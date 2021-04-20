На укол — по навигатору

В Мурманской области привились от ковида уже более 46 тысяч человек. В 20 муниципалитетах работают 26 бригад. Теперь пункты вакцинации, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, появились на Яндекс.Картах.

Сервис позволяет найти адрес, контакты и время работы ближайшего прививочного пункта, а также построить к нему маршрут.

Попасть на работу поможет окно

Изменились, напомнил глава региона, и правила для тех, кто вернулся в Россию из зарубежной поездки. Отныне прибывшие любым видом транспорта должны заполнить анкету на портале «Госуслуги». В течение трех дней они обязаны сдать тест на ковид-19 и поместить информацию о его результатах все на те же «Госуслуги». До получения результатов нужно соблюдать режим самоизоляции по месту жительства. Подобные строгости позволят сдержать распространении инфекции после посещения неблагоприятных по коронавирусу стран.

В Мурманской области ситуация с ней сейчас стабильна. Как доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, для больных ковид-19 развернуто 585 коек. С начала года их количество сокращено более чем вдвое. На догоспитальном этапе работают 15 бригад скорой медицинской помощи и 11 амбулаторных патронажных бригад. В обсерваторах находятся 1290 человек, на самоизоляции – 918.

Если для поиска ближайшего прививочного пункта действительно может понадобиться карта, то местонахождение родного предприятия работники Мурманского торгового порта наверняка знают. Да вот попасть туда было не так-то просто. Железнодорожный переезд, что ведет от Ледового дворца к проходным, постоянно закрыт.

Теперь ситуация изменилась к лучшему. На переезде появились три дополнительных интервала для пропуска людей. Окна будут действовать в часы пик: с 8.00 до 8.20, с 13.00 до 13.20 и с 17.40 до 18.00. Работа переезда оптимизирована в рамках мероприятий по снижению количества пробок в областном центре.

А еще в этом году в Мурманске обновят 300 дворов. На эти цели в областном бюджете заложено 60 миллионов рублей. Речь идет о поддерживающем ремонте. В прошлом году его уже провели в трехстах мурманских дворах. Все это, подчеркнул Андрей Чибис, помимо проектов комплексной модернизации дворовых территорий, которые реализуются в регионе.

Начинается весенняя уборка

Снег сошел, оставив после себя во дворах и на улицах горы мусора.

— Сегодня особый вызов – скорейшая уборка городов от пыли и песка, — подчеркнул Андрей Чибис.

О ходе весенней уборки территорий доложила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Алена Кузнецова. Улично-дорожную сеть чистят 513 единиц техники и более 400 дорожных рабочих. Во дворах работают 142 единицы техники и свыше 2400 сотрудников управляющих компаний.

Из Мурманска, сообщил глава администрации областного центра Виктор Никора, уже вывезено 900 кубометров сметенного с дорог мусора.

В регионе начинается и ежегодный ямочный ремонт дорог. В планах на текущий год, доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, ремонт 52 тысяч квадратных метров дорожного полотна, включая 40 тысяч квадратных метров местных дорог и 12 тысяч – региональных. В настоящее время идет дефектовка дорог, там, где позволяет погода, начинаются ремонты. По поручению губернатора все работы должна быть полностью завершена до 15 июня.

Возьмутся за молодежь и животных

В Мурманской области разрабатывается региональный закон о молодежной политике. Сейчас, сообщил председатель комитета молодежной политики Егор Хаценко, проект документа находится на рассмотрении в профильном комитете областной думы. В нем определено 21 направление работы с молодежью, включая воспитание гражданственности и патриотизма, поддержку молодежных инициатив, а также молодых семей и специалистов.

В качестве одной из серьезных проблем Хаценко отметил отсутствие на уровне местного самоуправления профильных комитетов или отделов, занимающихся молодежной политикой. Из 17 муниципалитетов они имеются только в четырех. В остальных эти функции находятся в ведении комитетов по культуре или образованию.

Гранты на сумму 3,5 миллиона рублей власти выделят на поддержку общественных организаций, которые занимаются защитой братьев наших меньших. Будут также проработаны дополнительные меры для того, чтобы исключить жестокое обращение с животными, с которым в последнее время мы сталкиваемся в регионе с печальной регулярностью. Причем случаи живодерства есть просто вопиющие: с собак живьем сдирают кожу, их расстреливают в общественных местах.