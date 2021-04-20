Флот крепнет — рождаемость растет

Социально-экономическое положение ЗАТО Североморск власти обсудили в преддверии 70-летия флотской столицы, где в пятницу прошло выездное заседание правительства области.

— Принципиально важно, — подчеркнул ведущий заседание губернатор Андрей Чибис, — что муниципалитет достаточно активно развивается. Рождаемость здесь в полтора раза выше смертности.

В ЗАТО сейчас проживает свыше 65 тысяч северян. Тут Североморск уступает только областному центру. И население из года в год растет. А благодарить за столь благополучную демографическую ситуацию, конечно, во многом надо базирующийся здесь Северный флот.

Необходимо, уточнил глава региона, максимально активно поддерживать развитие социальной инфраструктуры ЗАТО. На эти цели выделено 2,5 миллиарда рублей.

Губернатор также отметил, что поддерживает инициативу строительства в городе военных моряков нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

В этом году началась работа по реновации ЗАТО. В Североморске идут ремонты квартир. Всего их должно быть отремонтировано 77. Но в будущем году программа должна быть продолжена.

Более подробно о социально-экономическом развитии Североморска доложил глава муниципального образования Олег Прасов. В ЗАТО, уточнил он, действует 29 промышленных предприятий. При этом более 70 процентов объемов производства обрабатывающей промышленности приходится на пищевую продукцию. Около 30 процентов занятого в производстве населения трудятся в бюджетной сфере. За последний год зарплата выросла на 8 процентов.

Есть проблема с трудоустройством членов семей военнослужащих. Но это же создает дополнительные предпосылки для развития малого бизнеса.

В Североморске действуют 18 детских садов, которые посещают свыше 4 тысяч детей. Плюс 12 общеобразовательных школ. Строится еще одна, на 1200 мест. Ее сдача позволит решить вопрос со второй сменой. Вернее, с ее отменой. Серьезная проблема – нехватка педагогов. Их привлечение является одной из приоритетных задач местной власти.

Затем слово взяли члены областного правительства. В частности, заместитель губернатора Елена Дягилева отметила высокое качество управления бюджетным процессом в Североморске. Бюджет прошлого года муниципальное образование закрыло с профицитом. Деньги пошли на сокращение муниципального долга.

Дягилева также подчеркнула, что в местных библиотеках зарегистрировано более 33 тысяч человек. И это очень высокий показатель.

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова остановилась на мероприятиях плана «На Севере – жить», реализованных в Североморске. Местные жители приняли в этой работе очень активное участие. Два важнейших мероприятия – строительство детского сада и нового контрольно-пропускного пункта в связи с переподчинением поселка Росляково и вхождением его в черту областного центра. Детсад, уточнила Ольга Александровна, уже строится, КП проектируется.

В ходе заседания власти также рассмотрели другие аспекты развития флотской столицы. Так, автодорога Североморск-Североморск-3 уже в этом году будет передана в региональную собственность. Об этом доложил заместитель губернатор Юрий Сердечкин.

— Трасса протяженностью 27 километров сейчас принадлежит ЗАТО, и степень ее износа составляет около 70 процентов. Передача ее в государственную собственность позволит в будущем году осуществить более существенный ремонт за счет областного дорожного фонда, — подчеркнул Сердечкин.

Дорога имеет для ЗАТО большое значение, так как связывает населенные пункты Щукозеро и Североморск-3 с административным центром муниципального образования – городом Североморском. Кроме того, трасса необходима для обеспечения подразделений Северного флота, базирующихся в Североморске-3.