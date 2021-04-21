Национальные цифровые валюты сейчас активно тестируют только Китай и Швеция. У нашей страны есть хороший шанс стать третьей. Но зачем России нужен цифровой рубль?

О том, зачем, как и в какие сроки планируется создание цифрового рубля (ЦР), рассказали на пресс-конференции первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

— Все участники рынка отмечают очень высокий уровень развития безналичных расчетов в нашей стране. По итогам прошлого года доля безналичных платежей в розничном обороте превысила 70 процентов. По этому показателю Россия входит в ведущую тройку в мире, — отметила Скоробогатова.

Есть у нас успехи и в развитии цифровых инструментов. Но зачем нужен цифровой рубль, если есть безналичные расчеты? Во-первых, уверена первый зампред Центробанка, никогда нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо идти дальше. Технологии должны работать на благо общества. А ЦР – это фактически третья форма денег после наличных и безналичных расчетов. Рублевый токен будет сочетать в себе свойства обоих. Эмитентом ЦР станет Банк России.

Уникальность ЦР в том, что с переходом в цифровой мир у клиента не так много выбора с точки зрения комиссий и тарифов. Высокие издержки на транзакции диктуют конкретные банки.

Цифровой рубль решит сразу пять ключевых задач: обеспечит клиенту доступ к его средствам через любую финансовую организацию, гарантирует расчеты онлайн с большой скоростью, а также офлайн режим оплаты там, где Интернета нет, внедрит инновационные сервисы (при заключении, например, смарт-контрактов) и создаст предпосылки для снижения транзакционных издержек.

Не рано ли? Отнюдь. Как сообщила Ольга Скоробогатова, 75 процентов респондентов проведенного опроса ответили, что внедрять ЦР надо уже сейчас. При этом 88 процентов считает, что обязательно необходим офлайн режим. Это создает определенные сложности, но цифры свидетельствуют, что в этом есть потребность.

— Для нас критично важно сделать новую форму денег удобной, с преимуществами, выгодной для всех участников рынка — подчеркнула Ольга Скоробогатова.

Владелец средств останется клиентом конкретного банка, который и подключит ему цифровой кошелек. А оператором платформы цифрового рубля будет Банк России.

Самое яркое преимущество ЦР – доступ к цифровому кошельку через любой банк. Скажем, пополнить счет можно будет через банк А, а перевести средства – через банк Б, где лучше условия. Сейчас такое невозможно.

Проценты на средства цифрового кошелька начисляться не будут. Это, пояснила Скоробогатова, прежде всего быстрые и бесшовные платежи для граждан и бизнеса. И здесь, как уже было сказано, мы впереди большинства стран.

— Только Китай и Швеция находятся сейчас в стадии активного пилотирования национальной цифровой валюты. Остальные регуляторы пока размышляют и исследуют, — уточнила Ольга Николаевна.

Цифровой рубль не окажет существенного влияния на ликвидность банковской системы. Время для адаптации, уверен Алексей Заботкин, будет.

— Банковская система давно находится в структурном профиците ликвидности, — пояснил он. — Требуется весьма значительный спрос на цифровой рубль, чтобы этот профицит перешел в состояние устойчивого структурного дефицита.

Банк России, добавил Заботкин, в полном объеме компенсирует возможный отток ликвидности за счет своих стандартных операций.

Тестирование прототипа платформы ЦР, продолжила Ольга Скоробогатова, должно начаться уже в будущем году. Оно продлится около года. По его результатам станет понятно, какую дорожную карту реализации всего проекта нужно будет использовать и в какие сроки.

— Это проект всей страны, мы будет делать его вместе. И я считаю, что только совместными усилиями мы сможем построить новую инновационную платежную инфраструктуру, которая дополнит существующие и укрепит наш суверенитет, — резюмировала Скоробогатова.

Затем участники пресс-конференции ответили на вопросы журналистов. Прессу, в частности, интересовало следующее:

— В чем отличие цифрового рубля от безналичных расчетов?

— Он не зависит от конкретного банка, условия на совершение операции везде будут одни и те же. Нет никаких ограничений на сумму перевода, вы можете оперировать всеми имеющимися у вас средствами без каких бы то ни было ограничений на суммы перевода.

— Каким группам населения ЦР будет наиболее полезен?

— 87 процентов клиентов российских банков уже пользуются цифровыми каналами. Потенциально все они готовы к использованию цифрового рубля.

— Сколько будет стоить платформа цифрового рубля?

— Это можно будет понять только после тестирования прототипа. Ориентировочно – в конце будущего года. Но нужно понимать, что внедрение любой новой системы требует первоначальных инвестиций.