Обуздать инфляцию

Потребительские цены, а также инфляционные ожидания населения и бизнеса весьма ощутимо растут. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов уже опережает возможности наращивания выпуска.

Чтобы сдержать инфляцию, в пятницу совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 процента) до 5 процентов годовых. Итоги заседания председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала на пресс-конференции.

— Мы ускорили возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Экономика продолжает активно восстанавливаться. По нашим оценкам, она вернется к допандемическому уровню уже во втором полугодии. Уже сейчас большинство отраслей полностью восстановились, — отметила Эльвира Набиуллина.

Более медленными темпами восстанавливается сфера услуг. Это и понятно: она больше других отраслей экономики пострадала от коронавирусных ограничений.

Но в целом нынешнее восстановление спроса повышает инфляцию. Это вызывает озабоченность Центробанка. Ускорение роста цен, подчеркнула Набиуллина, видно невооруженным глазом. И это не только подорожание потребительских товаров. Процессы более глубинные. Повышаются мировые цены на сырье – пшеницу, сталь, нефть, древесину. А они уже давят на всю потребительскую корзину. Скажем, цены на сталь за полгода выросли на 50–70 процентов. А сталь есть почти везде – от автомобилей до садового инвентаря.

В этих условиях Банк России повысил краткосрочную оценку траектории инфляции. Если раньше считалось, что годовая инфляция достигнет пика в марте, то сейчас ее рост и выход на плато продлены до середины года. Пересмотрел Центробанк и прогноз инфляции на конец года, повысив его до 4,7–5,2 процента.

— Это на один процентный пункт выше, чем ожидалось в феврале. И это очень значимо, — подчеркнула Эльвира Набиуллина. — Повышенная инфляция ударяет по сбережениям граждан. Ставки по депозитам уже сейчас часто не покрывают инфляцию. Повышение ключевой ставки поддержит увеличение ставок по депозитам, замедлит инфляцию и защитит средства граждан от обесценивания.

Затем председатель Банка России ответила на вопросы журналистов. Те, в частности, поинтересовались, учитывает ли Центробанк в своих прогнозах факторы возможного ухудшения ситуации в связи с пандемией? Скажем, уже объявлены нерабочими дни с 1 по 10 мая.

— Такие факторы, — сообщила Набиуллина, — конечно, учитываются.

— Как повлияет на инфляцию открытие Египта? — последовал вопрос.

— Оно скажется незначительна, — ответила глава Центробанка. — В потребительской корзине доля этой страны незначительна. Но если открытие границ продолжится, мы будет учитывать это в своих расчетах.

— Можно ли говорить, что пик инфляции остался позади? — уточнили журналисты.

— Да, скорее всего, мы на плато.

— Откуда берется опережающий рост спроса, если доходы населения не растут?

— Потребительский спрос, — напомнила Эльвира Набиуллина, — зависит не только от текущих доходов. Здесь нужно учитывать накопления граждан и возможности для кредитования. В прошлом году население немало сэкономило за счет, например, вынужденного отказа от зарубежных поездок по причине введенных в условиях пандемии ограничений. Сейчас эти деньги люди начинают тратить.