморск¸ Кандалакша, Апатиты, Полярный, Гаджиево, Кола и Ковдор.

Глава региона напомнил о больших задачах в сфере благоустройства, запланированных на текущий год. Важно выполнить все намеченные планы. Отдельное внимание будет уделено областному центру. Министерство градостроительства уже сформировало план «Наш Мурманск». На этой неделе он должен быть запущен.

— Мы приступаем к практической реализации проекта «Больничный городок», — продолжил губернатор.

Начался конкурс на проектирование первого дома на улице Павлова. Согласно условиям контракта в здании должно быть не менее 55 квартир.

— Для нас принципиально важно развитие жилищного строительства. В ближайшее время мы утвердим программу развития малоэтажного жилищного строительства, чтобы дать дополнительный стимул тем, кто хочет приобрести собственный дом, — добавил Андрей Чибис.

А еще Мурманская область – единственный регион в Арктике, который получил право принять полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Очные полуфиналы пройдут всего в шести регионах. Мастера гостеприимства соберутся у нас с 8 по 10 апреля, чтобы представить и защитить собственные проекты в сфере туризма.

9 апреля стартует фестиваль Мурманской лиги КВН. В этом году на поддержку движения веселых и находчивых власти региона уже выделили 4 миллиона рублей. На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил, что к ним будет добавлено еще 5 миллионов.

— КВН – настоящий социальный лифт для молодежи, — отметил глава региона.

В областном центре, доложил председатель комитета молодежной политики Егор Хаценко, действует две лиги КВН, включая молодежную. Стоит задача вовлечь в это движение другие муниципальные образования. Новые команды уже созданы в десяти из них. Их число Хаценко надеется довести до 17.

К движению активно подключились оба опорных вуза региона, колледжи и школы. Развивается и корпоративное направление. Действуют команды Кольской АЭС, управления ФСИН, «Печенгастроя» и Ловозерского ГОКа.