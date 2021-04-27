Природа вносит коррективы

Весна в разгаре. На уборке улично-дорожной сети региона от мусора и грязи сейчас задействовано 364 единицы техники и 465 дорожных рабочих. Во дворах трудятся 134 единицы техники и 2470 сотрудников управляющих организаций.

Об этом на оперативном совещании в правительстве области доложила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Алена Кузнецова.

С придомовых территорий, уточнила она, вывезено без малого две тысячи кубометров мусора. Да еще столько же – с улиц. А вот Кировске и Печенгском районе, где прошли обильные снегопады, продолжали бороться с зимой. Там вывезли около двух тысяч кубов снега.

Более 65 тысяч северян сделали прививку

В области принят план мероприятий по исполнению относящихся к Заполярью пунктов послания президента Федеральному собранию от 21 апреля. Итоги реализации поручений президентского послания прошлого года подвели на оперативном совещании.

— Ключевые показатели нами выполнены, — отметил губернатор Андрей Чибис. — Прежде всего, это социальные вопросы и рост экономики.

Как сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, реализованы все государственные меры поддержки семей с детьми. В частности, расширена программа «Материнский капитал».

В рамках задач по улучшению доступности образование строятся 5 детских садов на 650 мест, а также школа в Североморске. Проектируются две школы в Мурманске. В числе первых 14 регионов страны регион обеспечил горячее питание школьников. Его получают 35,5 тысячи детей. Запущен проект трансформации МГТУ, развивается арктический университет.

Третий блок – здравоохранение. Завершено развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов, сформирована программа модернизации первичного звена здравоохранения.

Новый импульс инвестициям в экономику Мурманской области придали принятые государством арктические льготы и преференции.

Уже традиционно на оперативном совещании затронули тему пандемии. По данным Роспотребнадзора, сообщил Андрей Чибис, показатель по заболеваемости ковид-19 на 100 тысяч населения в нашей области самый низкий в СЗФО. Ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильной.

При этом, подчеркнул губернатор, решено продлить региональные доплаты работающим в красной зоне людям, которые не являются медицинскими работниками и которым не предусмотрены федеральные выплаты. Речь о буфетчицах, лифтерах, уборщицах.

Как доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, за ненадобностью уже свернуто более тысячи коек для больных ковид-19. Сейчас осталось 484 койки, свободных достаточно. Работают 15 бригад скорой медицинской помощи и 11 амбулаторных патронажных бригад. В обсерваторах находятся 1386 человек, на самоизоляции – 729.

В 20 муниципалитетах действуют 28 прививочных бригад. Привито уже более 65 тысяч человек.

По главной улице – на танке

После почти годового перерыва, сообщил Андрей Чибис, в торгово-развлекательном комплексе «Форум» областного центра вновь открылась ярмарка «Наша рыба».

— Мы будем этот проект продолжать, — подчеркнул глава региона.

Уже в первый день, уточнил он, было реализовано более 4 тонн только охлажденной рыбы. Ярмарка будет открыта по субботам с 10 до 17 часов.

Власти также обсудили подготовку к Дню Победы. Губернатор отметил, что по 10 тысяч рублей уже получили ветераны, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, вдовы погибших воинов и труженики тыла. Таких у нас в области 1969 человек.

В принятой программе, доложила заместитель губернатора Елена Дягилева, запланировано около двухсот мероприятий. Так, 8 мая состоится памятный выезд в Долину Славы, мероприятия на местах боев пройдут с 12 до 15 часов. А 9 мая в Мурманске состоятся военный парад и торжественный митинг у памятника Защитникам советского Заполярья. Парад начнется в 10 утра, в нем примут участие 70 единиц военной техники, включая исторический танк Т-34. Артиллерийский салют прогремит с 22.00 до 22.30.

Акция «Бессмертный полк» в День Победы состоится в режиме онлайн. По проспекту Ленина в областном центре ее участники пройдут ориентировочно 24 июня.

И о кадровых вопросах. На оперативном совещании Андрей Чибис объявил о назначении своим заместителем Юрия Фомина. До этого Фомин работал советником губернатора по вопросам образования и науки.

— Юрий Фомин будет курировать высшее образование и науку нашей области. При его активном участии подготовлена программа перезагрузки МГТУ. И сейчас стоит задача – сделать несколько шагов вперед, — сказал глава региона.

Отдельная задача, отметил Андрей Чибис, – развитие межрегионального научно-образовательного центра, решение о создании которого поддержало правительство страны.

— Принципиально важно создать работоспособную действующую площадку, которая позволит обеспечить на нашей территории научные исследования, связанные с арктической тематикой, и сделает высшее образование привлекательным для молодежи, — подчеркнул губернатор.