Твои дни, предприниматель!

Ключевые мероприятия программы связаны с инновациями. Так, у нас впервые пройдет стартап-тур фонда «Сколково». Это ежегодное мероприятие направлено на поиск лучших технологических решений, популяризацию инновационного предпринимательства в регионах России.

В Мурманской области оно, сообщила на оперативном совещании министр развития Арктики и экономики Татьяна Русскова, состоится 30 апреля.

Полезно опытным, важно начинающим

А всего масштабная программа Дней предпринимательства, которые, к слову, продлятся аж до 26 мая, включает пять направлений. Ключевыми мероприятиями станут блоки, связанные с инновациями. Они рассчитаны на широкий круг участников – как опытных, так и начинающих предпринимателей, а также ученых и инвесторов.

И, кстати, не Сколковым единым. Власти региона и сами продолжают оказывать активную финансовую поддержку предпринимателям. Есть у нас и свой стартап – губернаторский. На очередной его тур уже подано 143 заявки на общую сумму более 120 миллионов рублей. Теперь непростая задача комиссии – отобрать наиболее значимые проекты.

О грантах в социальной сфере рассказала заместитель губернатора Елена Дягилева. Речь идет о тех проектах, которые не являются прибыльными, но играют важную роль в развитии общества. Для них предусмотрено более 40 видов поддержки. 15 из них – в сфере образования и науки. Наиболее значимый – программа «Арктик скулс». В ее рамках будет выделено 60 грантов. Также предусмотрена поддержка инновационных школьных программ, одаренных детей и так далее.

Не забыли власти и о молодых ученых. На каждый из десяти проектов-победителей будет выделено по 400 тысяч рублей. В сфере культура и искусства задействовано десять видов грантов, физической культуры и спорта – шесть.

Сумму перерасчета ограничат

В регионе утверждена дорожная карта по стимулированию инструментов энергосбережения, развитию энергосервисных контрактов. До конца года на них должны перейти все учреждения социальной сферы. Такую задачу поставил губернатор Андрей Чибис.

— По итогам своей поездки в Кировск, — отметил глава региона, — я хочу сказать, что энергосберегающий тепловой пункт в детском саду дает экономию по теплу 41 процент.

Сэкономленные средства можно направить на ремонт и закупку нового оборудования.

А по итогам прошлого отопительного периода ресурсоснабжающие организации должны выставить корректировки платы за тепло по каждому многоквартирному дому. По предварительным данным, сообщил Андрей Чибис, в 1184 домах надо вернуть часть уплаченных жильцами денег. Но в 734 домах предстоит выставить дополнительные счета на общую сумму 127 миллионов рублей.

Тепло у нас дорогое, напомнил глава региона, по законодательству сумма корректировки может достигать 550 рублей за квадратный метр. Но власти региона обсудили ситуацию и приняли политическое, как выразился Андрей Владимирович, решение ограничить ее 150 рублями.

— Я прошу все муниципалитеты считать это требование жестким и обязательным, — подчеркнул губернатор.

Никакие проценты за несвоевременную уплату этих платежей взиматься не должны. В будущем, добавил Андрей Чибис, регион, возможно, вновь перейдет на платежи за тепло по факту, не растягивая их равномерно на 12 месяцев. Так, по крайней мере, будет понятнее: холодный месяц – плата больше, теплый – меньше. Ну а летом ее вообще не будет. Никаких следующих спустя год перерасчетов и возможных доплат.

На газонах снег не тронут

С начала зимы из дворов в Мурманской области вывезено 420 тысяч кубов снега, 61 тысяча – только за последнюю неделю. Сейчас, доложила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Алена Кузнецова, коммунальные службы готовятся к весеннему паводку. А это не только вывоз снега, но и чистка ливневых канализаций, другие виды работ. За тем, чтобы не было подтоплений, следят 35 бригад, в составе которых 238 человек и 131 транспортное средство.

Улицы городов и поселков убирают 366 единиц техники и 478 дорожных рабочих, придомовые территории – 268 единиц техники и 2424 сотрудника управляющих компаний.

Как сообщил глава администрации областного центра Евгений Никора, из Мурманска с 1 марта по 11 апреля вывезено 86,5 тысячи кубометров снега. Сейчас он остался в основном на газонах. Убирать его оттуда не планируют, чтобы не повредить зеленые насаждения.

И снова о коронавирусе. Эпидемиологическую ситуацию в регионе первый заместитель министра здравоохранения Инга Анискова назвала стабильной. Для больных новой коронавирусной инфекцией сейчас задействовано без малого 700 коек, каждая третья из которых свободна. Это соответствует среднероссийским показателям.

Догоспитальную медицинскую помощь больным ковид-19 оказывают 15 бригад скорой помощи и 18 патронажных амбулаторных бригад. В регионе работают 26 прививочных бригад. Число вакцинированных превысило 40 тысяч человек, в том числе двумя компонентами привито более 29 тысяч.

Продвигать столицу Арктики

На оперативном совещании губернатор также сообщил о кадровых изменениях. Министром информационной политики назначен Александр Беляев. Он, отметил Андрей Чибис, занимал должность заместителя руководителя Российской системы качества («Роскачество»), работал в крупных федеральных медиа-изданиях, управлял коммуникационным блоком «Россельхозбанка», а также отвечал за PR-стратегию прошедшего в России Чемпионата мира по футболу.

— Наш регион все больше наращивает вес, с Мурманской областью стали считаться. Отдельная задача – расширять информационную работу на федеральном и международном уровне, продвигать нашу область как столицу Арктики, — подчеркнул Андрей Чибис.