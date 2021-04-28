Еще конь не валялся!

Так оценил текущее состояние городской среды в стольном для Арктики граде Мурманске известный дизайнер Артемий Лебедев. По мнению маэстро, что бы здесь ни сделать, а все будет лучше, чем нынче.

Лебедев принял участие в презентации комплексной программы благоустройства «Наш Мурманск». Мероприятие прошло на борту атомного ледокола-музея «Ленин». Программа включает множество направлений и просчитана до 2025 года. Крупнейшие проекты – разработка для города единого дизайн-кода, реконструкция площади Пять углов и Привокзальной площади, а также разбивка парка Победы в районе Семеновского озера.

Качество жизни зависит во многом от качества городской среды. Минимум здесь – чистые дворы и дороги без ям. Но чтобы в городе было по-настоящему уютно, он должен системно и грамотно благоустраиваться.

Особое внимание будет уделено дизайн-коду Мурманска. Он включает единообразные правила оформления вывесок и наружной рекламы, общность колористических решений и многое-многое другое, что сделает город узнаваемым.

Еще одна задумка – ремонт фасадов всех исторических зданий в центре. В следующем году нужно обязательно обновить и главное городское пространство – площадь Пять углов. И, конечно, необходимо разбить в районе Семеновского озера, возле мемориала Защитникам советского Заполярья парк Победы. Возможно, там появится и музей Победы. Это было бы логичным для города-героя.

На повестке и менее пафосные, но тоже нужные мероприятия. Одно из них на презентации обозначили говорящим неологизмом – «раззаборивание». Всевозможных разнобойных оград в Мурманске тьма тьмущая. На покраску этого буйства чугуна и стали ежегодно тратятся десятки миллионов рублей казенных денег.

Заборы создают так называемый визуальный шум. Проще говоря, уродуют пейзаж. Между тем, защитить газоны от парковки машин можно гораздо более современными средствами, газонными решетками, например.

Губернатор Андрей Чибис поставил перед архитекторами и дизайнерами серьезную задачу: сделать Мурманск самым модным в мире городом на Севере. Претворять в жизнь столь амбициозную идею будут лучшие из лучших, включая Артемия Лебедева.

Артемий Лебедев: «Да у вас тут конь не валялся!»

— Делать редизайн Мурманска просто: тут у вас конь не валялся. И что бы ни сделать, все будет лучше, чем сейчас, — отреагировал Лебедев. — Надо дать город людям. Пока это город для работы, а не для жизни.

Необходимо, по мнению Артемия, менять культуру восприятия окружающей среды горожанами. Ведь не для кого не секрет, что сейчас люди, отремонтировав собственную квартиру, могут запросто намусорить в подъезде, сломать новенький лифт, перевозя в нем мебель, или заехать машиной на газон. В общем, как писал классик, разруха, она в головах. Вот бы где сделать редизайн.

— Самое красивое в Мурманске – залив, — уверен архитектор Алексей Арушанян. — Но эти территории в городе недооценены. На них даже взглянуть-то особо неоткуда. Нужны смотровые площадки. Это должны быть благоустроенные участки, откуда люди смогут любоваться видом на залив. Вопрос функционала каждой конкретной площадки будем определять совместно с местными жителями.

На первом этапе, отметил Алексей, будут созданы семь таких площадок. В целом же программа «Наш Мурманск» включает десятки различных направлений и мероприятий. Вплоть до дизайна крышек канализационных люков на улицах и росписи муралов.

— До того, как мы вынесли этот документ на общественное обсуждение, — отметил также принявший участие в презентации губернатор Андрей Чибис, — было огромное количество рабочих дискуссий и совещаний. Программа не догма. Скорее всего, она будет пополняться новыми идеями. Очень важно запустить процесс обновления города. Причем системно. И мы подходим к этому очень щепетильно. Сколько это будет стоить? Я не буду сейчас называть цифры. По большей части программа будет финансироваться из областного бюджета. Те мероприятия, которые заложены на текущий год, четко обеспечены финансированием. Что касается трат на разработку дизайн-кода, мы делаем это за счет внебюджетных источников. Деньги налогоплательщиков на экспертные изыскания не тратятся. Это наша принципиальная позиция.

— Силы у нас есть. Это касается и финансовых ресурсов, — уточнил глава администрации областного центра Евгений Никора. — К реализации программы «Наш Мурманск» подтянуты ресурсы национальных проектов «Формирование комфортной городской среды» и Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, на нее пойдут средства, которые выделяются Мурманску как административному центру из областного бюджета.